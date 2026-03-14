Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Cơ quan Thuế cảnh báo hộ kinh doanh chuyển doanh thu qua tài khoản của nhân viên, người thân: Có thể phạt cả người trốn thuế và người cho mượn tài khoản!

14-03-2026 - 09:17 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cảnh báo thủ đoạn che giấu doanh thu qua tài khoản “trung gian” để trốn thuế.

Cơ quan Thuế cảnh báo hộ kinh doanh chuyển doanh thu qua tài khoản của nhân viên, người thân: Có thể phạt cả người trốn thuế và người cho mượn tài khoản!- Ảnh 1.

Thuế Cơ sở 3 tỉnh Khánh Hòa vừa có cảnh báo hành vi che giấu doanh thu qua tài khoản trung gian để trốn thuế.

Cụ thể, cơ quan này cho biết, thời gian gần đây, cơ quan thuế ghi nhận xuất hiện một số trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh sử dụng tài khoản không phải tài khoản kinh doanh đã đăng ký để nhận tiền bán hàng hóa, dịch vụ nhằm che giấu doanh thu thực tế, từ đó kê khai không đầy đủ nghĩa vụ thuế. Đây là thủ đoạn gian lận thuế đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt trong các hoạt động kinh doanh có thanh toán qua chuyển khoản.

Theo phản ánh và kết quả rà soát ban đầu của cơ quan thuế, một số hộ kinh doanh khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã yêu cầu người mua chuyển tiền vào các tài khoản cá nhân khác như tài khoản của người thân, nhân viên, hoặc các tài khoản không được khai báo với cơ quan thuế. Việc này nhằm phân tán dòng tiền, che giấu doanh thu phát sinh từ hoạt động kinh doanh, qua đó kê khai doanh thu thấp hơn thực tế để giảm số thuế phải nộp.

Cơ quan thuế khẳng định, mọi khoản thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đều phải được kê khai đầy đủ để xác định nghĩa vụ thuế theo quy định của pháp luật. Việc cố tình sử dụng các tài khoản trung gian để nhận tiền bán hàng nhưng không kê khai đầy đủ doanh thu, dẫn đến hậu quả là doanh thu không được phản ánh vào sổ kế toán, làm thiếu số thuế phải nộp là hành vi có dấu hiệu gian lận, trốn thuế, vi phạm nghiêm trọng pháp luật về quản lý thuế.

Hiện nay, ngành Thuế đang tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, phân tích dữ liệu lớn và phối hợp chặt chẽ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng thương mại để đối chiếu, xác minh dòng tiền liên quan đến hoạt động kinh doanh của người nộp thuế. Thông qua việc phân tích dữ liệu thanh toán, cơ quan thuế có thể xác định các giao dịch bất thường, các tài khoản có liên quan đến hoạt động kinh doanh nhưng không được kê khai, từ đó làm rõ dấu hiệu che giấu doanh thu.

Đối với các trường hợp vi phạm, cơ quan thuế sẽ tiến hành kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Người nộp thuế có hành vi gian lận có thể bị truy thu toàn bộ số thuế còn thiếu, xử phạt vi phạm hành chính về thuế; trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn có thể bị xử lý hình sự đối với hành vi trốn thuế theo quy định của pháp luật. Đồng thời, cá nhân cho mượn tài khoản cũng có thể bị xem xét xử phạt vi phạm hành chính theo quy định trong lĩnh vực tiền tệ, ngân hàng.

Trong bối cảnh hoạt động thương mại điện tử và thanh toán không dùng tiền mặt ngày càng phát triển, việc theo dõi, đối chiếu dòng tiền phục vụ quản lý thuế đang được tăng cường mạnh mẽ. Do đó, các hành vi cố tình che giấu doanh thu thông qua việc sử dụng tài khoản trung gian sẽ ngày càng khó che giấu và có nguy cơ bị phát hiện, xử lý cao.

Cơ quan thuế khuyến nghị các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện kê khai trung thực, đầy đủ doanh thu phát sinh từ hoạt động bán hàng hóa, dịch vụ, sử dụng tài khoản thanh toán phục vụ hoạt động kinh doanh đã đăng ký để nhận tiền bán hàng và chủ động điều chỉnh, bổ sung kê khai thuế khi phát hiện sai sót.

Việc chấp hành đúng quy định của pháp luật về thuế không chỉ giúp người kinh doanh tránh các rủi ro pháp lý và các chế tài xử lý, mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, bảo đảm nguồn thu cho ngân sách nhà nước và thúc đẩy sự phát triển bền vững của nền kinh tế.

Nhã Mi

Nhịp sống thị trường

Sự kiện: SME-Z

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên