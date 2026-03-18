Thủ tướng chỉ đạo thời điểm phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Chỉ thị số 08 ngày 17-3 về tổ chức kỳ họp thứ nhất của HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng chỉ đạo bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4-2026

Chỉ thị nêu rõ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 được tổ chức vào ngày 15-3 đã thành công rất tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, minh bạch, công khai, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và Ngày bầu cử thực sự là Ngày hội của toàn dân.

Để tiếp tục triển khai các công việc sau ngày bầu cử và tổ chức hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị tốt công tác nhân sự để tổ chức Kỳ họp thứ nhất HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 theo đúng quy định, bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4.

Trường hợp đặc biệt chưa tổ chức được Kỳ họp thứ nhất trước ngày 31-3 do chưa bố trí được nhân sự giữ chức Chủ tịch Hội đồng nhân dân cấp tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031, đề nghị báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy cần lãnh đạo, chỉ đạo kiện toàn các chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, các Ban của HĐND các cấp; Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND các cấp.

Đồng thời, chỉ đạo Thường trực HĐND cấp tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh chậm nhất ngày 31-3; chỉ đạo Thường trực HĐND cấp xã trình Chủ tịch UBND cấp tỉnh phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp xã chậm nhất ngày 31-3.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc Thường trực HĐND cấp tỉnh hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND cấp tỉnh theo quy định.

Bộ Nội vụ phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn chức vụ Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND cấp tỉnh, chậm nhất 17 giờ ngày 31-3, để bảo đảm bộ máy chính quyền địa phương nhiệm kỳ 2026 - 2031 đi vào hoạt động chậm nhất ngày 1-4.

Lãnh đạo Chính phủ cũng yêu cầu Bộ Nội vụ rà soát, đánh giá tổng thể đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã, xây dựng phương án bổ sung biên chế khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt

Về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành tiếp tục triển khai nghiêm túc các Kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương 2 cấp.

Tiếp tục rà soát toàn bộ nội dung nhiệm vụ đã phân cấp, phân quyền tại các Nghị định của Chính phủ trên lĩnh vực, ngành để đánh giá tính khả thi và hiệu quả của nhiệm vụ được phân cấp, phân quyền cho chính quyền địa phương, kịp thời sửa đổi, bổ sung, bảo đảm thống nhất, đồng bộ, hiệu quả trong tổ chức thực hiện.

Bên cạnh đó, phối hợp với chính quyền địa phương để giải quyết những khó khăn, vướng mắc phát sinh liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, cơ quan ngang bộ, nhất là ở cấp xã.

Bộ Nội vụ cần sớm nghiên cứu tiếp tục bổ sung, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật về tổ chức bộ máy, biên chế, quản lý công chức, viên chức; phối hợp với các bộ, ngành hướng dẫn địa phương tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.