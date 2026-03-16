Xác định đóng BHXH căn cứ số ngày không hưởng lương trong tháng

16-03-2026 - 14:26 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ông Vũ Xuân Lưu (TPHCM) hỏi, người lao động nghỉ việc từ ngày 12/10/2025, tháng 10 có 25 ngày công chuẩn, người lao động làm việc 9 ngày công, không lương 16 ngày, mức lương thực nhận cao hơn mức tham chiếu; vậy, báo giảm người lao động tháng 9 hay tháng 10?

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TPHCM t rả lời như sau :

Căn cứ khoản 5 Điều 33 Luật BHXH 2024 :

"Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tháng gần nhất".

Đối chiếu quy định trên, việc xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không căn cứ vào số ngày công, số ngày làm việc trong tháng mà đơn vị phải căn cứ số ngày không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động và người lao động không đóng BHXH bắt buộc tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất.

Báo Chính phủ

Trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ ra sao trong thời gian tới?

Hàng loạt công trình rút ngắn thời gian về đích

Chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu BHYT mới nhất năm 2026

13:50 , 16/03/2026
Cận cảnh vòng xoay ùn tắc bậc nhất TP.HCM, được đề xuất tháo dỡ

11:48 , 16/03/2026
Xuất khẩu nông sản Việt 'ngấm đòn' chiến sự Trung Đông

11:40 , 16/03/2026
Đồng Nai tổ chức họp, xin lỗi người dân vụ nhà cheo leo khi hạ cốt nền đường

11:40 , 16/03/2026

