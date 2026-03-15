Tại dự thảo, Bộ đề xuất quy định mới về các trường hợp khấu trừ, khai thuế thay, nộp thuế thay.

Theo Bộ Tài chính, các trường hợp khấu trừ, khai thuế thay, nộp thuế thay (Điều 22 của dự thảo) gồm 02 khoản cơ bản kế thừa quy định tại khoản 4a Điều 42 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15) được sửa đổi, bổ sung theo hướng kế thừa Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, trong đó:

Nội dung bổ sung mới: Bên nhận bảo đảm hoặc người mua tài sản bảo đảm theo thỏa thuận của pháp luật về dân sự quy định tại điểm g khoản 2 Điều 40 Luật Quản lý thuế; Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay quy định tại điểm l khoản 3 Điều 40 Luật Quản lý thuế; Các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định tại Điều 27 Nghị định này; Tổ chức tín dụng trong các trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế, người nộp thuế thế chấp để làm tài sản bảo đảm các khoản vay nhưng chưa kê khai, nộp thuế cho cơ quan hải quan, đến nay tổ chức tín dụng phải xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Nội dung sửa đổi: Tổ chức là chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số nước ngoài, tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài thông qua nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số phù hợp quy định của Luật thuế giá trị gia tăng.

Nội dung kế thừa về các trường hợp khai thuế thay, nộp thuế thay theo quy định tại Khoản 5 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP.

Các trường hợp khấu trừ, nộp thay số thuế đã khấu trừ

Theo dự thảo, tổ chức, cá nhân thực hiện khấu trừ thuế phải nộp của người nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Tổ chức là chủ quản nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số nước ngoài, tổ chức kinh doanh tại Việt Nam áp dụng phương pháp tính thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế mua dịch vụ của tổ chức nước ngoài thông qua nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay quy định tại điểm l khoản 3 Điều 40 Luật Quản lý thuế.

Tổ chức ký hợp đồng với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh làm đại lý bán đúng giá đối với xổ số, bảo hiểm, bán hàng đa cấp thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân.

Các trường hợp khai thuế thay, nộp thuế thay

Tổ chức, cá nhân thực hiện khai thuế thay, nộp thuế thay cho người nộp thuế theo quy định của pháp luật thuế.

Tổ chức hợp tác kinh doanh với cá nhân thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế giá trị gia tăng đối với toàn bộ doanh thu của hoạt động hợp tác kinh doanh mà không phân biệt hình thức phân chia kết quả hợp tác kinh doanh, đồng thời khai thuế thay và nộp thay thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân hợp tác kinh doanh.

Bên nhận bảo đảm hoặc người mua tài sản bảo đảm theo thỏa thuận của pháp luật về dân sự quy định tại điểm g khoản 2 Điều 40 Luật Quản lý thuế.

Tổ chức thuê tài sản của cá nhân mà trong hợp đồng cho thuê quy định tổ chức là người nộp thuế thay cho cá nhân thì tổ chức có trách nhiệm khai thuế thay và nộp thuế thay cho cá nhân.

Bên mua bất động sản mà trong hợp đồng chuyển nhượng bất động sản có thoả thuận bên mua là người nộp thuế thay cho bên bán (trừ trường hợp được miễn thuế, không phải nộp thuế hoặc tạm thời chưa phải nộp thuế); bên thứ ba có liên quan được phép bán tài sản của cá nhân theo quy định của pháp luật thì bên mua, bên thứ ba có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân theo quy định.

Các trường hợp phải hoàn thành nghĩa vụ thuế theo quy định tại Điều 27 Nghị định này.

Tổ chức tín dụng nộp thuế, tiền chậm nộp thay cho người nộp thuế trong các trường hợp hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế, người nộp thuế thế chấp để làm tài sản bảo đảm các khoản vay nhưng chưa kê khai, nộp thuế cho cơ quan hải quan, tổ chức tín dụng phải xử lý tài sản thế chấp để thu hồi nợ.

Tổ chức bán đấu giá có trách nhiệm kê khai, nộp thay liên quan đến tài sản bảo đảm là hàng hóa nhập khẩu thuộc đối tượng miễn thuế, không chịu thuế quy định tại điểm l khoản 3 Điều 40 Luật Quản lý thuế.