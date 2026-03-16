Xác định đóng BHXH căn cứ số ngày không hưởng lương trong tháng

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TPHCM t rả lời như sau :

Căn cứ khoản 5 Điều 33 Luật BHXH 2024 :

"Đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d và i khoản 1 và khoản 2 Điều 2 của Luật này mà không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người lao động không phải đóng bảo hiểm xã hội tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tháng gần nhất".

Đối chiếu quy định trên, việc xác định đối tượng tham gia BHXH bắt buộc không căn cứ vào số ngày công, số ngày làm việc trong tháng mà đơn vị phải căn cứ số ngày không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng thì người sử dụng lao động và người lao động không đóng BHXH bắt buộc tháng đó, trừ trường hợp người sử dụng lao động và người lao động có thỏa thuận về việc có đóng BHXH cho người lao động tháng đó với căn cứ đóng bằng căn cứ đóng BHXH tháng gần nhất.