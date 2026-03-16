Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đồng Nai phê duyệt dự án thành phần đường Vành đai 4-TPHCM hơn 10.000 tỉ đồng

16-03-2026 - 15:35 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Để triển khai dự án thành phần đường Vành đai 4-TPHCM, tỉnh Đồng Nai dự kiến thu hồi khoảng 443 ha đất, tái định cư cho khoảng 1.119 hộ dân

Ngày 16-3, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành quyết định phê duyệt Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên trên địa phận tỉnh thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4-TPHCM.

Đường Vành đai 4-TPHCM qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 46 km từ cầu Châu Đức đến cầu Thủ Biên (bao gồm cả cầu Thủ Biên trong ảnh)

Theo đó, dự án Thành phần 1-2 có tổng mức đầu tư hơn 10.000 tỉ đồng, trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư hơn 9.000 tỉ đồng, chi phí xây dựng gần 479 tỉ đồng, thời gian thực hiện tối đa trong 6 năm.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh được giao làm chủ đầu tư dự án. Dự án có 2 hạng mục đầu tư gồm: Xây dựng đường gom, đường bên và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật.

Trong đó, hạng mục xây dựng đường gom, đường bên với tổng chiều dài gần 62 km gồm: Đường theo tiêu chuẩn đường cấp IV dài gần 12 km, mặt đường rộng 7 m, nền đường 9 m; đường theo tiêu chuẩn giao thông nông thôn loại A dài gần 42 km, mặt đường rộng 5,5 m, nền đường rộng 6,5 m...

Đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước và hệ thống an toàn giao thông.

Hạng mục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, di dời hạ tầng kỹ thuật sẽ thực hiện thu hồi bồi thường, hỗ trợ tái định cư một lần theo quy mô lộ giới giai đoạn hoàn thiện 74,5 m với tổng diện tích đất thu hồi hơn 443 ha, tổng số hộ dự kiến tái định cư khoảng 1.119 hộ. Di dời hạ tầng kỹ thuật phần đường dây 110 kV, 220 kV, 500 kV, điện trung, hạ thế, cáp viễn thông, ống cấp nước, chiếu sáng trong phạm vi dự án.

Dự án đường Vành đai 4-TPHCM được Quốc hội phê duyệt chủ trương vào tháng 6-2025 với tổng chiều dài 159 km đi qua địa bàn các tỉnh: Đồng Nai, Tây Ninh và TPHCM. Giai đoạn 1, dự án có tổng mức đầu tư hơn 120.000 tỉ đồng được đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP).

Đường Vành đai 4-TPHCM qua tỉnh Đồng Nai dài hơn 46 km, tổng mức đầu tư hơn 26.000 tỉ đồng. Dự án được chia làm 2 dự án thành phần gồm: Dự án Thành phần 1-2, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và xây dựng đường gom, đường bên (sử dụng nguồn vốn ngân sách địa phương); Dự án Thành phần 2-2, xây dựng tuyến đường có tổng mức đầu tư hơn 16.200 tỉ đồng được thực hiện theo phương thức PPP.


Theo Uyên Châu

Người Lao động

Từ Khóa:
dự án

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu sẽ ra sao trong thời gian tới?

Hàng loạt công trình rút ngắn thời gian về đích

Liên doanh Việt – Nga vừa làm "việc lớn" 1.200 tấn tại kho báu có quy mô đầu tư hơn 4.200 tỷ đồng

Xác định đóng BHXH căn cứ số ngày không hưởng lương trong tháng

Chuyển nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu BHYT mới nhất năm 2026

Cận cảnh vòng xoay ùn tắc bậc nhất TP.HCM, được đề xuất tháo dỡ

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên