Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu từ ngày 1-7

18-03-2026 - 14:00 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ xây dựng 2 phương án tăng lương hưu, các khoản trợ cấp từ ngày 1-7.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến để hoàn thiện dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng. Tại dự thảo, Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án điều chỉnh lương hưu, trợ cấp.

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu từ ngày 1-7 - Ảnh 1.

Bộ Nội vụ đề xuất 2 phương án tăng lương hưu từ ngày 1-7 (Ảnh minh hoạ)

Phương án 1: Từ ngày 1-7-2026, điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6-2026 đối với các đối tượng quy định tại Nghị định này, gồm: cán bộ, công chức, viên chức, lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng; cán bộ xã, phường, hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố; người hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng; cán bộ xã, phường đang hưởng trợ cấp hàng tháng; lực lượng vũ trang mà dưới 20 năm công tác đã phục viên, xuất ngũ về địa phương mà đang hưởng trợ cấp hàng tháng; người làm công tác cơ yếu đang hưởng trợ cấp.

Từ ngày 1-7-2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2026 đối với các đối tượng quy định tại dự thảo nghị định này, gồm: người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng; người đang hưởng trợ cấp tuất hằng tháng trước ngày 1-1-1995; người đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội số 41/2024/QH15.

Từ ngày 1-7-2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Phương án 2: từ ngày 1-7-2026, điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6-2026 đối với các đối tượng trên.

Từ ngày 1-7-2026, người đang hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng trước ngày 1-1-1995, sau khi điều chỉnh theo quy định mà có mức hưởng thấp hơn 3,8 triệu đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm như sau: Tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng dưới 3,5 triệu đồng/người/tháng; tăng lên bằng 3,8 triệu đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 3,5 triệu đồng/người/tháng đến dưới 3,8 triệu đồng/người/tháng.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1-7, cùng với thời điểm dự kiến tăng lương cơ sở 8%.

Công an cảnh báo tin nhắn Zalo, SMS có thể khiến tài khoản ngân hàng bị rút sạch

Theo Minh Chiến

Người lao động

Loạt lưu ý quan trọng từ Cục Thuế về kỳ khai thuế đầu tiên năm 2026: Cá nhân, hộ kinh doanh chú ý!

Loạt lưu ý quan trọng từ Cục Thuế về kỳ khai thuế đầu tiên năm 2026: Cá nhân, hộ kinh doanh chú ý! Nổi bật

Rủi ro pháp lý và tài chính với EVN trước nguy cơ bị nhà đầu tư năng lượng tái tạo khởi kiện quốc tế

Rủi ro pháp lý và tài chính với EVN trước nguy cơ bị nhà đầu tư năng lượng tái tạo khởi kiện quốc tế Nổi bật

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới

13:44 , 18/03/2026
Vượt San Francisco và Osaka, một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top 50 tốt nhất thế giới 2026

Vượt San Francisco và Osaka, một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top 50 tốt nhất thế giới 2026

13:37 , 18/03/2026
16 chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

16 chủ hộ kinh doanh có tên sau bị tạm hoãn xuất cảnh

11:30 , 18/03/2026
Thay vì xuất toàn bộ 1.000 hóa đơn/ngày, có thể gộp và chỉ xuất một lần để tiết kiệm thời gian, chi phí không? Cơ quan Thuế trả lời

Thay vì xuất toàn bộ 1.000 hóa đơn/ngày, có thể gộp và chỉ xuất một lần để tiết kiệm thời gian, chi phí không? Cơ quan Thuế trả lời

10:55 , 18/03/2026

