Yên tâm giao cho TP HCM những việc lớn, việc khó

Chiều 14-3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư năm 2026 (Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11) và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang, đồng chủ trì Hội nghị công bố quyết định kiểm tra, giám sát của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM.

Tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết việc kiểm tra, giám sát nhằm đánh giá toàn diện việc lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Bộ Chính trị yêu cầu nắm đầy đủ tình hình tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng; việc xây dựng, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết, những kết quả đạt được, những hạn chế, khó khăn, vướng mắc.

Cùng với đó, kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 16-5-2025 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Trần Lưu Quang phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM và các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp chặt chẽ với Đoàn Kiểm tra, giám sát; chuẩn bị đầy đủ các nội dung báo cáo theo yêu cầu, tạo điều kiện thuận lợi để đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ được Bộ Chính trị giao. Các thành viên đoàn thực hiện nhiệm vụ với tinh thần nghiêm túc, khách quan, công tâm, vô tư, làm việc khoa học, đúng quy định, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các đơn vị được kiểm tra.

Nhắc lại phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại một số cuộc làm việc với TP HCM, Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ thành phố vẫn tồn tại những "nút thắt" khiến tăng trưởng chưa bền vững, hiệu quả đầu tư chưa tương xứng với tiềm năng và năng lực cạnh tranh quốc tế còn hạn chế. Quá tải hạ tầng, áp lực dân số lớn, ô nhiễm môi trường, úng ngập ngày càng nghiêm trọng, giao thông ùn tắc triền miên; nhiều nhà tạm bợ, cũ nát chạy dọc các kênh rạch, sông ngòi ngay trong lòng thành phố…

Tổng Bí thư mong muốn TP HCM tiếp tục phát huy vai trò đầu tàu đi trước, làm mẫu, Trung ương có thể yên tâm giao những việc khó, việc lớn, động lực dẫn dắt tăng trưởng, đổi mới.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội mong muốn thông qua cuộc kiểm tra lần này sẽ giúp thêm cho thành phố đổi mới trong lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý nhà nước, ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ, nâng cao chất lượng quản trị quốc gia và tăng cường hiệu quả phục vụ nhân dân.

Khó đâu, gỡ đó

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy TP HCM, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang khẳng định sẽ tiếp thu tất cả ý kiến chỉ đạo, nhận xét của Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11.

Về triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW, ông Trần Lưu Quang cho biết với số lượng cử tri đông nhất cả nước (gần 10 triệu người) và rất nhiều điểm bỏ phiếu, công tác tổ chức bầu cử tại thành phố cũng gặp những khó khăn nhất định. Do đó, Ban Chỉ đạo bầu cử, Ủy ban Bầu cử thành phố đã triển khai nhiệm vụ rất sớm và phân công trực tiếp từng ủy viên trong Ban Thường vụ Thành ủy bám sát địa bàn để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc trên tinh thần "Khó đâu, gỡ đó". Với quan điểm không lơ là, không chủ quan, thành phố sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 46-CT/TW trong thời gian tới.

Đối với việc quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Bí thư Thành ủy TP HCM cho rằng quan trọng nhất là xây dựng và triển khai chương trình hành động để bảo đảm thực hiện thành công các mục tiêu trong Nghị quyết. Vì vậy, việc kiểm tra, giám sát lần này rất có ý nghĩa.

Bày tỏ quyết tâm trong thực hiện những nhiệm vụ mà Đoàn Kiểm tra, giám sát số 11 đặt ra, Bí thư Thành ủy Trần Lưu Quang cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ, cung cấp đầy đủ, kịp thời, trung thực thông tin, hồ sơ, tài liệu và hoàn thành đúng tiến độ các nội dung công việc theo yêu cầu của đoàn.

Nhiều kết quả tích cực Với vị trí đặc biệt quan trọng của TP HCM - vai trò đầu tàu, cực tăng trưởng của cả nước, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chúc mừng, đánh giá cao những nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm rất cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân thành phố đã làm được trong năm 2025 và những tháng đầu năm 2026. Tăng trưởng GRDP của thành phố năm 2025 đạt 8,03% (cao hơn mức bình quân của cả nước). Thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 8.755 USD. Thu ngân sách của thành phố năm 2025 là trên 800.000 tỉ đồng, chiếm khoảng 30% số thu của cả nước...



