Bộ Xây dựng đề xuất giảm thuế, phí hỗ trợ hàng không khi giá nhiên liệu tăng phi mã

Ngày 13-3, Bộ Xây dựng báo cáo Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn về tác động của biến động giá nhiên liệu tới lĩnh vực vận tải và đầu tư xây dựng, đồng thời đề xuất nhiều giải pháp nhằm ổn định hoạt động của ngành. Phó thủ tướng Bùi Thanh Sơn hiện là Tổ trưởng Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng trước diễn biến phức tạp của xung đột quân sự tại Trung Đông.

Bộ Xây dựng kiến nghị giảm thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, thuế VAT với xăng dầu; giảm 50% phí cất hạ cánh, điều hành bay



Theo Bộ Xây dựng, giá nhiên liệu tăng đang tạo áp lực lớn cho ngành vận tải, Với ngành hàng không, nhiên liệu bay hiện chiếm khoảng 35-40% tổng chi phí vận hành của các hãng hàng không. Cùng với đó, việc nhiều vùng không phận tại Trung Đông như Iran, Iraq, Kuwait, Qatar, UAE và Israel bị đóng hoặc hạn chế khiến các hãng phải điều chỉnh lộ trình bay, phát sinh thêm chi phí bay vòng, phụ phí bảo hiểm và chi phí khai thác.

Hiện giá nhiên liệu hàng không MOPS Jet A-1 tại Singapore khoảng 160,57 USD một thùng và có thể duy trì ở mức cao, gần 170 USD trong tháng 3 do lo ngại căng thẳng leo thang và nguồn cung hạn chế. Theo Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), khi giá Jet A-1 tăng, chi phí khai thác của các hãng có thể tăng thêm 50-60%. Nếu giá nhiên liệu vượt 200 USD một thùng, chi phí có thể tăng trên 70%.

Trước tình hình này, Bộ Xây dựng kiến nghị Chính phủ tiếp tục triển khai các giải pháp ứng phó với xung đột Trung Đông theo Nghị quyết 36 ngày 6-3-2026, trong đó chú trọng đa dạng hóa nguồn cung dầu thô cho các nhà máy lọc dầu nhằm đảm bảo nguồn xăng dầu trong nước. Bộ cũng đề xuất thiết lập cơ chế làm việc cấp cao với một số quốc gia như Thái Lan, Trung Quốc để tạo điều kiện cho doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các hợp đồng mua nhiên liệu Jet A-1.

Ngân hàng Nhà nước được đề nghị xem xét tăng hạn mức tín dụng và mức bảo lãnh thư tín dụng (L/C) cho doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu và dầu thô nhằm đảm bảo nguồn cung thị trường. Bộ Tài chính được kiến nghị nghiên cứu giảm thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong thời gian phù hợp; đồng thời xem xét giảm 50% phí cất hạ cánh, điều hành bay và đưa nhiên liệu vận tải vào nhóm hàng hóa được giảm thuế giá trị gia tăng từ 10% xuống mức phù hợp.

Bộ Xây dựng cũng đề nghị Bộ Ngoại giao hỗ trợ làm việc với các quốc gia và nhà chức trách hàng không quốc tế để tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn nhiên liệu và giúp các hãng hàng không Việt Nam duy trì slot lịch sử.

Trước đó, ngày 9-3, Cục Hàng không Việt Nam đã kiến nghị Bộ Xây dựng báo cáo Chính phủ và Quốc hội xem xét một loạt giải pháp nhằm giảm áp lực chi phí và bảo đảm hoạt động khai thác của các hãng hàng không trong nước. Trong đó, sớm sửa đổi thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng dầu, đồng thời đề xuất miễn 100% thuế bảo vệ môi trường với nhiên liệu bay đến hết tháng 5-2026 và giảm thuế GTGT đối với nhiên liệu hàng không từ 10% xuống mức phù hợp.

Cơ quan này cũng đề xuất cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu linh hoạt với vé máy bay nội địa, xem xét điều chỉnh giá trần vé khi cần thiết; giảm 50% một số phí hàng không như cất hạ cánh, điều hành bay. Đồng thời, thiết lập cơ chế làm việc với các nước để bảo đảm nguồn cung Jet A-1, tăng công suất sản xuất Jet A-1 tại các nhà máy lọc dầu Dung Quất và Nghi Sơn...