Chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu BHYT mới nhất năm 2026

16-03-2026 - 13:50 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Tìm hiểu cách chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu thẻ BHYT mới nhất năm 2026 giúp bạn chủ động bảo vệ sức khỏe và hưởng trọn mọi quyền lợi.

Khi nào cần chuyển nơi khám, chữa bệnh

Người tham gia BHYT có thể thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh (KCB) ban đầu trong các trường hợp:

- Chuyển nơi cư trú hoặc nơi làm việc

- Cơ sở KCB cũ không còn phù hợp

- Cơ sở KCB ban đầu thay đổi phạm vi hoạt động

Tư vấn chuyển đổi BHYT tại Bệnh viện Y học cổ truyền TPHCM

Theo quy định của BHXH Việt Nam, người tham gia được quyền thay đổi nơi KCB ban đầu định kỳ theo quý. Việc nắm rõ Cách chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu thẻ BHYT 2026 giúp người dân chủ động hơn khi phát sinh nhu cầu thực tế.

Hồ sơ chuyển đổi

Hồ sơ thực hiện thủ tục tương đối đơn giản. Khi áp dụng cách chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu thẻ BHYT 2026, người dân cần chuẩn bị:

- Tờ khai điều chỉnh thông tin BHYT (mẫu TK1-TS)

- CCCD gắn chip hoặc giấy tờ tùy thân hợp lệ

- Thẻ BHYT cũ

- Thông tin về cơ sở KCB mới dự kiến đăng ký

Trường hợp người lao động, doanh nghiệp sẽ thực hiện thủ tục điều chỉnh thông qua hồ sơ tham gia BHXH.

Nơi làm thủ tục

- Trực tiếp: Nộp hồ sơ tại cơ quan BHXH xã/phường nơi cư trú hoặc qua đại lý thu (đối với BHYT hộ gia đình).

- Trực tuyến: Thực hiện trên Cổng Dịch vụ công BHXH Việt Nam hoặc ứng dụng VssID.

Cách chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu

Cách thay đổi nơi KCB ban đầu trực tiếp

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định để đề nghị thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu.

Bước 2: Tìm và chọn mã thủ tục 612b "Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi KCB ban đầu".

Nộp hồ sơ tại đơn vị tiếp nhận phù hợp với đối tượng tham gia BHYT:

- Hộ gia đình: Nộp tại đại lý thu BHYT.

- Tham gia qua doanh nghiệp: Liên hệ phòng nhân sự.

- Hưu trí, trẻ em, người có công, người hưởng trợ cấp xã hội, người mất sức lao động: Nộp tại cơ quan BHXH xã/phường nơi thường trú.

Bước 3: Nhận thẻ BHYT mới trong tối đa 7 ngày làm việc kể từ khi hồ sơ hợp lệ được tiếp nhận. Trong thời gian chờ cấp lại thẻ, quyền lợi BHYT vẫn được đảm bảo.

Cách thay đổi nơi KCB ban đầu online

Bước 1: Truy cập https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn/#/index, sau đó đăng nhập tài khoản BHXH của cá nhân và chọn "Kê khai hồ sơ"

Bước 2: Tìm và chọn mã thủ tục 612b "Cấp lại, đổi thẻ BHYT do thay đổi thời điểm đủ 5 năm liên tục, nơi KCB ban đầu".

Bước 3: Tại tờ khai bạn điền cơ sở KCB muốn thay đổi (Nhập đầy đủ tên và mã cơ sở KCB)

Chi phí

Hiện nay, việc điều chỉnh nơi đăng ký KCB ban đầu là miễn phí. Người dân chỉ cần hoàn tất hồ sơ theo quy định.

Trong bối cảnh dữ liệu bảo hiểm đã được số hóa, các cách chuyển nơi đăng ký KCB ban đầu thẻ BHYT 2026 ngày càng đơn giản, minh bạch và thuận tiện hơn cho người dân.

Lưu ý khi chuyển

Khi thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, người dân cần lưu ý:

- Chỉ được thay đổi vào 15 ngày đầu mỗi quý (gồm tháng 1, 4, 7, 10 hàng năm)

- Cơ sở KCB mới phải cùng tuyến chuyên môn hoặc phù hợp quy định

- Không làm gián đoạn thời gian tham gia BHYT

- Kiểm tra lại thông tin cập nhật trên hệ thống trước khi đi khám


Theo Hồng Đào

Người Lao động

Từ Khóa:
bhyt

