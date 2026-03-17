Hộ chiếu Việt Nam tăng thêm 7 bậc trên bảng xếp hạng: Người Việt có thể đi đâu mà không phải xin visa?

Hộ chiếu Việt Nam vừa ghi nhận bước tiến mới trên bảng xếp hạng toàn cầu, khi tăng thêm 7 bậc so với năm trước. Với vị trí mới này, công dân Việt Nam hiện có thể đến hàng chục điểm đến trên thế giới mà không cần xin thị thực trước, mở ra nhiều cơ hội thuận lợi cho việc du lịch, giao lưu và công tác quốc tế.

Cụ thể, thông tin mới nhất của Henley Passport Index - bảng xếp hạng sức mạnh hộ chiếu do công ty tư vấn Henley & Partners công bố dựa trên dữ liệu của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) – hộ chiếu Việt Nam hiện đứng thứ 84 trên thế giới, tăng 7 bậc so với năm 2025. Thứ hạng này phản ánh số lượng điểm đến mà công dân của một quốc gia có thể nhập cảnh mà không cần xin visa trước.

Ảnh Tạp chí Công luận

Công dân Việt Nam hiện có thể đến 48 điểm đến trên thế giới mà không cần xin thị thực trước, bao gồm nhiều hình thức nhập cảnh khác nhau. Trong đó có 24 quốc gia và vùng lãnh thổ miễn visa hoàn toàn, 21 nơi cấp visa tại cửa khẩu (Visa on Arrival) và 3 nơi cấp giấy phép nhập cảnh điện tử (ETA).

Trong danh sách này có nhiều điểm đến quen thuộc với du khách Việt. Tại khu vực Đông Nam Á, công dân Việt Nam có thể nhập cảnh mà không cần xin visa trước khi đến Thái Lan, Singapore, Malaysia, Indonesia hay Philippines – những quốc gia vốn là điểm đến du lịch phổ biến trong nhiều năm qua. Ngoài ra, một số quốc gia ở Trung Á, Nam Á hoặc châu Phi như Kazakhstan, Kyrgyzstan, Maldives hay Seychelles cũng áp dụng chính sách thị thực thuận lợi cho công dân Việt Nam.

Các chuyên gia cho rằng số lượng điểm đến miễn thị thực là một trong những yếu tố quan trọng phản ánh mức độ thuận lợi trong việc di chuyển quốc tế của công dân. Việc tăng bậc trên bảng xếp hạng cho thấy khả năng đi lại của người Việt ngày càng được mở rộng trong bối cảnh giao lưu kinh tế và du lịch toàn cầu đang phục hồi mạnh mẽ.

Những điểm đến phổ biến của du khách Việt

Trong số các khu vực được miễn thị thực hoặc cấp thị thực thuận lợi, Đông Nam Á vẫn là lựa chọn hàng đầu của du khách Việt Nam. Khoảng cách địa lý gần, chi phí di chuyển hợp lý cùng với nhiều đường bay thẳng khiến khu vực này luôn duy trì lượng khách Việt ổn định.

Theo số liệu của Tổng cục Du lịch Thái Lan, Việt Nam là một trong những thị trường khách quốc tế tăng trưởng nhanh trong khu vực Đông Nam Á những năm gần đây. Nhiều thành phố như Bangkok, Phuket hay Chiang Mai thường xuyên nằm trong danh sách điểm đến nước ngoài được người Việt tìm kiếm nhiều nhất.

Tương tự, Singapore và Malaysia cũng thu hút lượng lớn du khách Việt nhờ hệ thống hạ tầng du lịch phát triển, các trung tâm mua sắm và công viên giải trí nổi tiếng. Trong khi đó, đảo Bali của Indonesia trở thành điểm nghỉ dưỡng được nhiều du khách trẻ lựa chọn nhờ cảnh quan thiên nhiên và dịch vụ du lịch đa dạng.

Ảnh iViVu

Việc nhiều quốc gia trong khu vực duy trì chính sách miễn thị thực cho công dân Việt Nam được cho là yếu tố góp phần thúc đẩy du lịch tự túc và các chuyến đi ngắn ngày ra nước ngoài ngày càng phổ biến.

Bảng xếp hạng hộ chiếu quyền lực đánh giá như thế nào?

Henley Passport Index là một trong những bảng xếp hạng hộ chiếu uy tín trên thế giới. Chỉ số này đánh giá mức độ tự do đi lại của công dân các quốc gia dựa trên số điểm đến mà họ có thể nhập cảnh mà không cần xin visa trước.

Dữ liệu được tổng hợp từ Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) – tổ chức quản lý cơ sở dữ liệu di chuyển lớn nhất thế giới – và được cập nhật thường xuyên để phản ánh các thay đổi về chính sách thị thực giữa các quốc gia.

Trong bảng xếp hạng mới nhất, Singapore tiếp tục đứng đầu thế giới khi công dân nước này có thể đi đến 192 điểm đến mà không cần xin visa trước. Nhóm tiếp theo gồm Nhật Bản, Hàn Quốc và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) với khoảng 187 điểm đến. Nhiều quốc gia châu Âu như Đức, Pháp hay Thụy Điển cũng nằm trong nhóm hộ chiếu có quyền tự do đi lại cao nhất.

Hộ chiếu Singapore quyền lực nhất thế giới (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia nhận định việc thứ hạng hộ chiếu Việt Nam được cải thiện phản ánh mức độ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng của Việt Nam, đồng thời cho thấy xu hướng nhiều quốc gia đang nới lỏng chính sách thị thực nhằm thúc đẩy giao lưu kinh tế và du lịch.

Bên cạnh đó, Việt Nam cũng đang từng bước mở rộng chính sách thị thực đối với công dân nước ngoài. Theo thông tin từ các cơ quan chức năng, Việt Nam hiện miễn thị thực cho gần 40 quốc gia và vùng lãnh thổ, đồng thời triển khai visa điện tử (e-visa) cho nhiều nước nhằm tạo thuận lợi cho khách quốc tế đến Việt Nam.