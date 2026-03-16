Đề xuất lập hóa đơn theo ngày với mức dưới 50.000 đồng/giao dịch

16-03-2026 - 07:51 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Tài chính đề xuất người bán hàng trên sàn thương mại điện tử không phải lập hóa đơn điện tử nếu sàn đã khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay. Hộ kinh doanh có doanh thu năm từ 3 tỷ đồng trở xuống được lập hóa đơn tổng hợp theo ngày với các giao dịch dưới 50.000 đồng/lần.

Người mua yêu cầu, chủ sàn có trách nhiệm lập hóa đơn

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, trong đó có nhiều điểm mới đáng chú ý liên quan đến hộ kinh doanh bán hàng trên sàn thương mại điện tử.

Theo dự thảo, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thông qua sàn thương mại điện tử có chức năng thanh toán, nếu đã được chủ quản sàn thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế theo từng giao dịch thì không phải l ập hóa đơn điện tử . Trường hợp người mua có yêu cầu hóa đơn, chủ quản sàn thương mại điện tử sẽ có trách nhiệm lập hóa đơn điện tử và giao cho người mua.

Cơ quan soạn thảo cho biết quy định này nhằm phù hợp với bản chất giao dịch trên nền tảng số, tránh thủ tục trùng lặp, giảm chi phí tuân thủ cho hộ kinh doanh nhưng vẫn bảo đảm quản lý thuế đầy đủ.

Dự thảo cũng đề xuất một số trường hợp không phải sử dụng hóa đơn điện tử. Cụ thể, hộ và cá nhân kinh doanh không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ sẽ không phải lập hóa đơn điện tử.

Dự thảo cũng làm rõ, hóa đơn từ máy tính tiền không áp dụng đối với hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thực hiện trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số.

Trường hợp tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh có hoạt động bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng và đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử theo quy định thì không bắt buộc phải đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử từ máy tính tiền.

Theo bà Phạm Thị Minh Hiền - Phó Ban Chính sách - thuế quốc tế, Cục Thuế , cơ quan thuế đang phối hợp với các sàn thương mại điện tử và Chi cục thuế Thương mại điện tử để triển khai cơ chế ủy nhiệm lập hóa đơn trên sàn.

Giao dịch dưới 50.000 đồng, đề xuất lập hóa đơn tổng theo ngày

Bên cạnh đó, cơ quan thuế cũng ghi nhận phản ánh về khó khăn của hộ kinh doanh trong việc xuất hóa đơn điện tử khi buôn bán tại chợ, nhiều giao dịch giá trị nhỏ, khách ra vào liên tục, chủ hộ một mình đảm nhiệm toàn bộ công việc…

Dự thảo của Bộ Tài chính đề xuất một số trường hợp bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho cá nhân không có nhu cầu lấy hóa đơn được lập hóa đơn tổng vào cuối ngày.

Theo đó, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 3 tỷ đồng/năm được lập hóa đơn tổng theo ngày đối với các giao dịch dưới 50.000 đồng/lần.

Quy định này cũng áp dụng với một số lĩnh vực có hệ thống phần mềm quản lý giao dịch như ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, ví điện tử, trông giữ xe, chiếu phim, dịch vụ thương mại điện tử và vận tải hành khách. Cuối ngày, đơn vị tổng hợp dữ liệu giao dịch để lập một hóa đơn điện tử...

Theo Việt Linh

Tiền phong

Thủ tướng đề nghị Hà Nội nghiên cứu xây dựng cung triển lãm quy hoạch

Hà Nội tính phương án di dời toàn bộ trường đại học có diện tích nhỏ khỏi nội đô

Vượt Chicago và Bắc Kinh, một thành phố của Việt Nam bất ngờ lọt top 25 tốt nhất thế giới năm 2026

Tỉnh nhỏ nhất Việt Nam sắp có khu kinh tế tự do được đầu tư 18 tỷ USD, rộng 30.000 ha

Hướng dẫn HỘ KINH DOANH nộp thuế theo phương pháp tự khai thuế, tự nộp

TP Hồ Chí Minh: 22% doanh nghiệp chế xuất điều chỉnh sản xuất nhằm giảm tác động chi phí nhiên liệu

