TPHCM tiên phong tạo ra các cực tăng trưởng mới, đóng góp quan trọng vào sự phát triển của cả nước

Chiều 13/3, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được chủ trì Hội thảo "Giải pháp thúc đẩy tăng trưởng hai con số từ các động lực truyền thống và động lực mới trong bối cảnh đảm bảo ổn định năng lượng tại TPHCM".

Tại Hội thảo, ý kiến đóng góp tâm huyết, sâu sắc của các chuyên gia, nhà khoa học, doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức không chỉ cung cấp cơ sở khoa học và thực tiễn quan trọng cho việc hoạch định chính sách phát triển của Thành phố, mà còn góp phần làm rõ hơn những vấn đề chiến lược đặt ra đối với mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Các ý kiến từ đại biểu đều nhấn mạnh, để đạt được mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, TPHCM không chỉ cần những giải pháp kinh tế thuần túy, mà phải triển khai một chiến lược phát triển tổng thể, đồng bộ và mang tính đột phá.

Đặc biệt, trong bối cảnh thế giới đang biến động nhanh chóng với những bất ổn địa chính trị, những cú sốc năng lượng và sự tái cấu trúc mạnh mẽ của chuỗi cung ứng toàn cầu, các nền kinh tế lớn đều đang bước vào một giai đoạn cạnh tranh mới - cạnh tranh về công nghệ, về năng lượng, về năng suất và về năng lực thích ứng. Trong cuộc cạnh tranh đó, những đô thị lớn như TPHCM phải đi nhanh hơn, đổi mới mạnh mẽ hơn và đóng vai trò dẫn dắt mạnh mẽ hơn đối với nền kinh tế quốc gia.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh một số định hướng lớn mà Thành phố cần tập trung trong thời gian tới.

Tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026 -2030

Thứ nhất, tăng trưởng từ 10% trở lên không chỉ là một mục tiêu kinh tế, mà là một yêu cầu phát triển mang tính chiến lược của TPHCM trong giai đoạn mới. Với vai trò là đầu tàu kinh tế của cả nước, Thành phố có trách nhiệm tiên phong trong việc tạo ra các cực tăng trưởng mới, thúc đẩy đổi mới mô hình phát triển và đóng góp mạnh mẽ hơn vào tăng trưởng chung của quốc gia, góp phần đưa đất nước vượt qua "bẫy thu nhập trung bình".

Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, chúng ta phải nhìn thẳng vào thực tế rằng bối cảnh thế giới đang đặt ra nhiều thách thức lớn như: Biến động địa chính trị, khủng hoảng năng lượng, lạm phát toàn cầu và sự gián đoạn chuỗi cung ứng đang tác động trực tiếp đến chi phí sản xuất, vận tải và thương mại quốc tế. Những yếu tố này không chỉ ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế, mà còn đặt ra những thách thức lớn đối với ổn định kinh tế vĩ mô và năng lực cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam.

"Trong bối cảnh đó, bảo đảm an ninh năng lượng không còn là một vấn đề kỹ thuật của ngành năng lượng, mà đã trở thành một vấn đề chiến lược đối với tăng trưởng kinh tế. Một nền kinh tế muốn tăng trưởng nhanh và bền vững thì trước hết phải có một hệ thống năng lượng ổn định, an toàn và có khả năng thích ứng trước các cú sốc toàn cầu", Chủ tịch UBND TPHCM cho biết.

Thứ hai, để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, TPHCM phải tiếp tục chuyển đổi mạnh mẽ mô hình tăng trưởng theo hướng dựa trên tri thức, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Thành phố cần tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, các ngành công nghiệp công nghệ cao và các dịch vụ có giá trị gia tăng lớn.

Mục tiêu của Thành phố không chỉ là tăng trưởng nhanh hơn, mà còn là tăng trưởng thông minh hơn, bền vững hơn và có giá trị gia tăng cao hơn. TPHCM phải thể hiện được vai trò là trung tâm công nghệ, trung tâm tài chính và trung tâm đổi mới sáng tạo của khu vực, qua đó đóng vai trò dẫn dắt quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn mới.

Thứ ba, để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên trong thời gian dài, Thành phố cần vận dụng hiệu quả các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị làm khung định hướng phát triển tổng thể; đồng thời khai thác tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù dành cho Thành phố tại các nghị quyết của Quốc hội (Nghị quyết số 260/2025/QH15, 222/2025/QH15 và 188/2025/QH15).

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cho biết, dự kiến trong năm 2026 Thành phố sẽ trình Quốc hội thông qua Luật Đô thị đặc biệt để mở rộng không gian phát triển, huy động mạnh mẽ các nguồn lực đầu tư và đẩy mạnh phân cấp phân quyền cho Thành phố. Trên nền tảng đó, TPHCM tiếp tục phát huy tối đa vị trí, vai trò trung tâm kinh tế của cả nước, lợi thế về quy mô thị trường, hệ sinh thái doanh nghiệp và nguồn nhân lực chất lượng cao để phát huy đồng bộ 3 nhóm động lực chủ yếu.

Vận dụng các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị phát huy đồng bộ 3 nhóm động lực

Với động lực tăng trưởng truyền thống: Đầu tư, tiêu dùng và xuất khẩu, trong đó đầu tư xã hội giữ vai trò dẫn dắt, tiêu dùng nội địa thúc đẩy tăng trưởng và xuất khẩu là trụ đỡ ổn định sản xuất. Theo tính toán, để tăng trưởng từ 10%/năm trở lên trong giai đoạn 2026 - 2030, Thành phố cần 8,5 -9,5 triệu tỷ đồng, tương đương 318 - 363 tỷ USD vốn đầu tư toàn xã hội, chiếm 35 - 40% GRDP.

Động lực tăng trưởng mới: Phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời hình thành Khu thương mại tự do và Trung tâm tài chính quốc tế để thu hút vốn, công nghệ và nhân lực chất lượng cao (theo dự báo, Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam dự kiến thu hút khoảng 50 tỷ USD trong 3 năm đầu hoạt động).

Động lực nền tảng: Hoàn thiện thể chế, nâng cao năng lực quản trị, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao chất lượng sống đô thị, qua đó củng cố niềm tin thị trường và tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Cuối cùng, theo Chủ tịch UBND TPHCM, để Thành phố tăng trưởng nhanh, bền vững và có khả năng chống chịu trước các cú sốc từ bên ngoài, đòi hỏi Thành phố phải chủ động xây dựng một hệ thống bảo đảm an ninh phát triển toàn diện, bao gồm an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh chuỗi cung ứng và an ninh đô thị. Trong đó, trọng tâm là bảo đảm nguồn cung năng lượng ổn định cho sản xuất và đời sống; thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu năng lượng theo hướng xanh và hiệu quả; đồng thời nâng cao năng lực dự báo, điều hành và xây dựng các kịch bản ứng phó với các biến động năng lượng toàn cầu.

Hoàn thiện chiến lược và kế hoạch hành động cho tăng trưởng hơn 10%

Trên cơ sở định hướng lớn mà Thành phố cần tập trung trong thời gian tới, Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ban, ngành và các cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi, dự báo tình hình và tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể trong thời gian tới.

Lãnh đạo TPHCM giao Viện Nghiên cứu Phát triển Thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Văn phòng UBND Thành phố và các sở, ban, ngành liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện Đề án tăng trưởng từ 10% trở lên của Thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Tham mưu Chương trình, kế hoạch hành động của Ban Thường vụ Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên giai đoạn 2026 - 2030.

Chủ tịch UBND TPHCM đề nghị các sở, ban ngành và các cơ quan liên quan hoàn thiện chiến lược và kế hoạch hành động cho tăng trưởng từ 10% trở lên

Trên cơ sở đó, tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động tổng thể của Thành phố nhằm cụ thể hóa mục tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên, xác định rõ các động lực tăng trưởng chủ yếu, các ngành kinh tế trọng điểm, các dự án hạ tầng chiến lược và các giải pháp chính sách cần triển khai trong từng giai đoạn.

Chủ tịch UBND Thành phố giao các cơ quan liên quan đến quy hoạch, đầu tư và phát triển hạ tầng tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng chiến lược của Thành phố, đặc biệt là hệ thống giao thông đô thị, các tuyến đường sắt đô thị, hệ thống logistics, hạ tầng số và hạ tầng năng lượng, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút đầu tư.

Giao Sở Công Thương chủ trì tham mưu: Thiết lập hệ thống theo dõi, cảnh báo sớm về tình hình cung ứng năng lượng. Rà soát tổng thể năng lực cung ứng xăng dầu, điện năng và các nguồn năng lượng khác trên địa bàn Thành phố; đánh giá nhu cầu năng lượng phục vụ mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn 2026 - 2030; phối hợp với các doanh nghiệp cung ứng năng lượng xây dựng phương án, kịch bản bảo đảm nguồn cung ổn định cho hoạt động sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng của Thành phố. Trong đó ưu tiên bảo đảm nhiên liệu và năng lượng cho các lĩnh vực thiết yếu, các khu công nghiệp, khu chế xuất và các ngành kinh tế trọng điểm, nhằm duy trì ổn định hoạt động của nền kinh tế Thành phố.

Chủ tịch UBND Thành phố cũng đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp (DN) Thành phố và các hiệp hội DN ngành nghề tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối giữa cộng đồng DN và chính quyền Thành phố, chủ động nắm bắt tình hình hoạt động của DN, tổng hợp các khó khăn phát sinh từ biến động chi phí năng lượng để kịp thời phản ánh với các cơ quan quản lý nhà nước, góp phần giúp Thành phố có các giải pháp điều hành phù hợp và hiệu quả.