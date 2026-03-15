TP Hồ Chí Minh: 22% doanh nghiệp chế xuất điều chỉnh sản xuất nhằm giảm tác động chi phí nhiên liệu

Theo Ban Quản lý các Khu chế xuất và công nghiệp TP Hồ Chí Minh (HEPZA), cơ quan này đã thực hiện khảo sát nhanh đối với doanh nghiệp trong KCX, KCN về ảnh hưởng của tình hình Trung Đông đến hoạt động sản xuất. Trong tổng số 231 doanh nghiệp phản hồi khảo sát, có 52 doanh nghiệp đã điều chỉnh kế hoạch sản xuất nhằm ứng phó với chi phí nhiên liệu, logistics và giá nguyên vật liệu tăng cao, chiếm khoảng 22,5% số doanh nghiệp được khảo sát.

Công nhân trong nhà máy chế biến gỗ xuất khẩu tại khu vực Bình Dương.

Các doanh nghiệp thực hiện điều chỉnh kế hoạch sản xuất tập trung nhiều tại khu vực Bình Dương (trước hợp nhất) với 25 doanh nghiệp, tiếp đến là khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu (trước hợp nhất) với 14 doanh nghiệp và khu vực TP Hồ Chí Minh (trước hợp nhất) với 13 doanh nghiệp.

Ngoài việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất, một số doanh nghiệp cũng chịu tác động về tiến độ giao hàng. Kết quả khảo sát cho thấy có 27 doanh nghiệp, tương đương gần 12% số doanh nghiệp phản hồi, phải kéo dài thời gian giao hàng trên 10 ngày do chi phí logistics tăng cao và hành trình vận chuyển thay đổi.

Theo HEPZA, nhiều doanh nghiệp nhập khẩu linh kiện, nguyên nhiên vật liệu từ Trung Đông và châu Âu qua tuyến eo biển Hormuz đang gặp khó khăn do gián đoạn chuỗi cung ứng. Một số tuyến vận tải buộc phải đi vòng qua Mũi Hảo Vọng (Nam Phi), khiến thời gian vận chuyển kéo dài thêm khoảng 3-4 tuần, đẩy chi phí logistics tăng.

Mặc dù vậy, mức độ ảnh hưởng hiện nay vẫn chưa xảy ra trên diện rộng. Tuy nhiên, trong trung và dài hạn, chuỗi cung ứng nguyên vật liệu và thị trường tiêu thụ có thể tiếp tục chịu tác động nếu tình hình địa chính trị kéo dài.

Để giảm tác động của biến động năng lượng và bảo đảm hoạt động sản xuất, TP Hồ Chí Minh đang triển khai nhiều giải pháp nhằm duy trì nguồn cung xăng dầu và khí phục vụ sản xuất, kinh doanh.

Theo Sở Công Thương TP, nguồn cung xăng dầu và khí trên địa bàn hiện cơ bản được bảo đảm, hệ thống cửa hàng bán lẻ xăng dầu và cơ sở kinh doanh khí vẫn hoạt động bình thường, đáp ứng nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Thành phố cũng đề xuất các sở ngành triển khai giải pháp mở luồng ưu tiên cho phương tiện vận chuyển xăng dầu, khí nhằm rút ngắn thời gian lưu thông, bảo đảm nguồn hàng được cung ứng kịp thời cho thị trường.

Song song đó, lực lượng quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi găm hàng, tạo khan hiếm nguồn cung hoặc bán không đúng giá niêm yết. Các đội quản lý thị trường duy trì chế độ trực 24/7, theo dõi sát diễn biến cung - cầu và tiếp nhận phản ánh của người dân, doanh nghiệp thông qua đường dây nóng.