Những trường hợp có thể bị xóa đăng ký tạm trú: Sinh viên thuê trọ cần lưu ý

18-03-2026 - 15:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bắt đầu từ ngày 15/3/2026, quy định mới về cư trú chính thức có hiệu lực với nhiều thay đổi đáng chú ý. Trong đó, việc xóa đăng ký tạm trú đối với một số trường hợp cụ thể được siết chặt hơn, buộc người dân phải chủ động theo dõi và cập nhật thông tin cư trú của mình.

Những ai có nguy cơ bị xóa đăng ký tạm trú?

Theo quy định mới, không ít trường hợp sẽ bị xóa đăng ký tạm trú nếu không còn đáp ứng điều kiện cư trú.

Cụ thể, người vắng mặt liên tục tại nơi tạm trú từ 6 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú ở nơi khác sẽ thuộc diện bị xóa. Tương tự, những người đã chấm dứt việc thuê, mượn hoặc ở nhờ nhưng không đăng ký nơi ở mới cũng không còn đủ điều kiện duy trì tạm trú.

Ngoài ra, nếu chỗ ở đã đăng ký tạm trú được chuyển nhượng cho người khác và chủ mới không đồng ý cho tiếp tục ở, thông tin tạm trú cũng sẽ bị xóa. Các trường hợp chỗ ở bị phá dỡ, tịch thu hoặc phương tiện dùng làm nơi ở không còn hợp pháp cũng nằm trong diện xử lý.

Phải thực hiện thủ tục trong vòng 7 ngày

Quy định yêu cầu, trong thời hạn 7 ngày kể từ khi phát sinh các điều kiện nêu trên, người dân hoặc đại diện hộ gia đình cần chủ động thực hiện thủ tục liên quan đến việc xóa đăng ký tạm trú.

Hồ sơ gồm tờ khai thay đổi thông tin cư trú và các giấy tờ chứng minh. Người dân có thể lựa chọn nộp trực tiếp hoặc thực hiện online thông qua Cổng dịch vụ công quốc gia, hoặc ứng dụng định danh điện tử VNeID.

Trong trường hợp không tự giác thực hiện, cơ quan chức năng có thể tiến hành kiểm tra, xác minh và cập nhật thông tin cư trú theo quy định.

Thời gian xử lý được rút ngắn, dữ liệu liên thông

Một điểm đáng chú ý là quy trình xử lý thủ tục đã được đơn giản hóa. Trong vòng tối đa 3 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú sẽ hoàn tất việc xóa tạm trú và cập nhật lên hệ thống dữ liệu quốc gia.

Bên cạnh đó, việc kết nối, đồng bộ dữ liệu giữa các cơ quan giúp quá trình quản lý cư trú trở nên chủ động hơn, hạn chế tình trạng thông tin không chính xác hoặc kéo dài.

Trước những thay đổi này, người dân - đặc biệt là người lao động thuê trọ, sinh viên xa nhà được khuyến cáo nên thường xuyên kiểm tra tình trạng cư trú của mình để tránh ảnh hưởng đến các thủ tục hành chính sau này.

Theo Sơn Trần

Tiền Phong

