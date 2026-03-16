Hà Nội quy hoạch 5 sân bay, Nội Bài hướng tới 100 triệu khách, sân bay thứ hai cách trung tâm khoảng 40 km

16-03-2026 - 10:28 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Quy hoạch mới của Hà Nội xác định mạng lưới 5 sân bay, mở rộng Nội Bài lên 100 triệu khách mỗi năm và dự kiến xây sân bay quốc tế thứ hai phía Nam.

Theo định hướng quy hoạch giao thông hàng không trong tầm nhìn 100 năm, Nội Bài tiếp tục là trung tâm hàng không lớn nhất miền Bắc. Sân bay sẽ được nâng cấp theo hai giai đoạn.

Nếu đạt quy mô này, Nội Bài sẽ nằm trong nhóm các sân bay lớn nhất Đông Nam Á, tiệm cận các trung tâm trung chuyển hàng không lớn trong khu vực.

Song song với việc mở rộng Nội Bài, Hà Nội cũng dự trữ quỹ đất xây dựng sân bay quốc tế thứ hai. Vị trí dự kiến tại huyện Ứng Hòa, phía Nam thành phố, cách trung tâm Hà Nội khoảng 35–40 km. Sân bay được kỳ vọng sẽ chia sẻ áp lực cho Nội Bài khi nhu cầu đi lại bằng đường hàng không tăng mạnh trong tương lai.

Sân bay thứ hai cũng được định hướng kết nối trực tiếp với mạng lưới đường sắt đô thị. Trong quy hoạch, tuyến metro số 1A được đề xuất chạy từ Ngọc Hồi đến sân bay, kết nối với khu vực trung tâm và các đầu mối giao thông lớn phía Nam.

Ngoài metro, sân bay dự kiến kết nối với trục phát triển kinh tế phía Nam, các tuyến cao tốc và đường vành đai, giúp rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm thành phố xuống còn khoảng 30–40 phút.

Bên cạnh hai sân bay chính, quy hoạch cũng xác định vai trò của một số sân bay hiện hữu:

Trong bức tranh hàng không quốc gia, nếu đạt công suất 100 triệu hành khách mỗi năm, Nội Bài sẽ tiệm cận quy mô của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, dự án đang xây dựng tại Đồng Nai với công suất tối đa 100 triệu khách mỗi năm khi hoàn thành toàn bộ các giai đoạn.

Trong khi Long Thành được định hướng trở thành trung tâm trung chuyển hàng không quốc tế của cả nước, Nội Bài sẽ tiếp tục là cửa ngõ hàng không của miền Bắc và vùng Thủ đô.

Việc quy hoạch thêm sân bay thứ hai được xem là bước chuẩn bị dài hạn cho hạ tầng hàng không Hà Nội, trong bối cảnh dân số và nhu cầu đi lại của vùng Thủ đô dự báo tiếp tục tăng mạnh trong nhiều thập niên tới.

Hàng loạt công trình rút ngắn thời gian về đích

Theo Thiên Sơn - Thái Hà

Thanh Niên Việt

Trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ ra sao trong thời gian tới?

Hàng loạt công trình rút ngắn thời gian về đích

Rủi ro lớn khi chậm nộp quyết toán thuế thu nhập cá nhân

10:21 , 16/03/2026
Taxi bay, drone giao hàng xuất hiện ấn tượng trong quy hoạch 100 năm của Hà Nội thế nào?

07:56 , 16/03/2026
Đề xuất lập hóa đơn theo ngày với mức dưới 50.000 đồng/giao dịch

07:51 , 16/03/2026
Vượt Chicago và Bắc Kinh, một thành phố của Việt Nam bất ngờ lọt top 25 tốt nhất thế giới năm 2026

07:24 , 16/03/2026

