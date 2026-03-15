Hướng dẫn HỘ KINH DOANH nộp thuế theo phương pháp tự khai thuế, tự nộp

Tại Công điện số 05/CĐ-CT, Cục Thuế hướng dẫn hộ kinh doanh lưu ý nộp thuế theo phương pháp khoán từ năm 2025 trở về trước và đã được xác định mức thuế khoán khi chuyển sang thực hiện kê khai thuế kể từ ngày 01/01/2026, cơ quan thuế không sử dụng doanh thu khai thuế năm 2026 để xác định lại nghĩa vụ thuế các năm trước, không xử phạt vi phạm hành chính đối với các nghĩa vụ thuế đã thực hiện theo phương pháp khoán, trừ trường hợp cơ quan có thẩm quyền phát hiện hộ kinh doanh có hành vì che giấu doanh thu dẫn đến thiếu số thuế phải nộp.

Lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế

Ngoài ra, hộ kinh doanh cần lưu ý về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, cụ thể: Trường hợp khai thuế theo tháng thì hồ sơ khai thuế tháng 1, tháng 2, tháng 3 năm 2026 gửi cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp chậm nhất là ngày 20 tháng 4 năm 2026.

Bên cạnh đó, với mục tiêu “lấy người nộp thuế làm trung tâm phục vụ”, ngành Thuế đã và đang nỗ lực cải cách mạnh mẽ, chuyển từ tư duy quản lý sang tư duy đồng hành.

Theo đó, tại buổi họp báo cung cấp thông tin tới các cơ quan báo chí về những quy định mới liên quan đến chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, Cục Thuế ban hành kế hoạch triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn kịp thời hộ kinh doanh; triển khai ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ hộ kinh doanh và công bố Sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành cho hộ kinh doanh theo hướng dễ hiểu, dễ tiếp cận, giúp người nộp thuế thuận lợi hơn trong việc tra cứu thông tin và thực hiện nghĩa vụ thuế.

Đảm bảo thông suốt trong kê khai thuế theo phương pháp tự kê khai, tự nộp

Theo đó, để đồng hành cùng hộ kinh doanh trong tuân thủ pháp luật thuế; bảo đảm hộ kinh doanh được hỗ trợ kịp thời, thực hiện đúng, đủ nghĩa vụ thuế ngay từ lần kê khai đầu tiên; hạn chế sai sót không cố ý thông qua hướng dẫn, nhắc nhở và cảnh báo sớm và từng bước nâng cao mức độ tuân thủ tự nguyện, góp phần nâng cao mức độ hài lòng và niềm tin của người nộp thuế đối với cơ quan thuế.

Cục Thuế tiếp tục tập trung, tăng cường triển khai kế hoạch và đồng bộ các giải pháp hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh đặc biệt là trong Quý I năm 2026 - giai đoạn trọng tâm hỗ trợ người nộp thuế khi lần đầu thực hiện kê khai thuế theo phương pháp tự kê khai, tự nộp. Các giải pháp cụ thể:

Các giải pháp hướng dẫn và hỗ trợ hộ kinh doanh trong khai thuế, nộp thuế

Một là, xây dựng các tài liệu, sản phẩm hỗ trợ đăng tải trên các Trang thông tin điện tử ngành Thuế và Cổng thông tin hỗ trợ thuế doanh nhân một cách hiệu quả. Kịp thời khi có sự thay đổi về mặt chính sách, pháp luật thuế.

Hai là , hoàn thiện ứng dụng AI trong công tác hỗ trợ người nộp thuế và đưa vào khai thác sử dụng có hiệu quả các ứng dụng AI trên Etax Mobile, trên Cổng thông tin hỗ trợ thuế doanh nhân.

Ba là, hoàn thiện cẩm nang hỏi – đáp, vướng mắc thường gặp để đồng hành cùng hộ kinh doanh.

Bốn là , hướng dẫn và tiếp tục “cầm tay chỉ việc” hộ kinh doanh thực hiện ghi số sách kế toán, thực hiện kê khai đúng, đủ ngay từ lần kê khai đầu tiên theo đúng quy định.

Năm là , tiếp tục triển khai các Tổ hỗ trợ tại địa bàn, khu vực kinh doanh, bảo đảm hộ kinh doanh được hướng dẫn kịp thời, cụ thể việc lập hồ sơ khai thuế, sử dụng hóa đơn điện tử và nộp thuế điện tử, …

Sáu là , đảm bảo hỗ trợ hộ kinh doanh tiếp cận bộ tài liệu hướng dẫn thống nhất, tiếp cận các giải pháp công nghệ thông tin và ưu tiên hỗ trợ các hộ kinh doanh nhỏ, mới chuyển đổi sang phương thức kê khai./.