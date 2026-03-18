Hàn Quốc đề xuất cấp visa 10 năm cho du khách Việt

Một đề xuất mới của Hàn Quốc đang thu hút sự chú ý khi du khách Việt có thể được cấp visa nhập cảnh nhiều lần với thời hạn lên tới 10 năm.

Chính phủ Hàn Quốc mới đây đã công bố nhiều biện pháp nhằm thúc đẩy du lịch quốc tế, trong đó có việc nới lỏng quy định thị thực (visa) và mở rộng các cửa ngõ nhập cảnh tại sân bay địa phương. Trong kế hoạch này, Việt Nam cũng là một trong những nước được xem xét để cấp visa 10 năm cho du khách đến xứ sở kim chi.

Theo kế hoạch đang được xem xét, cư dân tại các thành phố lớn có thể đủ điều kiện xin loại visa nhập cảnh nhiều lần (multiple-entry) với thời hạn tối đa 10 năm.

Cùng với đó, một phần kế hoạch này còn bao gồm việc mở rộng visa nhiều lần 5 năm cho công dân từ 11 quốc gia, bao gồm Trung Quốc và 10 nước thuộc ASEAN. Những du khách đã từng nhập cảnh vào Hàn Quốc ít nhất một lần trước đó có thể đủ điều kiện xin loại visa này.

Thời điểm áp dụng cụ thể cũng như các điều kiện chi tiết hiện vẫn đang được hoàn thiện. Quy định chính thức dự kiến sẽ ban hành trong năm nay.

Ngoài ra, nước này đang thí điểm chính sách miễn thị thực cho các nhóm khách du lịch từ ba người trở lên đến từ Indonesia, nhằm khuyến khích du lịch theo đoàn.

Tại các sân bay quốc tế, Hàn Quốc cũng dự kiến mở rộng hệ thống Smart Entry, tức cổng kiểm soát nhập cảnh tự động. Hệ thống này trước mắt áp dụng cho công dân từ các nước thuộc Liên minh châu Âu, cho phép du khách hoàn tất thủ tục nhập cảnh nhanh hơn mà không cần tiếp xúc trực tiếp với nhân viên kiểm soát.

Trong chiến lược phát triển du lịch mới, Hàn Quốc cũng đặt mục tiêu phân tán dòng khách quốc tế ra ngoài thủ đô. Theo số liệu của chính phủ, hơn 80% du khách quốc tế hiện chỉ tập trung tại Seoul, trong khi nhiều địa phương khác vẫn chưa khai thác hết tiềm năng du lịch.

Để thay đổi tình trạng này, chính phủ dự kiến hỗ trợ các hãng hàng không mở thêm đường bay thẳng tới những sân bay địa phương như Busan, Daegu và Yangyang. Các hãng mở đường bay mới có thể được giảm phí hạ tầng hoặc nhận hỗ trợ tài chính.

Hệ thống kiểm soát nhập cảnh tại các cảng biển cũng sẽ được nâng cấp để phục vụ lượng khách tàu du lịch ngày càng tăng. Chính phủ kỳ vọng lượng khách tàu biển đến Hàn Quốc có thể đạt khoảng 1,7 triệu lượt trong năm nay.

Trong chiến lược thu hút khách quốc tế, Việt Nam được xem là một trong những thị trường trọng điểm của Hàn Quốc. Năm 2025, nước này đón khoảng 550.000 lượt khách từ Việt Nam, tăng 9% so với năm trước. Mục tiêu trong năm 2026 là đạt khoảng 600.000 lượt khách Việt, tiến gần mức kỷ lục trước đại dịch.

Du khách Việt, đặc biệt là nhóm đến từ các đô thị lớn, được đánh giá có mức chi tiêu khá cao cho mua sắm, làm đẹp và các dịch vụ du lịch.

Ở chiều ngược lại, Hàn Quốc cũng là thị trường gửi khách lớn nhất tới Việt Nam. Chỉ trong hai tháng đầu năm, Việt Nam đã đón gần một triệu lượt du khách Hàn Quốc.

Các chuyên gia du lịch nhận định rằng việc nới lỏng visa, nếu được triển khai, có thể góp phần gia tăng lượng khách qua lại giữa 2 nước, đồng thời thúc đẩy du lịch, thương mại và giao lưu văn hóa trong khu vực.

(Nguồn: Yonhap)

Theo Châu Anh

