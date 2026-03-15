Hà Nội đã xử lý trường hợp bán xăng dầu nhỏ giọt

Thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố Hà Nội trong ngày 13/3 tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực khi nguồn cung tại nhiều cửa hàng được cải thiện rõ rệt, hoạt động kinh doanh cơ bản trở lại bình thường. Tuy nhiên, lực lượng chức năng vẫn duy trì kiểm tra, giám sát chặt chẽ và đã phát hiện, lập biên bản xử lý một trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi giảm lượng hàng bán ra không có lý do chính đáng.

Theo báo cáo của Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Sở Công Thương Hà Nội về tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh xăng dầu và khí hóa lỏng (LPG) trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới có nhiều biến động, lực lượng quản lý thị trường đã tiếp tục triển khai các biện pháp giám sát trên toàn địa bàn.

Các đội quản lý thị trường trực thuộc đã chủ động kiểm tra, nắm bắt tình hình kinh doanh tại các cửa hàng xăng dầu và cơ sở kinh doanh LPG; đồng thời tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn các thương nhân chấp hành nghiêm quy định của pháp luật, bảo đảm nguồn cung và ổn định thị trường. Người dân cũng được khuyến cáo không nên hoang mang, không mua xăng dầu tích trữ bằng can, chai hoặc các vật dụng không đảm bảo an toàn do tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Trong quá trình kiểm tra, giám sát thị trường, lực lượng quản lý thị trường đã phát hiện một trường hợp vi phạm. Cụ thể, trong ngày 13/3, một cửa hàng xăng dầu bị lập biên bản về hành vi “giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng”, theo quy định tại điểm c khoản 4 Điều 35 Nghị định 99/2020/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Ngoài ra, lực lượng chức năng cũng tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua ứng dụng iHanoi về tình trạng phục vụ chưa hợp lý tại một cửa hàng xăng dầu trên địa bàn phường Giảng Võ. Theo phản ánh, cửa hàng có 10 trụ bơm xăng nhưng chỉ bố trí 3 nhân viên bán hàng, khiến khách phải xếp hàng chờ đợi trong thời gian dài, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến trật tự giao thông. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Quản lý thị trường số 3 đã cử cán bộ xuống xác minh, làm việc với cơ sở và lập biên bản nhắc nhở, yêu cầu cửa hàng bố trí đầy đủ nhân lực phục vụ bán hàng nhằm bảo đảm hoạt động kinh doanh diễn ra bình thường, không gây ảnh hưởng đến giao thông và nhu cầu mua xăng dầu của người dân.

Theo thống kê của Sở Công Thương Hà Nội, thành phố hiện có 453 địa điểm kinh doanh xăng dầu. Kết quả giám sát từ chiều 12/3 đến chiều 13/3 cho thấy hầu hết cửa hàng đang hoạt động bình thường, nguồn cung cơ bản được bảo đảm. Các cơ sở kinh doanh đều thực hiện niêm yết giá công khai và bán hàng theo đúng giá do cơ quan có thẩm quyền công bố. So với những ngày trước đó, tình hình nguồn hàng tại nhiều cửa hàng đã được cải thiện đáng kể. Phần lớn các cửa hàng từng ghi nhận tình trạng thiếu hàng đã được bổ sung nguồn cung và hoạt động trở lại bình thường, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Tuy nhiên, đến chiều 13/3, trên địa bàn thành phố vẫn còn ghi nhận 2 cửa hàng tạm thời dừng bán do hết hàng và đang chờ nhập từ thương nhân phân phối. Nguyên nhân của tình trạng này đang được cơ quan chức năng tiếp tục xác minh.

Theo ghi nhận của phóng viên, lượng người dân đến mua xăng dầu trong chiều 13/3 tiếp tục giảm so với các ngày trước đó. Tại nhiều khu vực, đặc biệt trên các tuyến đường lớn và khu vực đông dân cư, không còn tình trạng người dân xếp hàng dài chờ mua xăng dầu như trước. Nhìn chung, nguồn cung xăng dầu trên địa bàn đã dần ổn định, hoạt động bán hàng tại các cửa hàng diễn ra bình thường và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Về giá xăng dầu, sau đợt điều chỉnh giảm mạnh trong kỳ điều hành ngày 11/3, mặt bằng giá xăng dầu trong nước đã giảm đáng kể so với giai đoạn trước đó, góp phần giảm áp lực chi phí đối với hoạt động vận tải và sản xuất kinh doanh.

Theo đánh giá của cơ quan chức năng, mặc dù giá xăng dầu có điều chỉnh tăng nhẹ nhưng mặt bằng giá hiện nay vẫn thấp hơn so với thời điểm trước khi giảm mạnh vào ngày 11/3, do đó chưa gây tác động lớn đến hoạt động lưu thông hàng hóa cũng như tâm lý thị trường.

Đối với thị trường khí hóa lỏng (LPG), lực lượng quản lý thị trường cho biết hoạt động kinh doanh trên địa bàn thành phố vẫn diễn ra bình thường và chưa phát hiện hành vi vi phạm. Nguồn cung gas cơ bản được bảo đảm, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của biến động giá năng lượng thế giới, chi phí nhập khẩu và vận chuyển tăng, giá gas bán lẻ trong nước gần đây có xu hướng tăng trong thời gian ngắn, gây tác động nhất định đến chi phí sinh hoạt của người dân và hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Theo Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội, trong thời gian tới lực lượng chức năng sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu và LPG trên địa bàn; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp chấp hành nghiêm quy định pháp luật, góp phần ổn định thị trường và bảo đảm nguồn cung phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.