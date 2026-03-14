Sở hữu "tọa độ vàng" độc đáo, công trình 5.223 tỷ của Việt Nam đang khai thác kho báu quốc gia bất tận

Mà là GIÓ.

Trong những năm gần đây, vùng ven biển miền Tây của Việt Nam đang chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của những "cánh đồng điện gió" khổng lồ, nơi những cánh quạt trắng muốt không chỉ làm nhiệm vụ thắp sáng mà còn thay đổi hoàn toàn diện mạo kinh tế - xã hội địa phương.

Trong đó, Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 và 2 nổi lên như một biểu tượng của sự thành công trong chiến lược phát triển năng lượng xanh bền vững.

Được đầu tư bởi Tập đoàn Phương Anh, Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 và Hòa Bình 2 có tổng công suất hơn 100 MW, tọa lạc tại vùng ven biển xã Vĩnh Hậu (huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu cũ - nay là tỉnh Cà Mau).

Với tổng mức đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, đây là một trong những tổ hợp năng lượng tái tạo quy mô lớn ở nước ta.

Công trình nghìn tỷ sở hữu "tọa độ vàng" độc đáo

Trong ngành năng lượng tái tạo, Nhà máy Điện gió Hòa Bình 1 & 2 được đánh giá là sở hữu một "tọa độ vàng" đúng nghĩa. Khái niệm "vàng" ở đây không chỉ nằm ở vị trí địa lý mà còn là sự giao thoa hoàn hảo giữa điều kiện tự nhiên, kỹ thuật và giá trị kinh tế.

Vùng ven biển xã Vĩnh Hậu nằm trong khu vực có tiềm năng gió tốt bậc nhất Việt Nam. Tại đây, tốc độ gió trung bình hằng năm ở độ cao 80-100m đạt khoảng 7,5 - 8,5 m/giây - Đây là "kho báu bất tận" trong ngành điện gió mà Việt Nam có được, giúp các turbine vận hành tối đa công suất, mang lại hiệu suất phát điện cao.

Chưa kể, khác với nhiều vùng biển khác thường xuyên chịu ảnh hưởng của bão lớn, vùng biển này có gió mùa ổn định (gió Đông Bắc và Tây Nam), giúp giảm thiểu rủi ro hư hỏng thiết bị và duy trì dòng điện liên tục quanh năm.

Về mặt kinh tế, vị trí này tạo nên một tuyến đường tham quan trên biển độc nhất vô nhị. Sự kết hợp giữa những "cối xay gió" hiện đại và hệ sinh thái rừng ngập mặn ven biển đã biến nơi đây thành một khu du lịch mang tính biểu tượng, thu hút dòng tiền từ dịch vụ du lịch thay vì chỉ thuần túy cấp điện.

Công trình nghìn tỷ mang lại 400 triệu kWh điện sạch/năm

Sau khi chính thức hòa lưới điện quốc gia từ cuối năm 2021, đến nay, hai nhà máy đã duy trì vận hành ổn định với hiệu suất ấn tượng.

Việc triển khai các trụ turbine cách đất liền hơn 12 km không chỉ giúp khai thác tối đa trữ lượng gió biển dồi dào mà còn khẳng định năng lực thi công vượt trội của các kỹ sư Việt Nam trên môi trường biển khắc nghiệt.

Tờ Nhân Dân ngày 11/3/2026 trích lời Giám đốc Nhà máy điện gió Hòa Bình (thuộc Tập đoàn Phương Anh), ông Hoàng Văn Cường, cho biết: Hiện nay, đơn vị đang khai thác khá hiệu quả hai dự án điện gió Hòa Bình 1 và Hòa Bình 2 tại vùng ven biển xã Vĩnh Hậu, với tổng công suất hơn 100 MW.

Hằng năm, hai nhà máy này sản xuất hơn 400 triệu kWh điện, cả hai dự án điện gió ngoài khơi này cách đất liền hơn 12 km, không chỉ cung cấp nguồn năng lượng sạch quan trọng cho hệ thống điện quốc gia, mà còn trở thành một điểm đến du lịch tiêu biểu của tỉnh Cà Mau.

Du lịch xanh – "Tọa độ" mới thu hút du khách

Như đã nói, Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 và 2 không dừng lại ở vai trò một công trình điện sạch mà đã khéo léo chuyển mình thành một điểm đến du lịch sinh thái tiêu biểu.

Hệ thống cầu dẫn dài hàng cây số nối liền các trụ turbine giữa biển khơi đã tạo nên một khung cảnh ngoạn mục, được ví như những "cối xay gió khổng lồ" vươn vai giữa đại dương. Chưa hết, Nhà máy điện gió Hòa Bình 1 và 2 còn có tuyến cầu dẫn trên biển dài nhất Việt Nam, có lá cờ tổ quốc xa bờ nhất – cao nhất Việt Nam, và hướng tới là khu nghỉ dưỡng tiêu chuẩn trung hòa carbon, theo thông tin từ Resorthoabinh1.

Du khách đến đây không chỉ để chiêm ngưỡng kỳ quan công nghệ mà còn được tận hưởng không khí trong lành của biển cả.

Việc kết hợp giữa khai thác năng lượng và phát triển du lịch bền vững đã giúp địa phương thoát khỏi lối mòn của các sản phẩm du lịch truyền thống, tạo nên một thương hiệu "du lịch xanh" độc đáo, thu hút đông đảo khách tham quan từ khắp mọi miền đất nước.