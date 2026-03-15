Tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sắp có khu kinh tế tự do được đầu tư 18 tỷ USD, rộng 30.000 ha

Mới đây, ngày 13/3, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên đã thống nhất quyết nghị thông qua Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên để báo cáo Đảng ủy Chính phủ trình Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Mô hình khu kinh tế được định hướng phát triển theo hướng tích hợp đa ngành, trong đó công nghệ cao, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và dịch vụ hiện đại giữ vai trò nòng cốt.

Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên đặt mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế địa phương, tạo động lực để duy trì tốc độ tăng trưởng trên 10% mỗi năm. Khu kinh tế cũng được kỳ vọng trở thành không gian thử nghiệm các cơ chế, chính sách phát triển mới, thu hút các nhà đầu tư chiến lược, đồng thời hình thành mô hình khu kinh tế có khả năng cạnh tranh quốc tế.

Theo Đề án, mô hình khu kinh tế tự do của Hưng Yên tập trung cải thiện môi trường đầu tư, thay vì chỉ dựa vào ưu đãi thuế và phí. Theo đó, tỉnh Hưng Yên dự kiến đề xuất 12 nhóm cơ chế với 31 chính sách. Trong đó, có 18 chính sách tốt nhất đang áp dụng tại Việt Nam và 13 chính sách đột phá theo tiêu chuẩn quốc tế.

Ông Lê Quang Hòa, Phó chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên, cho biết việc thiết kế chính sách dựa trên 4 nguyên tắc cốt lõi là không tập trung vào ưu đãi thuế, phí truyền thống; ưu tiên giải pháp tạo môi trường kinh doanh hấp dẫn, hiệu quả; bảo đảm khả năng cạnh tranh quốc tế; và lấy nhu cầu và rào cản của nhà đầu tư làm trung tâm thiết kế.

Khu kinh tế tự do ở Hưng Yên có tổng vốn đầu tư khoảng 18 tỷ USD

Theo đề án, Khu kinh tế tự do có diện tích hiện tại khoảng 30.583 ha, nghiên cứu mở rộng thêm 13.000 ha về phía Tây và thực hiện lấn biển phía Đông khoảng 17.000 ha, chia thành 3 vùng phát triển chức năng.

Cụ thể, khu vực này được định hướng trở thành trung tâm nghiên cứu ứng dụng, phát triển công nghệ cao, năng lượng mới và dịch vụ logistics (bao gồm cảng biển, sân bay, đô thị nghỉ dưỡng). Khu kinh tế được kỳ vọng thu hút các tập đoàn lớn trong chuỗi cung ứng toàn cầu, tạo không gian kinh tế vượt ra ngoài vùng truyền thống.

Tổng vốn đầu tư dự kiến cho Khu kinh tế tự do giai đoạn 2025 - 2050 là khoảng 463.000 tỷ đồng (tương đương 18 tỷ USD). Trong đó, giai đoạn 1 (từ 2025 - 2030) sẽ tập trung hoàn thiện quy hoạch, hạ tầng khung và thí điểm các chính sách đặc thù. Đến giai đoạn 2 (từ 2030 - 2040) đẩy mạnh thu hút đầu tư chiến lược và mở rộng quy mô. Bước sang giai đoạn 3 (từ 2040 - 2050), hoàn thiện hệ sinh thái kinh tế tự do và sẵn sàng cạnh tranh toàn cầu.

Theo tính toán, Đề án thành lập Khu kinh tế tự do có thể đóng góp thêm cho ngân sách tỉnh Hưng Yên khoảng 47.500 tỷ đồng vào năm 2030, khoảng 364.000 tỷ đồng vào năm 2040 và đến năm 2050 đạt khoảng 1,3 triệu tỷ đồng.

Về nguồn thu ngân sách Nhà nước, dự kiến đến năm 2030, khu kinh tế tự do này sẽ đóng góp khoảng 4.200 tỷ đồng, tăng lên khoảng 25.000 tỷ đồng vào năm 2040 và khoảng 50.000 tỷ đồng vào năm 2050 cho tỉnh Hưng Yên. Đặc biệt, khu kinh tế được kỳ vọng sẽ tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động vào năm 2030, khoảng 870.000 lao động vào năm 2040 và trên 1,2 triệu lao động vào năm 2050.