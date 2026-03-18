Đề xuất phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến về dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Theo đó, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

Phương án 1: Từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2026.

Các đối tượng được áp dụng bao gồm: Cán bộ, công chứ c, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hằng tháng.

Cán bộ xã, phường, thị trấn; người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hằng tháng; cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng; quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hằng tháng; quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu…

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu và trợ cấp từ ngày 1/7.

Tiếp đó, từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026.

Các đối tượng được áp dụng, gồm: Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hằng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1 tháng 01 năm 1995; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội.

Từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm theo các mức cụ thể sau:

Mức tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng áp dụng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Phương án 2: Từ ngày 1/7/2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng trên.

Từ ngày 1/7/2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1/1/1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm theo các mức cụ thể:

Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Hiện cả nước có khoảng 3,5 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hàng tháng.

Loạt lưu ý quan trọng từ Cục Thuế về kỳ khai thuế đầu tiên năm 2026: Cá nhân, hộ kinh doanh chú ý!

Loạt lưu ý quan trọng từ Cục Thuế về kỳ khai thuế đầu tiên năm 2026: Cá nhân, hộ kinh doanh chú ý! Nổi bật

Rủi ro pháp lý và tài chính với EVN trước nguy cơ bị nhà đầu tư năng lượng tái tạo khởi kiện quốc tế

Rủi ro pháp lý và tài chính với EVN trước nguy cơ bị nhà đầu tư năng lượng tái tạo khởi kiện quốc tế Nổi bật

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu từ ngày 1-7

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu từ ngày 1-7

14:00 , 18/03/2026
Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới

13:44 , 18/03/2026
Vượt San Francisco và Osaka, một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top 50 tốt nhất thế giới 2026

Vượt San Francisco và Osaka, một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top 50 tốt nhất thế giới 2026

13:37 , 18/03/2026
16 chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

16 chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

11:30 , 18/03/2026

