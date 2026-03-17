Gặp Đại sứ nước châu Á muốn xả 80 triệu thùng dầu, Thủ tướng đề nghị cho Việt Nam tiếp cận nguồn xuất kho

Sáng nay (17/3), tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam – Ngài Ito Naoki.

Tại cuộc gặp, Thủ tướng nêu diễn biến phức tạp tại Trung Đông, đặc biệt là rủi ro với tuyến vận tải qua eo biển Hormuz đã tác động đến kinh tế thế giới, ảnh hưởng chuỗi cung ứng dầu thô tới một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng cho biết, đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Hiện nay, Nhật Bản lên kế hoạch xả 80 triệu thùng dầu từ kho dự trữ để giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông tới giá nhiên liệu nội địa. Tại cuộc gặp sáng nay, Thủ tướng đề xuất Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận nguồn dầu xuất kho dự trữ này bằng hình thức phù hợp, hoặc hỗ trợ gián tiếp để Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp hai nước đang tham gia dự án.

Ngoài ra, Thủ tướng đề nghị Ngài Đại sứ có tiếng nói, thúc đẩy tái cấu trúc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về tài chính, đầu vào sản xuất…

Về hợp tác dự án Chuỗi dự án khí Lô B – Ô Môn, Thủ tướng đánh giá cao hợp tác của Nhật Bản tại Dự án khí lô B và Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III. Thủ tướng đề nghị Đại sứ trao đổi với doanh nghiệp Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II để bảo đảm kịp đón dòng khí Lô B sau khi được khai thác như đã cam kết.

Ngoài ra, người đứng đầu Chính phủ mong muốn phía Nhật Bản chia sẻ, tạo điều kiện cho Việt Nam mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của nước này.

Đại sứ Nhật Bản sẽ báo cáo về đề xuất hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng

Thủ tướng đề nghị Nhật Bản hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng. Ảnh: VGP

Về phần mình, Đại sứ Ito Naoki nhất trí với đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tác động từ tình hình khu vực Trung Đông đối với kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản. Đại sứ cho biết, phía Nhật Bản đang trao đổi, thảo luận tích cực với các cơ quan Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có chia sẻ và hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Đại sứ Ito Naoki khẳng định sẽ báo cáo với Chính phủ Nhật Bản và các cơ quan liên quan của Nhật Bản về các đề nghị của Thủ tướng liên quan đến việc hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng. Theo Đại sứ, Nhật Bản đã quyết định mở và kêu gọi các nước G7 mở kho dự trữ xăng dầu để tăng lượng cung xăng dầu ra thị trường.

Bên cạnh đó, Đại sứ Ito Naoki cũng nhất trí với các đề nghị của Thủ tướng trong hỗ trợ đa dạng hóa dầu đầu vào và tái cơ cấu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, nhiên liệu hàng không và thúc đẩy dự án chuỗi dự án khí Lô B - Ô Môn.

Ông cho biết, Nhật Bản đang xem xét tích cực, thu xếp tài chính, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhiệt điện LNG của Nhật Bản tại Việt Nam theo chương trình Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), qua đó giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Việt Nam hiện có hai nhà máy lọc dầu là Dung Quất và Nghi Sơn. Theo Bộ Công Thương, nguồn cung trong nước đảm bảo tiêu dùng tới tháng 4. Trước đó, vào ngày 9/3, Thủ tướng cho biết, Chính phủ Việt Nam đã huy động khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác để đảm bảo nguồn cung trước mắt.

Cơ sở dự trữ dầu quốc gia Shibushi tại Kagoshima, Nhật Bản. Ảnh: Kyodo/TTXVN