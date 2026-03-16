Đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án trọng điểm

Sau kỳ nghỉ Tết, lãnh đạo TP Cần Thơ đã liên tục có những chỉ đạo "nóng", yêu cầu giải quyết dứt điểm 2 vướng mắc lớn nhất hiện nay là giải phóng mặt bằng và bảo đảm nguồn cung vật liệu đắp nền đường.

"Phá băng" các dự án lớn

Bước sang năm 2026 với nhiều kỳ vọng phát triển bứt phá nhưng thực trạng tại một số công trình giao thông trọng điểm của TP Cần Thơ đang đặt ra những thách thức không nhỏ.

Điển hình là Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91 (đoạn Km 0 - Km 7) với tổng vốn đầu tư hơn 7.237 tỉ đồng. Công trình khởi công từ tháng 9-2025 nhưng đến nay, tiến độ thực tế chỉ hơn 2%. Trước thực trạng dự án ì ạch, mới đây, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đã trực tiếp kiểm tra thực địa và đưa ra những lời phê bình thẳng thắn.

Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (thứ 2 từ phải sang), kiểm tra thực địa Dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 91. Ảnh: CA LINH

Ông Hòa cho biết để đẩy nhanh tiến độ dự án, Thường trực UBND TP Cần Thơ đã thành lập 3 tổ vận động do các lãnh đạo thành phố làm tổ trưởng. Dù vậy, nhiều đơn vị cấp dưới vẫn còn tâm lý chờ đợi, chưa chủ động phối hợp làm việc.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu không đợi đủ 100% mặt bằng mới làm mà phải thi công theo phương thức cuốn chiếu, có mặt bằng đến đâu thì thi công ngay đến đó. Đối với những trường hợp chây ì không giao mặt bằng, dù chính sách bồi thường đã được thực hiện đầy đủ, đúng pháp luật, lực lượng chức năng cần chuẩn bị phương án cưỡng chế để bảo đảm kỷ cương.

Dự án Đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đang được tháo gỡ vướng mắc, phấn đấu thông xe kỹ thuật ngày 30-6 .Ảnh: CA LINH

Nhiều địa phương ở ĐBSCL cũng đang đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng ngay sau kỳ nghỉ Tết. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành quyết định phê duyệt điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1. Nội dung điều chỉnh đáng chú ý là bổ sung hạng mục nút giao giữa tuyến cao tốc với hệ thống đường gom dân sinh tại đoạn qua tỉnh Vĩnh Long nhằm hoàn thiện kết nối giao thông trong khu vực.

Ngay sau khi quyết định nêu trên được ban hành, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận đã khẩn trương triển khai các hạng mục thi công liên quan. UBND tỉnh Vĩnh Long cũng đã phê duyệt tiểu dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với đoạn tuyến đi qua địa bàn.

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long yêu cầu các sở - ngành, phường - xã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận khi giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện thuận lợi để nhà thầu thi công, bảo đảm tiến độ chung của dự án.

Đến nay, các địa phương liên quan Dự án Đầu tư xây dựng đường cao tốc Mỹ Thuận - Cần Thơ giai đoạn 1 đã hoàn tất việc chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ và bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Khoảng 75% diện tích mặt bằng đã được bàn giao cho chủ đầu tư và các đơn vị thi công triển khai công trình. Theo kế hoạch, toàn bộ phần mặt bằng còn lại sẽ được bàn giao trong tháng 4-2026, phục vụ việc đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Bắt tay ngay vào việc

Ngay sau Tết, Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn đã đến khảo sát một số công trình trọng điểm trên địa bàn, như Dự án Đường tỉnh 830E; Dự án Nâng cấp, cải tạo đường tỉnh 830C…

Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Lê Văn Hẳn (bìa trái) khảo sát các dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn .Ảnh: HẢI ĐƯỜNG

Ông Lê Văn Hẳn cho rằng tại các dự án trên, điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là khâu giải phóng mặt bằng. Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát cụ thể từng trường hợp còn vướng mắc, xác định rõ nguyên nhân để tập trung xử lý dứt điểm; tăng cường đối thoại, vận động, tạo sự đồng thuận trong dân.

Ông Lê Văn Hẳn đề nghị chủ đầu tư và các nhà thầu phối hợp chặt chẽ với địa phương, tận dụng tối đa phần mặt bằng đã được bàn giao để đẩy nhanh thi công. Bên cạnh đó, bổ sung nhân lực, thiết bị nhằm làm bù phần chậm trễ do vướng mặt bằng.

Tại Vĩnh Long, ngay sau kỳ nghỉ Tết, Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Lâu đề nghị các sở - ngành chức năng và phường - xã phải bắt tay ngay vào công việc. Trong đó, thực hiện ngay những công trình, dự án trọng điểm; rà soát lại danh mục dự án đầu tư và kêu gọi đầu tư thêm các dự án mới, triển khai đồng bộ và hiệu quả.

Trong khi đó, ông Lê Quang Tùng, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, yêu cầu các sở - ngành, phường - xã tập trung triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, đặc biệt là chú trọng giải ngân các công trình, dự án trọng điểm. Lãnh đạo Cần Thơ nhấn mạnh trong năm 2026, thành phố phải hoàn thành Dự án Đường cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng; Dự án Bệnh viện Ung bướu; Dự án Nâng cấp 7 km Quốc lộ 91...