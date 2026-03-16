Liên doanh Việt – Nga vừa làm "việc lớn" 1.200 tấn tại kho báu có quy mô đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng

Vừa qua, ngày 10/3, tại bãi chế tạo của Liên doanh Vietsovpetro , Chi nhánh Thăm dò Khai thác Dầu khí Nam Côn Sơn - Công ty TNHH - Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP-NCS) cùng tổng thầu EPCI Vietsovpetro, hai đơn vị thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) đã lắp dựng thành công Panel Row 2 thuộc khối chân. Việc này giúp giàn khai thác WHP-DHN, bảo đảm tuyệt đối an toàn, chất lượng và đúng tiến độ thi công.

Panel Row 2 có trọng lượng khoảng 1.200 tấn. Công tác lắp dựng huy động đồng thời 7 cần cẩu có tải trọng từ 400 - 1.200 tấn, cùng 3 tời 20 tấn và đội ngũ kỹ sư, chuyên gia, công nhân kỹ thuật của PVEP-NSC và Vietsovpetro.

Kết quả, sau 3 giờ thi công liên tục, cấu kiện đã được lắp đặt chính xác vào vị trí thiết kế. Việc này đánh dấu một mốc tiến độ quan trọng trong quá trình chế tạo khối chân đế của dự án Phát triển mỏ Đại Hùng Nam.

PVEP-NSC, Vietsovpetro cùng các nhà thầu vừa lắp dựng thành công Panel Row 2 thuộc khối chân đế giàn khai thác WHP-DHN. Ảnh: Petrovietnam

Dự án này do PVEP-NSC đảm nhận vai trò nhà điều hành, trong khi Vietsovpetro là tổng thầu EPCI. Khối chân đế có tổng trọng lượng khoảng 8.000 tấn (bao gồm cọc), được thiết kế cho điều kiện vùng nước sâu, có tích hợp 11 lỗ giếng và sàn hỗ trợ khoan. Khối chân đế cho phép triển khai khoan phát triển sớm trước khi lắp đặt thượng tầng. Giải pháp kỹ thuật này góp phần tối ưu chi phí, đồng thời rút ngắn tiến độ tổng thể dự án.

Theo kế hoạch, chiến dịch lắp đặt ngoài khơi sẽ được tiến hành triển khai vào quý III/2026.

Mục tiêu bổ sung hơn 10.000 thùng dầu/ngày cho Việt Nam

Người lao động Vietsovpetro thực hiện nghi lễ khởi công dự án Đại Hùng Nam. Ảnh: PetroTimes

Dự án Đại Hùng Nam nằm ngoài khơi Việt Nam, cách bờ Vũng Tàu khoảng 250 km, độ sâu nước biển khoảng 110 m.

Với dự án này, phạm vi công việc của tổng thầu Vietsovpetro bao gồm: Thiết kế chi tiết, mua sắm, chế tạo, lắp đặt ngoài khơi, cải hoán giàn hiện hữu, đấu nối và chạy thử.

Trong đó, khối lượng chế tạo cho giàn WHP-ĐHN là rất lớn, với tổng khối lượng toàn giàn khoảng 11.021 tấn, bao gồm khối chân đế (5.612 tấn), bộ cọc (2.721 tấn) và khối thượng tầng (2.688 tấn). Dự án này còn bao gồm hệ thống đường ống ngầm nội mỏ dài khoảng 25 km và cải hoán trên giàn FPU/WHP-DH02 hiện hữu.

Dự án phát triển mỏ Đại Hùng Nam có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với PVEP/PVEP-POC và Petrovietnam. Dự án quy mô này không chỉ giúp gia tăng sản lượng khai thác, nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên mà còn trực tiếp góp phần đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

Dự án có quy mô đầu tư lớn với tổng giá trị hợp đồng EPCI, ước tính 160 triệu USD. Mục tiêu của dự án là sớm đạt được dòng dầu mới, bổ sung thêm hơn 10.000 thùng dầu/ngày và hoàn thành dự án đạt chất lượng, hiệu quả vào đầu năm 2027.

Về tổng thầu Vietsovpetro, đây là liên doanh dầu khí lớn nhất giữa Việt Nam và Nga (Zarubezhneft) đang vận hành. Trong đó, Petrovietnam nắm giữ 51% cổ phần tại Vietsovpetro.

Một giàn khoan của Vietsovpetro tại mỏ Bạch Hổ. Ảnh: TTXVN

Liên doanh Vietsovpetro thành lập từ năm 1981, đã khai thác trên 250 triệu tấn dầu thô, thu gom trên 39 tỷ m³ khí, với doanh thu bán dầu đạt trên 89 tỷ USD. Liên doanh đã nộp Ngân sách Nhà nước và lợi nhuận phía Việt Nam trên 57,2 tỷ USD.

Vietsovpetro đã phát hiện 9 mỏ dầu có giá trị thương mại và nhiều cấu tạo chứa dầu. Đáng chú ý, tại Lô 09-1 Bể Cửu Long, Vietsovpetro đã phát triển và đang khai thác 5 mỏ dầu, bao gồm: Bạch Hổ (mỏ dầu lớn nhất Việt Nam), Rồng, Gấu Trắng, Thỏ Trắng và Nam Rồng – Đồi Mồi.

Trong 2 tháng đầu năm nay, Vietsovpetro tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất an toàn, ổn định trên các mỏ đang khai thác, đồng thời tạo nền tảng cho việc triển khai kế hoạch cả năm trong bối cảnh điều kiện địa chất ngày càng phức tạp và các công trình khai thác đã bước sang giai đoạn vận hành dài hạn.

Theo đó, tổng khối lượng dầu và khí ngưng tụ condensate của liên doanh khai thác đạt mức 502,8 nghìn tấn. Trong đó, chủ lực vẫn đến từ Lô 09-1 với sản lượng 459,8 nghìn tấn. Ngoài ra, hoạt động khai thác tại các khu vực khác như Lô 09-3/12 và Lô 09-2/09 đóng góp đáng kể vào tổng sản lượng chung. Sản lượng khí thiên nhiên khai thác đạt 7,1 triệu m3 và sản lượng khí đưa về bờ lên tới 128,8 triệu m3.