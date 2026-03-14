Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thông qua Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên 18 tỷ USD

14-03-2026 - 20:56 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên hướng tới thu hút các tập đoàn lớn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu. Đề án được triển khai theo ba giai đoạn, từ năm 2025-2050; tổng vốn đầu tư khoảng 463.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 18 tỷ USD.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 vừa tổ chức hội nghị và thống nhất thông qua Đề án Khu kinh tế tự do Hưng Yên.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hưng Yên nhiệm kỳ 2025-2030 đã thống nhất thông qua đề án thành lập Khu kinh tế tự do Hưng Yên. Đây được xem là bước đi nhằm tạo động lực tăng trưởng mới cho địa phương và khu vực phía Bắc.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên - cho biết, việc xây dựng và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt đề án là cần thiết để cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết của Đảng bộ tỉnh.

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên - phát biểu tại hội nghị

Theo ông Nghĩa, mô hình khu kinh tế tự do có tính tích hợp cao, phát triển đa ngành, đa lĩnh vực. Trọng tâm là sản xuất công nghệ cao, công nghệ số, đổi mới sáng tạo và các dịch vụ hiện đại nhằm hình thành hệ sinh thái kinh tế năng động.

Đề án đặt mục tiêu tái cấu trúc nền kinh tế và tạo đột phá tăng trưởng, hướng tới mức tăng trưởng trên 10% mỗi năm. Khu kinh tế này cũng được định hướng trở thành nơi thử nghiệm các mô hình phát triển mới, thu hút đầu tư chiến lược và mở rộng không gian kinh tế.

Đề án hướng tới thu hút các tập đoàn lớn tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu, đồng thời tạo môi trường hội tụ nhân tài và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Mô hình quản lý được thiết kế theo cơ chế đặc thù nhằm tăng khả năng cạnh tranh quốc tế.

Theo định hướng, khu kinh tế tự do Hưng Yên được xây dựng dựa trên bốn nguyên tắc. Trong đó, tỉnh không tập trung mở rộng ưu đãi thuế, phí truyền thống mà ưu tiên cải thiện môi trường đầu tư và kinh doanh.

Tỉnh Hưng Yên dự kiến đề xuất 12 nhóm với 31 cơ chế, chính sách, gồm 18 chính sách tốt nhất của Việt Nam hiện nay và 13 chính sách đột phá theo chuẩn quốc tế.

Đề án được triển khai theo ba giai đoạn từ năm 2025 đến 2050 với tổng vốn đầu tư khoảng 463.000 tỷ đồng, tương đương khoảng 18 tỷ USD. Trong đó, khu vực tư nhân được xác định giữ vai trò chủ đạo.

Theo tính toán, đề án có thể đóng góp thêm cho ngân sách tỉnh khoảng 47.500 tỷ đồng vào năm 2030, khoảng 364.000 tỷ đồng vào năm 2040 và khoảng 1,3 triệu tỷ đồng vào năm 2050.

Khu kinh tế tự do Hưng Yên cũng được kỳ vọng tạo việc làm cho hơn 300.000 lao động vào năm 2030, hơn 870.000 lao động vào năm 2040 và trên 1,2 triệu lao động vào năm 2050.

Giáo viên dạy thêm trong trường được trả 700.000 đồng/buổi, tính thuế thu nhập cá nhân ra sao? Cơ quan Thuế giải đáp

Theo Trần Hoàng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Lọt ‘mắt xanh’ đại bàng Trung Quốc, tỉnh sát vách Hà Nội đón dòng vốn 3,5 tỷ USD: Tình hình kinh tế tỉnh ra sao?

Lọt ‘mắt xanh’ đại bàng Trung Quốc, tỉnh sát vách Hà Nội đón dòng vốn 3,5 tỷ USD: Tình hình kinh tế tỉnh ra sao? Nổi bật

Bán hàng online doanh thu trên 3 tỷ đồng, sàn đã nộp thuế thay có phải lập bảng kê? Đại diện Cục Thuế nói gì?

Bán hàng online doanh thu trên 3 tỷ đồng, sàn đã nộp thuế thay có phải lập bảng kê? Đại diện Cục Thuế nói gì? Nổi bật

Nhiều tín hiệu tích cực với xuất khẩu Việt Nam giữa biến động Trung Đông

Nhiều tín hiệu tích cực với xuất khẩu Việt Nam giữa biến động Trung Đông

16:59 , 14/03/2026
Sân bay quốc tế thứ hai của Hà Nội, công suất 50 triệu khách/năm: Dự tính xây dựng trên địa phận các xã nào?

Sân bay quốc tế thứ hai của Hà Nội, công suất 50 triệu khách/năm: Dự tính xây dựng trên địa phận các xã nào?

16:13 , 14/03/2026
Hộ kinh doanh bán lợn thịt có phải xuất hóa đơn không? Thuế TP. Hà Nội trả lời

Hộ kinh doanh bán lợn thịt có phải xuất hóa đơn không? Thuế TP. Hà Nội trả lời

16:03 , 14/03/2026
Sở hữu "tọa độ vàng" độc đáo, công trình 5.223 tỷ của Việt Nam đang khai thác kho báu quốc gia bất tận

Sở hữu "tọa độ vàng" độc đáo, công trình 5.223 tỷ của Việt Nam đang khai thác kho báu quốc gia bất tận

15:52 , 14/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên