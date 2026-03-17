Không chỉ cùng Vingroup xây cầu Tứ Liên, Tập đoàn hàng đầu Trung Quóc còn ‘ngỏ ý’ hợp tác loạt dự án tại Việt Nam

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai, sáng 16/3, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Trung Quốc).

Cảm ơn sự đón tiếp của lãnh đạo tỉnh Lào Cai, ông Dư Giang - Phó Giám đốc Tập đoàn cho biết, Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương là doanh nghiệp tư nhân hàng đầu Trung Quốc chuyên về đầu tư, xây dựng, vận hành và quản lý cơ sở hạ tầng.

Đối với tỉnh Lào Cai, doanh nghiệp đang quan tâm và mong muốn được hợp tác tại Dự án xây dựng đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến khu du lịch Y Tý; Dự án Hầm đường bộ xuyên núi Hàm Rồng và Dự án Khắc phục, xử lý tình trạng ngập, úng ven sông Hồng khu vực trung tâm tỉnh Lào Cai và vùng phụ cận.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lào Cai tiếp đoàn công tác của Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương (Ảnh: Cổng thông tin điện tử tỉnh Lào Cai)

Trao đổi với đoàn công tác, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai ghi nhận và đánh giá cao sự quan tâm của Tập đoàn đối với môi trường đầu tư cũng như các cơ hội hợp tác phát triển tại địa phương, đặc biệt là trong lĩnh vực phát triển hạ tầng giao thông, hạ tầng đô thị và khu công nghiệp. Đây đều là những lĩnh vực rất quan trọng đối với quá trình phát triển của tỉnh trong giai đoạn tới.

Ông Nguyễn Thế Phước cũng hoan nghênh và đánh giá cao sự quan tâm của doanh nghiệp đối với các dự án hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, lãnh đạo tỉnh Lào Cai mong muốn trong thời gian tới tỉnh và tập đoàn sẽ có những hợp tác cụ thể trên tinh thần hai bên cùng có lợi, hài hòa về lợi ích.

Trước đó, tại buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk, ông Nghiêm Giới Hòa - Nhà sáng lập Tập đoàn xây dựng Thái Bình Dương cũng bày tỏ mong muốn được tham gia đầu tư vào các lĩnh vực thế mạnh như giao thông, đô thị, thủy lợi và khu công nghiệp.

Tập đoàn cam kết nếu được hợp tác, tổng quy mô đầu tư dự kiến trong 5 năm tới tại Đắk Lắk sẽ không thấp hơn 3,5 tỷ USD, được thực hiện theo mô hình EPC, PPP... đồng bộ giữa xây dựng và vận hành, duy tu, bảo dưỡng.

Tại Đắk Lắk, ông Nghiêm Giới Hòa đặc biệt quan tâm đến hai dự án hạ tầng giao thông quy mô lớn là tuyến cao tốc Đắk Lắk - Phú Yên (CT.23) với tổng mức đầu tư sơ bộ 30.980 tỷ đồng và cao tốc Bắc - Nam phía Tây (đoạn Pleiku - Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa) đi qua địa bàn tỉnh.

Phía Tập đoàn bày tỏ mong muốn được khảo sát, tìm hiểu cơ hội đầu tư tại Đắk Lắk và cam kết nếu triển khai các dự án tại địa phương sẽ bảo đảm chất lượng, tiến độ công trình, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.