Doanh thu năm trước hơn 3 tỷ đồng nhưng năm sau giảm mạnh, hộ kinh doanh có phải đổi nhóm nộp thuế? Đại diện Cục Thuế giải đáp rõ

13-03-2026 - 21:27 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Đại diện Cục Thuế đã có câu trả lời gửi đến người nộp thuế về trường hợp nêu trên.

Tại hội thảo "Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, một hộ kinh doanh đã đặt câu hỏi liên quan đến việc áp dụng phương pháp tính thuế khi doanh thu giữa các năm có sự thay đổi.

Theo người nộp thuế, trong năm 2025 doanh thu của hộ kinh doanh đạt hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, nếu sang năm 2026 doanh thu giảm xuống dưới 3 tỷ đồng thì hộ kinh doanh có phải chuyển sang nhóm nộp thuế khác hay không, bởi trong quy định có đề cập đến việc ổn định phương pháp tính thuế trong 2 năm liên tiếp kể từ năm bắt đầu áp dụng.

Trả lời câu hỏi này, đại diện Cục Thuế cho biết năm 2026 là năm đầu tiên thực hiện chuyển đổi từ phương pháp khoán sang phương pháp kê khai đối với nhiều hộ kinh doanh. Nguyên tắc xác định phương pháp tính thuế của năm 2026 không căn cứ vào doanh thu của năm 2025, mà sẽ căn cứ vào doanh thu thực tế phát sinh trong năm 2026.

"Do đó nếu trong năm 2026 hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng thì vẫn áp dụng phương pháp tính thuế thu nhập cá nhân là doanh thu nhân với thuế suất", đại diện Cục Thuế cho biết.

Cơ quan thuế cũng cho biết pháp luật thuế thu nhập cá nhân cho phép hộ kinh doanh lựa chọn phương pháp tính thuế trong một số trường hợp. Cụ thể, đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 500 triệu đồng và dưới 3 tỷ đồng, người nộp thuế có thể lựa chọn phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất, tùy theo tình hình thực tế của hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Trong khi đó, đối với hộ kinh doanh có doanh thu trên 3 tỷ đồng, việc áp dụng phương pháp tính thuế theo thu nhập tính thuế nhân với thuế suất là bắt buộc.

Theo đại diện Cục Thuế, việc lựa chọn phương pháp tính thuế đối với hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng sẽ căn cứ vào tình hình thực tế của hoạt động kinh doanh để đảm bảo phù hợp và thuận lợi cho việc thực hiện nghĩa vụ thuế.

Tàu chở 63.000 tấn LNG cập cảng, PV GAS đảm bảo khí cho sản xuất điện và công nghiệp

Theo Kỳ Thư

An Ninh Tiền Tệ

Lọt ‘mắt xanh’ đại bàng Trung Quốc, tỉnh sát vách Hà Nội đón dòng vốn 3,5 tỷ USD: Tình hình kinh tế tỉnh ra sao?

Lọt ‘mắt xanh’ đại bàng Trung Quốc, tỉnh sát vách Hà Nội đón dòng vốn 3,5 tỷ USD: Tình hình kinh tế tỉnh ra sao? Nổi bật

Bán hàng online doanh thu trên 3 tỷ đồng, sàn đã nộp thuế thay có phải lập bảng kê? Đại diện Cục Thuế nói gì?

Bán hàng online doanh thu trên 3 tỷ đồng, sàn đã nộp thuế thay có phải lập bảng kê? Đại diện Cục Thuế nói gì? Nổi bật

Khánh thành dự án 7.000 tỷ giúp tạo vệ tinh "Made in Vietnam", đại sứ Nhật gọi là “khoảnh khắc lịch sử”

Khánh thành dự án 7.000 tỷ giúp tạo vệ tinh "Made in Vietnam", đại sứ Nhật gọi là “khoảnh khắc lịch sử”

20:32 , 13/03/2026
112 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

112 chủ xe máy, ô tô trong danh sách sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

20:19 , 13/03/2026
Việt Nam đang triển khai tuyến cao tốc băng qua 2 con đèo hiểm trở, giúp giảm đến 50% chi phí vận tải

Việt Nam đang triển khai tuyến cao tốc băng qua 2 con đèo hiểm trở, giúp giảm đến 50% chi phí vận tải

19:53 , 13/03/2026
Thủ tướng vừa nhấn nút dự án trong lĩnh vực "tầm vũ trụ": Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sớm chi hàng trăm tỷ đồng đón đầu

Thủ tướng vừa nhấn nút dự án trong lĩnh vực "tầm vũ trụ": Tỷ phú Phạm Nhật Vượng sớm chi hàng trăm tỷ đồng đón đầu

17:53 , 13/03/2026

