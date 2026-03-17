Thủ tướng điện đàm với lãnh đạo quốc gia cung cấp dầu mỏ hàng đầu châu Phi, đề nghị hỗ trợ Việt Nam

Chiều 16/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã điện đàm với Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço, trao đổi về quan hệ song phương Việt Nam – Angola và tình hình quốc tế hai bên cùng quan tâm.

Theo thông tin từ Bộ Ngoại giao, trong cuộc điện đàm, Thủ tướng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước diễn biến của cuộc xung đột tại Trung Đông hiện nay, cũng như những ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới, trong đó có Việt Nam.

Trước tình hình trên, Thủ tướng cho rằng với các quốc gia ngoài khu vực xung đột nhưng vẫn phải chịu những tác động tiêu cực như Việt Nam và Angola càng cần phải đoàn kết để tạo lập sức mạnh, hợp tác để tạo lập nguồn lực vượt qua khó khăn, thách thức chung.

Trên tinh thần đó và với nền tảng cơ sở quan hệ hữu nghị, truyền thống, tình đoàn kết gắn bó anh em, đối tác bình đẳng và tin cậy, Thủ tướng đề nghị Angola hỗ trợ thêm về nguồn cung cấp dầu thô và khí đốt cho Việt Nam, đồng thời phối hợp thúc đẩy triển khai sớm Biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí giữa Tổng Công ty thăm dò và khai thác dầu khí Việt Nam (PVEP) và Công ty thăm dò khai thác dầu khí Angola (Sonangol E&P) cũng như hoạt động khai thác dầu khí của Tập đoàn Xuân Thiện.

Tổng thống Angola nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Việt Nam

Về phần mình, Tổng thống Cộng hòa Angola João Manuel Gonçalves Lourenço cảm ơn tình cảm tốt đẹp và gửi lời chào tới các nhà lãnh đạo Việt Nam, đồng thời khẳng định luôn đánh giá cao quan hệ hữu nghị hợp tác tốt đẹp với Việt Nam, sẵn sàng lắng nghe, thúc đẩy cơ hội hợp tác giữa hai nền kinh tế.

Đặc biệt, Tổng thống Angola bày tỏ đồng tình với những đánh giá của Thủ tướng Chính phủ về tình hình xung đột tại khu vực Trung Đông hiện nay. Tổng thống cho rằng các nước bị ảnh hưởng cần phải trao đổi, phối hợp để giảm thiểu tác động tiêu cực do xung đột mang lại.

Chia sẻ với những khó khăn về vấn đề bảo đảm an ninh năng lượng của Việt Nam trước bối cảnh trên, Tổng thống Angola nhất trí đẩy mạnh hợp tác năng lượng giữa hai nước trong thời gian tới như Thủ tướng đề nghị.

Angola có trữ lượng “vàng đen” ước tính đến 2,6 tỷ thùng

Angola là quốc gia nằm ở phía tây nam châu Phi, với hơn 1.600km đường bờ biển giáp Đại Tây Dương. Angola thuộc top 10 nền kinh tế lớn nhất châu Phi, đồng thời là một trong những nước sản xuất dầu mỏ hàng đầu lục địa.

Quốc gia có dân số hơn 39 triệu người từng là thành viên Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) trước khi rút lui vào năm 2023, vì bất đồng về hạn ngạch sản xuất - vốn quá thấp so với năng lực khai thác thực tế. Angola có trữ lượng dầu mỏ ước tính từ 2,5 – 2,6 tỷ thùng, với năng lực khai thác được hơn 1 triệu thùng/ngày.

Trên thực tế, ngoài dầu thô, các mặt hàng xuất khẩu chính của Angola còn có kim cương, khoáng sản, bông, cà phê và gỗ. Ở chiều ngược lại, quốc gia này nhập khẩu hàng tiêu dùng, máy móc, thiết bị điện tử, dược phẩm, thực phẩm, hàng dệt may và da giày.