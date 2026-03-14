Không đăng ký hộ kinh doanh vẫn phải đăng ký thuế

Các hộ kinh doanh hiện nay đang tất bật nghiên cứu chính sách thuế mới theo Nghị định 68. Tuy nhiên, không phải mọi trường hợp kinh doanh nhỏ lẻ đều phải đăng ký hộ kinh doanh.

Theo quy định hiện hành, một số hoạt động sản xuất, buôn bán quy mô nhỏ vẫn được miễn thủ tục này. Tuy nhiên, các cá nhân, hộ gia đình có phát sinh hoạt động kinh doanh vẫn phải thực hiện nghĩa vụ đăng ký thuế theo quy định.

Theo quy định, hộ gia đình sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp, làm muối; người bán hàng rong, bán quà vặt, buôn chuyến, kinh doanh lưu động, kinh doanh thời vụ hoặc làm dịch vụ có thu nhập thấp theo mức do địa phương quy định sẽ không bắt buộc đăng ký hộ kinh doanh, trừ các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

Ngoài ra, cá nhân kinh doanh của các nước có chung đường biên giới với Việt Nam, thực hiện mua bán, trao đổi hàng hóa tại chợ biên giới, chợ cửa khẩu hoặc chợ trong khu kinh tế cửa khẩu cũng không thuộc diện phải đăng ký hộ kinh doanh.

Tuy vậy, hộ gia đình và cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh vẫn phải đăng ký thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Tháng 3 là tháng quyết toán thuế cao điểm của thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp. Nhằm hỗ trợ người nộp thuế thực hiện đúng quy định, mới đây, Thuế Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến hướng dẫn quyết toán thuế năm 2025.

Cổng giao lưu trực tuyến của Thuế Hà Nội đã nhận được nhiều câu hỏi của người dân và doanh nghiệp. Trong đó nội dung quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 thì sẽ áp dụng mức giảm trừ gia cảnh cũ hay mới được nhiều người quan tâm. Tất cả những thắc mắc đã được cán bộ thuế giải đáp ngay trong buổi trực tuyến.

Cụ thể, quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2025 vẫn áp dụng mức giảm trừ cho người nộp thuế là 11 triệu đồng/tháng, người phụ thuộc là 4,4 triệu đồng. Việc quyết toán thuế năm 2026 mới áp dụng mức giảm trừ gia cảnh mới.