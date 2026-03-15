Hộ kinh doanh mua hàng từ cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu/năm, không hóa đơn, có được phép lập bảng kê mua hàng?

Tại Hội thảo “Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững” do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế chủ trì, phối hợp với Công ty Cổ phần Công nghệ Sapo tổ chức, hộ kinh doanh hỏi: Hộ kinh doanh của tôi có mua hàng hóa từ các cá nhân kinh doanh khác có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm và không có hóa đơn. Trong trường hợp này, hộ kinh doanh của tôi có được phép lập bảng kê mua hàng hay không?

Trả lời câu hỏi trên, bà Nguyễn Thị Thu Hà, Ban Chính sách, Cục Thuế cho biết, tại Thông tư số 152/2025/TT-BTC của Bộ Tài chính (ban hành ngày 31/12/2025, có hiệu lực từ ngày 01/01/2026) có quy định về chứng từ kế toán áp dụng đối với hộ kinh doanh, trong đó có bảng kê mua hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp mua hàng từ người bán không có hóa đơn.

Theo đó, nếu hộ kinh doanh mua hàng hóa của hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh có doanh thu dưới 500 triệu đồng/năm (tức là đối tượng không thuộc diện phải nộp thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân), thì người bán thường không phát hành hóa đơn. Trong trường hợp này, hộ kinh doanh bên mua được phép lập bảng kê mua hàng hóa theo mẫu quy định tại Thông tư số 152/2025/TT-BTC.

Bảng kê cần ghi rõ các thông tin cơ bản như: Tên người bán; Địa chỉ; Số căn cước công dân hoặc thông tin định danh của người bán; Tên hàng hóa, số lượng, giá trị hàng hóa mua; Hình thức thanh toán.

Đồng thời, hộ kinh doanh bên mua cần lưu giữ đầy đủ các chứng từ thanh toán và hồ sơ liên quan đối với các giao dịch mua hàng này. Các tài liệu đó sẽ là căn cứ để chứng minh tính hợp lý của chi phí khi cơ quan thuế kiểm tra hoặc khi xác định nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh.