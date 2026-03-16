Vượt Chicago và Bắc Kinh, một thành phố của Việt Nam bất ngờ lọt top 25 tốt nhất thế giới năm 2026

Thành phố Việt Nam lọt top 25 bảng xếp hạng toàn cầu

Mới đây, tạp chí du lịch – văn hóa đô thị nổi tiếng của Anh là Time Out đã công bố bảng xếp hạng Best Cities 2026, danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới để sống và khám phá. Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên toàn cầu, cùng với ý kiến của hơn 100 chuyên gia, phóng viên và biên tập viên của Time Out.

Trong danh sách năm nay, Hà Nội đứng ở vị trí thứ 25. Với thứ hạng này, thủ đô của Việt Nam đã vượt qua nhiều đô thị lớn trên thế giới, trong đó có Chicago và Bắc Kinh.

Theo Time Out, bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau như đời sống văn hóa, ẩm thực, hoạt động giải trí ban đêm, mức độ hạnh phúc của cư dân, chi phí sinh hoạt, khả năng kết nối cộng đồng và trải nghiệm dành cho du khách.

Mục tiêu của cuộc khảo sát không chỉ là tìm ra những thành phố phát triển mà còn là những nơi mang lại trải nghiệm đô thị sống động và giàu bản sắc, nơi du khách có thể cảm nhận rõ nhịp sống địa phương.

Hà Nội – "sự pha trộn giữa cũ và mới"

Trong phần giới thiệu về Hà Nội, Time Out mô tả thành phố là "sự pha trộn giữa cũ và mới" với quá trình chuyển mình đáng chú ý trong những năm gần đây.

Theo tạp chí này, hình ảnh quen thuộc của thủ đô vẫn là những quán bia hơi vỉa hè, nơi du khách có thể ngồi trò chuyện, thưởng thức đồ ăn và hòa mình vào nhịp sống phố phường. Song song với đó là sự xuất hiện ngày càng nhiều của những không gian sáng tạo, quán bar và nhà hàng hiện đại do thế hệ doanh nhân trẻ Việt Nam phát triển.

Sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại được xem là yếu tố tạo nên sức hấp dẫn đặc biệt của thành phố. Du khách đến đây có thể vừa khám phá những con phố cổ hàng trăm năm tuổi, vừa trải nghiệm các không gian cà phê, quán bar hay nhà hàng mang phong cách mới.

Một trong những điểm nổi bật được nhắc đến trong khảo sát của Time Out là văn hóa cà phê và ẩm thực của Hà Nội. Theo kết quả khảo sát, 80% cư dân cho rằng thành phố là nơi lý tưởng để thưởng thức cà phê, trong khi 73% khuyên du khách nên trải nghiệm ẩm thực địa phương.

Thành phố khiến du khách muốn quay trở lại

Bảng xếp hạng Best Cities của Time Out không chỉ phản ánh góc nhìn của du khách mà còn cho thấy cảm nhận của cư dân địa phương về nơi họ đang sinh sống.

Theo khảo sát, nhiều người cho rằng Hà Nội là một thành phố dễ kết bạn và có tính cộng đồng cao, điều khiến du khách thường cảm thấy gần gũi khi ghé thăm. Không ít du khách lần đầu đến đây đã nhanh chóng bị cuốn hút bởi nhịp sống đặc trưng của thành phố, từ những con phố nhỏ đông đúc, hàng quán vỉa hè cho tới các khu chợ truyền thống.

Time Out nhận định rằng chính những trải nghiệm đời thường này đã tạo nên sức hấp dẫn của Hà Nội. Thành phố không chỉ có những danh lam thắng cảnh hay di tích lịch sử, mà còn mang lại cảm giác sống động và chân thực, nơi du khách có thể hòa mình vào đời sống địa phương.

Trong bối cảnh nhiều đô thị trên thế giới đang nỗ lực xây dựng hình ảnh du lịch độc đáo, Hà Nội lại gây ấn tượng nhờ chính những điều giản dị như quán ăn nhỏ ven đường, những ly cà phê vỉa hè hay nhịp sống tấp nập của khu phố cổ.

Bảng xếp hạng 10 năm nhìn sâu vào đời sống đô thị

Năm 2026 cũng đánh dấu năm thứ 10 bảng xếp hạng Best Cities được công bố. Theo Time Out, khảo sát năm nay đi sâu hơn vào đời sống thường nhật của cư dân, mở rộng đánh giá sang các yếu tố như sự gắn kết cộng đồng, tình yêu, sự lãng mạn và cảm giác "thuộc về".

Trong danh sách năm nay, vị trí số một thuộc về Melbourne. Các thành phố tiếp theo trong top 10 gồm Thượng Hải, Edinburgh, London, New York, Cape Town, Mexico City, Bangkok, Seoul và Tokyo.

Theo Time Out, những thành phố được lựa chọn đều có điểm chung là vừa mang lại trải nghiệm hấp dẫn cho du khách, vừa khiến cư dân cảm thấy gắn bó như ở nhà.

Trong bối cảnh đó, việc một thành phố của Việt Nam vượt qua nhiều đô thị lớn như Chicago hay Bắc Kinh để lọt vào top 25 được xem là tín hiệu tích cực, cho thấy sức hút ngày càng lớn của Hà Nội trên bản đồ đô thị và du lịch thế giới.

(Theo Time Out, Yahoo, Lao động)