Rủi ro lớn khi chậm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân

Theo cơ quan thuế, việc chủ động kê khai và nộp hồ sơ đúng thời hạn không chỉ giúp tổ chức, cá nhân tuân thủ quy định pháp luật mà còn hạn chế rủi ro phát sinh vi phạm và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

Theo ông Vũ Mạnh Cường, Trưởng Thuế thành phố Hà Nội, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động, ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hiện đại hóa công tác quản lý và chuyển mạnh sang tư duy phục vụ, lấy người nộp thuế làm trung tâm. Đến nay, toàn ngành đã đề xuất cắt giảm gần một nửa số thủ tục hành chính, đồng thời điện tử hóa 100% thủ tục thuế với 158 dịch vụ công trực tuyến toàn trình, góp phần rút ngắn thời gian giải quyết và giảm đáng kể chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp.

Đánh giá về các hoạt động hỗ trợ này, đại diện cộng đồng doanh nghiệp và các tổ chức tư vấn thuế cho rằng, việc tăng cường đối thoại, giải đáp trực tiếp từ cơ quan thuế có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh doanh nghiệp đang nỗ lực phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Những kênh trao đổi hai chiều giúp người nộp thuế kịp thời nắm bắt quy định mới, thực hiện nghĩa vụ đúng quy định và hạn chế sai sót trong quá trình kê khai, nộp thuế.

Liên quan đến quy trình quyết toán thuế thu nhập cá nhân, bà Lê Thị Chinh, Phó Trưởng ban Nghiệp vụ thuế (Cục Thuế) cho biết tổ chức, cá nhân trả thu nhập từ tiền lương, tiền công có trách nhiệm khấu trừ, kê khai và quyết toán thuế thay cho người lao động khi được ủy quyền. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số đơn vị chưa chủ động hướng dẫn hoặc tiếp nhận ủy quyền, khiến cá nhân phải tự thực hiện quyết toán, có thể dẫn đến chậm nộp hồ sơ hoặc bỏ sót nghĩa vụ thuế.

Cơ quan thuế đề nghị các tổ chức trả thu nhập tăng cường trách nhiệm trong việc cung cấp thông tin, tiếp nhận ủy quyền và thực hiện quyết toán đầy đủ, kịp thời cho người lao động. Đối với trường hợp cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán từ 50.000 đồng trở xuống và thuộc diện được miễn thuế, đơn vị chi trả vẫn kê khai thông tin cá nhân trong hồ sơ quyết toán nhưng không tổng hợp số thuế phải nộp thêm này.

Ngoài ra, trong trường hợp người lao động được điều chuyển do sáp nhập, hợp nhất hoặc chuyển đổi mô hình doanh nghiệp, tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế theo ủy quyền cho toàn bộ phần thu nhập đã chi trả trong năm, đồng thời thu hồi chứng từ khấu trừ thuế do đơn vị cũ cấp (nếu có).

Về thời hạn nộp hồ sơ, theo quy định, chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng thứ ba kể từ khi kết thúc năm dương lịch. Nếu thời hạn này trùng với ngày nghỉ theo quy định, người nộp thuế được phép nộp vào ngày làm việc tiếp theo. Cơ quan thuế cũng lưu ý số lượng hồ sơ thường tăng đột biến vào những ngày cuối kỳ, có thể dẫn đến quá tải hệ thống hoặc kéo dài thời gian xử lý. Vì vậy, tổ chức và cá nhân nên chủ động nộp hồ sơ sớm để bảo đảm tiến độ.