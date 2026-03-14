Gặp Đại sứ Thái Lan, Thủ tướng đề nghị nước này đảm bảo cung ứng nhiên liệu cho 1 lĩnh vực của Việt Nam

Chiều qua (13/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp bà Urawadee Sriphiromaya, Đại sứ Vương quốc Thái Lan tại Việt Nam.

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng nhấn mạnh Thái Lan là đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam trong khu vực ASEAN. Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục nỗ lực đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt mốc 25 tỷ USD theo hướng cân bằng, bền vững hơn thông qua tạo thuận lợi và mở cửa hơn nữa thị trường hàng hóa, hạn chế áp dụng các rào cản thương mại đối với hàng hóa của nhau.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước là rất lớn và có nhiều thế mạnh có thể bổ sung cho nhau. Theo Thủ tướng, hai bên cần cùng nghiên cứu mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực mới như khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, kinh tế số, đổi mới sáng tạo và kết nối mạng lưới khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Đồng thời, hai nước cần thúc đẩy hợp tác về kinh tế xanh và bền vững, kinh tế tuần hoàn, năng lượng sạch, chuyển đổi năng lượng công bằng, giao lưu văn hoá, thể thao, du lịch, giáo dục đào tạo, giao lưu nhân dân nhằm tăng cường sự gắn bó, hữu nghị giữa hai nước, tổ chức có ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm 2026.

Đề nghị Thái Lan đảm bảo nguồn cung nhiên liệu cho hàng không Việt Nam

Trước diễn biến phức tạp hiện nay tại khu vực Trung Đông, Thủ tướng nhấn mạnh lập trường nhất quán của Việt Nam là giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hoà bình; đánh giá cao việc ASEAN tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao đặc biệt về tình hình Trung Đông ngày 13/3/2026, đề nghị các nước ASEAN cần tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin.

Đặc biệt, liên quan đến vấn đề an ninh năng lượng, Thủ tướng chia sẻ quan tâm về việc bảo đảm cung ứng nhiên liệu hàng không có ý nghĩa quan trọng đối với hoạt động hàng không dân dụng, vận tải, du lịch và giao thương của khu vực.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng đề nghị Thái Lan xem xét tạo thuận lợi để bảo đảm ổn định cung ứng nhiên liệu cho hoạt động hàng không dân dụng tại Việt Nam, nhằm đóng góp vào ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, hợp tác trao đổi thương mại và du lịch.

Đáp lại, Đại sứ Thái Lan bày tỏ sự nhất trí cao với các đề nghị của Thủ tướng. Đại sứ khẳng định hai nước cần hỗ trợ lẫn nhau trong giai đoạn thế giới đối mặt với nhiều thách thức hiện nay.

Đáng chú ý, Đại sứ nhấn mạnh dù Thái Lan cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn trong bảo đảm đủ nguồn cung năng lượng trong nước, nhưng nước này sẽ tiếp tục đóng góp vào các nỗ lực chung, nhất là của ASEAN nhằm bảo đảm ổn định năng lượng trong khu vực.

Theo số liệu sơ bộ của Cục Hải quan, trong năm 2025, kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam – Thái Lan đạt 22 tỷ USD, tiếp tục tăng trưởng tích cực.

Tại cuộc tiếp trên, Thủ tướng nhấn mạnh năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt, kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Thái Lan (1976 - 2026), hai bên cũng đang tích cực phối hợp xây dựng và thực hiện Chương trình hành động triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện giai đoạn 2026 - 2030.