Bộ Tài chính công khai tiến độ tổng kiểm kê tài sản toàn quốc

Ngày 12/3, Bộ Tài chính ban hành Công văn số 2961/BTC-QLCS về việc công khai tiến độ thực hiện Tổng kiểm kê tài sản tại thời điểm 0h ngày 1/1/2026.

Theo số liệu cập nhật trên Phần mềm Tổng kiểm kê đến 17h ngày 12/3, tiến độ triển khai tại các bộ, cơ quan trung ương và địa phương còn có sự chênh lệch.

Trước hết, về tình hình đăng ký đối tượng kiểm kê, hiện vẫn còn 3 tổ chức chưa có đơn vị đăng ký đối tượng kiểm kê, gồm: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Hội Nhà Văn Việt Nam và Trung ương Hội người mù Việt Nam.

Bên cạnh đó, có 2 cơ quan là Đại học Quốc gia TPHCM và Bộ Y tế; 3 tổ chức gồm Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; cùng 4 địa phương gồm Quảng Trị, Sơn La, Lào Cai và TPHCM có tỷ lệ đăng ký kiểm kê chậm hơn tiến độ chung của cả nước.

Ngoài ra, 3 địa phương gồm Gia Lai, Hưng Yên và Khánh Hòa đã đăng ký đối tượng kiểm kê đối với các loại tài sản kết cấu hạ tầng như đường sắt quốc gia, đường sắt đô thị và hàng không. Đồng thời, 2 địa phương là Gia Lai và Khánh Hòa đăng ký đối tượng kiểm kê tài sản kết cấu hạ tầng khu công nghệ thông tin tập trung.

Đối với tình hình gửi và duyệt báo cáo kiểm kê tài sản cố định, dữ liệu trên phần mềm tổng kiểm kê cho thấy vẫn còn một số cơ quan, tổ chức chưa có đơn vị gửi báo cáo.

Cụ thể, có 6 cơ quan, tổ chức, đơn vị chưa có đơn vị gửi báo cáo, gồm: Văn phòng Chủ tịch nước, Thanh tra Chính phủ, Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Hội Nhà Văn Việt Nam và Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam.

Ngoài ra, có 18 cơ quan trung ương và 18 địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân của cả nước, tức dưới 80%. Các cơ quan trung ương có tỷ lệ gửi báo cáo thấp gồm: Văn phòng Quốc hội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương, Đại học Quốc gia TPHCM, Đại học Quốc gia Hà Nội, Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Dân tộc và Tôn giáo, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng Chính phủ, Bộ Khoa học và Công nghệ, Đài Tiếng nói Việt Nam, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp và Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Trong khi đó, các địa phương có tỷ lệ gửi báo cáo dưới mức bình quân gồm: Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Ninh Bình, Tây Ninh, Huế, Đắk Lắk, Lào Cai, Thái Nguyên, Cà Mau, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Gia Lai, Đà Nẵng, Sơn La, Quảng Ngãi, Phú Thọ, TPHCM và TP.Cần Thơ.

Bộ Tài chính khẳng định, tiếp tục theo dõi tiến độ trên hệ thống, đồng thời, các bộ, ngành và địa phương sẽ đẩy nhanh việc đăng ký kiểm kê và gửi báo cáo. Ngoài ra, dữ liệu tổng kiểm kê sẽ được cập nhật thường xuyên.

Anh Minh