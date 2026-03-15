Thủ tướng đề nghị Hà Nội nghiên cứu xây dựng cung triển lãm quy hoạch

Sớm điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia

Chiều 14/3, thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với lãnh đạo thành phố Hà Nội, tiếp tục cho ý kiến, góp ý về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm.

Theo các báo cáo, ý kiến tại cuộc làm việc, trước đây, thành phố Hà Nội xây dựng song song 2 hệ thống quy hoạch: Quy hoạch Thủ đô và Quy hoạch chung Thủ đô. Điều này gây ra tình trạng chồng chéo, thiếu đồng bộ giữa chiến lược phát triển kinh tế xã hội và tổ chức không gian; chưa có phương án giải quyết triệt để các tồn tại, điểm nghẽn như ùn tắc giao thông, úng ngập, ô nhiễm môi trường…

Việc tập trung xây dựng một Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm nhằm tạo lập cơ sở pháp lý thống nhất và kiến tạo động lực phát triển đột phá trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc là yêu cầu cấp thiết.

Các ý kiến tại cuộc làm việc đề nghị các bộ, ngành sớm hoàn thành việc xây dựng, điều chỉnh các quy hoạch ngành, lĩnh vực quốc gia, trong đó nghiên cứu các nội dung có liên quan của Quy hoạch tổng thể Thủ đô để phối hợp, tích hợp đồng bộ, thống nhất, tránh chồng chéo, đảm bảo tầm nhìn dài hạn.

UBND các tỉnh xung quanh Hà Nội (Vùng Thủ đô Hà Nội) khi triển khai nghiên cứu lập quy hoạch tỉnh, tăng cường phối hợp, tích hợp đồng bộ liên kết với Quy hoạch tổng thể Thủ đô đảm bảo định hướng chung, tầm nhìn chung và tạo điều kiện triển khai các dự án đầu tư liên kết hạ tầng kinh tế với Hà Nội theo lộ trình, kế hoạch.

Lấy con người làm trung tâm, hài hòa với thiên nhiên

Kết luận cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính đánh giá cao Hà Nội đã kế thừa, phát huy truyền thống, thành quả qua các thời kỳ, triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả 3 nhiệm vụ quan trọng, chiến lược: Xây dựng dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về xây dựng phát triển Thủ đô trong kỷ nguyên mới; xây dựng dự thảo Luật Thủ đô sửa đổi để trình Quốc hội; xây dựng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng đánh giá quy hoạch tổng thể Thủ đô có ý nghĩa rất quan trọng với sự phát triển của Thủ đô, vùng và cả nước; thể hiện trí tuệ Việt Nam, văn hóa Việt Nam, bản sắc Việt Nam, con người, xã hội Việt Nam, sự phát triển của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục cụ thể hóa, tiếp thu tất cả các nghị quyết, kết luận có liên quan của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm; tiếp thu các ý kiến xác đáng tại cuộc họp để tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch.

Nhấn mạnh thêm một số nội dung, Thủ tướng cho rằng, triết lý của quy hoạch là lấy con người làm trung tâm, chủ thể; đô thị giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, bản sắc, hiện đại và tầm nhìn 100 năm, phát triển đa cực, đa tầng, đa lớp, đa trung tâm; hài hòa con người, văn hóa, xã hội, thiên nhiên, "làng trong phố, phố trong làng", có bảo tồn, kế thừa và phát triển…

Người đứng đầu Chính phủ đề nghị Hà Nội nghiên cứu, tìm địa điểm xây dựng cung triển lãm quy hoạch để công khai quy hoạch, giám sát quy hoạch, xúc tiến đầu tư và cũng là sản phẩm du lịch.

Thủ tướng cho rằng, quy hoạch cần kết hợp chặt chẽ giữa khung và chi tiết; phát huy được hết tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Hà Nội; thực hiện nghiêm quy hoạch, làm cái gì ra cái đó, làm cái gì dứt cái đó. Để bảo đảm tính khả thi, tính thực thi, cần lựa chọn ưu tiên để triển khai, nhất là những việc có tính lan tỏa cao, động lực lớn.

Về xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn, Thủ tướng đồng ý về nguyên tắc kiến nghị của Hà Nội với tinh thần cần vừa có tính đặc thù với Thủ đô, vừa có tính phổ biến nhưng bảo đảm tính kết nối với cả nước nếu cần thiết.