Hà Nội quy hoạch 5 sân bay, Nội Bài hướng tới 100 triệu khách, sân bay thứ hai cách trung tâm khoảng 40 km

Theo định hướng quy hoạch giao thông hàng không trong tầm nhìn 100 năm, Nội Bài tiếp tục là trung tâm hàng không lớn nhất miền Bắc. Sân bay sẽ được nâng cấp theo hai giai đoạn.

Nếu đạt quy mô này, Nội Bài sẽ nằm trong nhóm các sân bay lớn nhất Đông Nam Á, tiệm cận các trung tâm trung chuyển hàng không lớn trong khu vực.

Song song với việc mở rộng Nội Bài, Hà Nội cũng dự trữ quỹ đất xây dựng sân bay quốc tế thứ hai. Vị trí dự kiến tại huyện Ứng Hòa, phía Nam thành phố, cách trung tâm Hà Nội khoảng 35–40 km. Sân bay được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực cho Nội Bài khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh trong tương lai.

Sân bay thứ hai cũng được định hướng kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt đô thị. Trong quy hoạch, tuyến metro số 1A được đề xuất chạy từ Ngọc Hồi đến sân bay, kết nối với khu vực trung tâm và các đầu mối giao thông lớn phía Nam.

Ngoài metro, sân bay dự kiến kết nối với trục phát triển kinh tế phía Nam, các tuyến cao tốc và đường vành đai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố xuống còn khoảng 30–40 phút.

Bên cạnh hai sân bay chính, quy hoạch cũng xác định vai trò của một số sân bay hiện hữu:

Trong bức tranh hàng không quốc gia, nếu đạt công suất 100 triệu hành khách mỗi năm, Nội Bài sẽ tiệm cận quy mô của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đang xây dựng tại Đồng Nai với công suất tối đa 100 triệu khách mỗi năm khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn.

Trong khi Long Thành được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của cả nước, Nội Bài sẽ tiếp tục là cửa ngõ hàng không của miền Bắc và vùng Thủ đô.

Việc quy hoạch thêm sân bay thứ hai được xem là bước chuẩn bị dài hạn cho hạ tầng hàng không Hà Nội, trong bối cảnh dân số và nhu cầu đi lại của vùng Thủ đô dự báo tiếp tục tăng mạnh trong nhiều thập niên tới.