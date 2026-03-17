Không chỉ mở kho dự trữ xăng dầu, nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á gợi mở hướng hỗ trợ Việt Nam tại 'siêu' dự án 12 tỷ USD để đảm bảo an ninh năng lượng

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính cảm ơn Chính phủ, các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản đã hỗ trợ Việt Nam xây dựng Trung tâm Vũ trụ Việt Nam, đồng thời ghi nhận quan hệ hai nước tiếp tục phát triển toàn diện sau gần 3 năm nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng đánh giá cao đóng góp của Đại sứ Ito Naoki và khẳng định quan hệ Việt Nam – Nhật Bản không có trở ngại, năm 2026 mở ra giai đoạn phát triển mới. Thủ tướng đề nghị tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống và mở rộng sang các lĩnh vực mới như công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, bán dẫn.

Về phía Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki khẳng định Nhật Bản sẽ tiếp tục đồng hành cùng Việt Nam, nhất là trong các lĩnh vực công nghệ và hạ tầng, đồng thời thúc đẩy các diễn đàn hợp tác, giáo dục, lao động và nghiên cứu triển khai ODA thế hệ mới cho các dự án như đường sắt đô thị.

Thắt chặt hợp tác năng lượng Việt – Nhật trong bối cảnh biến động toàn cầu

Cũng tại buổi làm việc, chia sẻ về những diễn biến an ninh ngày càng phức tạp tại khu vực Trung Đông, đặc biệt là việc gia tăng rủi ro liên quan đến tuyến vận tải qua eo biển Hormuz tác động đến kinh tế thế giới và chuỗi cung ứng dầu thô từ khu vực này tới một số thị trường châu Á, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, đã có thư gửi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi đề nghị Nhật Bản xem xét có biện pháp hỗ trợ phù hợp.

Trong đó, Nhật Bản có thể hỗ trợ trực tiếp thông qua cung cấp một lượng dầu thô cho Việt Nam từ nguồn dự trữ của Nhật Bản hoặc hỗ trợ gián tiếp với việc để Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn đa dạng hóa nguồn dầu đầu vào từ các đối tác khác, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam cũng như tránh gây tác động tiêu cực đến doanh nghiệp hai nước đang tham gia dự án. Nhân dịp này, Thủ tướng đề nghị Ngài Đại sứ có tiếng nói, thúc đẩy tái cấu trúc Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn về tài chính, đầu vào sản xuất…

Cùng với đó, trên tinh thần quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước, Thủ tướng đề nghị Nhật Bản tạo điều kiện cho Việt Nam được tiếp cận với bằng hình thức phù hợp nguồn dầu mà Chính phủ Nhật Bản đang xem xét xuất kho dự trữ 80 triệu thùng dầu nhằm giảm tác động từ xung đột tại Trung Đông đối với giá nhiên liệu.

Về hợp tác dự án Chuỗi dự án khí Lô B – Ô Môn, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao hợp tác của Nhật Bản tại Dự án khí lô B và Dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn III, đề nghị Đại sứ trao đổi với doanh nghiệp Nhật Bản đẩy nhanh tiến độ dự án Nhà máy nhiệt điện Ô Môn II để bảo đảm kịp đón dòng khí Lô B sau khi được khai thác như đã cam kết.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Chính phủ Nhật Bản cùng chia sẻ, tạo điều kiện cho Việt Nam mua nhiên liệu hàng không từ nguồn dự trữ của Nhật Bản; tin tưởng với tinh thần giúp đỡ, hỗ trợ tích cực lẫn nhau, hai nước Việt Nam – Nhật Bản không chỉ sẽ cùng vượt qua các thách thức hiện nay mà còn thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác song phương hữu nghị và bền chặt.

Sáng nay, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có buổi tiếp đón và làm việc với Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam – Ngài Ito Naoki. Ảnh: VGP

Về phía Nhật Bản, sau khi nghe chia sẻ của Thủ tướng, Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam Ito Naoki đánh giá quan hệ Việt Nam – Nhật Bản ngày càng phát triển, trong đó có sự đóng góp quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính trên các cương vị công tác hiện nay và trước đây.

Nhất trí đánh giá của Thủ tướng Phạm Minh Chính về tác động từ tình hình khu vực Trung Đông đối với kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam và Nhật Bản, Đại sứ Ito Naoki cho biết, phía Nhật Bản đang trao đổi, thảo luận tích cực với các cơ quan Việt Nam về quan hệ hợp tác giữa hai bên, trong đó có chia sẻ, hợp tác trong lĩnh vực năng lượng.

Đồng thời, Đại sứ khẳng định sẽ báo cáo với Chính phủ Nhật Bản và các cơ quan liên quan của Nhật Bản về các đề xuất của Thủ tướng Chính phủ liên quan hỗ trợ Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

"Nhật Bản đã quyết định mở và kêu gọi các nước G7 mở kho dự trữ xăng dầu để tăng lượng cung xăng dầu ra thị trường", Đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam cho biết.

Liên quan đến các đề xuất của Việt Nam trong việc hỗ trợ đa dạng hoá dầu đầu vào và tái cơ cấu Nhà máy lọc dầu Nghi Sơn, cũng như thúc đẩy dự án Chuỗi dự án khí Lô B – Ô Môn, hỗ trợ nhiên liệu hàng không,

Đại sứ Ito Naoki cũng cho biết, phía Nhật Bản đang xem xét tích cực, thu xếp tài chính, tháo gỡ các khó khăn cho các dự án nhiệt điện LNG của Nhật Bản tại Việt Nam theo chương trình Sáng kiến Cộng đồng châu Á phát thải ròng bằng 0 (AZEC), qua đó giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.