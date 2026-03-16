Truyền thông Nga, Trung Quốc, Nhật Bản ấn tượng trước sự kiện thu hút hơn 76 triệu người của Việt Nam

Ngày 15/3, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 vừa diễn ra thành công tốt đẹp.

Theo báo cáo của Văn phòng Hội đồng Bầu cử Quốc gia cập nhật đến thời điểm 23h ngày 15/3, tổng số cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu là gần 76,2 triệu người, đạt 99,68%. Cả nước có 4/34 tỉnh, thành phố có tỉ lệ cử tri đi bầu cao nhất là Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.

Đáng chú ý, nhiều hãng tin và cơ quan truyền thông quốc tế đã đưa tin về sự kiện “Ngày hội non sông” của Việt Nam.

Truyền thông quốc tế đưa tin về cuộc bầu cử tại Việt Nam

Tổng Bí thư thực hiện quyền công dân, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại điểm bỏ phiếu Trường THPT Phan Đình Phùng. Ảnh: VGP

Cụ thể, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV), cử tri trên khắp Việt Nam đã tham gia bỏ phiếu để lựa chọn 500 đại biểu Quốc hội khóa XVI từ tổng số 864 ứng cử viên. Cử tri cũng bầu đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới kéo dài 5 năm. Truyền thông Trung Quốc đánh giá rằng, đây là hoạt động chính trị quan trọng, thể hiện sự tham gia rộng rãi của người dân vào quá trình lựa chọn đại diện cho các cơ quan quyền lực nhà nước.

Về phía Cuba, hãng thông tấn Prensa Latina cho biết, theo số liệu chính thức, danh sách ứng cử viên bao gồm hơn 126.000 người cho các cấp chính quyền, trong đó 864 người tranh cử vào Quốc hội, 4.227 người ứng cử vào Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và hơn 121.000 người ứng cử vào Hội đồng nhân dân cấp xã.

Hãng thông tấn của Cuba nhấn mạnh về cơ cấu ứng cử viên phản ánh sự đại diện khá đa dạng của các tầng lớp xã hội, với tỷ lệ phụ nữ, người dân tộc thiểu số và ứng cử viên lần đầu tương đối cao. Theo Prensa Latina, đây là một trong những điểm đáng chú ý của cuộc bầu cử, cho thấy xu hướng tăng cường tính đại diện trong các cơ quan dân cử của Việt Nam.

Về phía Nga, các hãng thông tấn như TASS, Sputnik và RT cũng đưa tin về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam. Theo các hãng tin này, bầu cử Quốc hội tại Việt Nam được tổ chức định kỳ 5 năm một lần và đây là sự kiện quan trọng trong đời sống chính trị của đất nước.

Cụ thể, theo các bản tin, hàng chục triệu cử tri Việt Nam tham gia bỏ phiếu để lựa chọn đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân địa phương. Đáng chú ý, một số bài phân tích của Sputnik cho rằng, sự ổn định chính trị của Việt Nam đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế và quan hệ hợp tác quốc tế. Đồng thời nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác chiến lược của Nga tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tỉ lệ cử tri đi bầu cử tại Việt Nam là trên 99%. Ảnh: VGP

Tương tự, trang Nikkei (Nhật Bản) bày tỏ ấn tượng về công tác tuyên truyền đậm nét tại Việt Nam. Việc này đã giúp cử tri nắm rõ quyền và nghĩa vụ của mình, đề cập tới vai trò của bầu cử trong việc thúc đẩy sự tham gia của người dân vào đời sống chính trị.

Theo các nhận định của Nikkei, việc tổ chức bầu cử với quy mô lớn trên toàn quốc đòi hỏi sự phối hợp rất hiệu quả của nhiều cơ quan và địa phương, từ khâu chuẩn bị danh sách cử tri, tổ chức điểm bỏ phiếu cho tới việc kiểm phiếu và công bố kết quả.

Tại Campuchia, tờ Khmer Times đề cập đến các sự kiện chính trị lớn của Việt Nam, trong đó có bầu cử Quốc hội. Các bài viết thường nhấn mạnh vai trò của Việt Nam trong khu vực Đông Nam Á, cũng như tầm quan trọng của sự ổn định chính trị đối với phát triển kinh tế.

Các cơ quan báo chí của Lào như KPL Lao News Agency và báo Pasaxon cũng đăng tải thông tin về cuộc bầu cử Quốc hội Việt Nam và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp ngày 15/3. Các bài viết nhấn mạnh ý nghĩa của sự kiện này đối với đời sống chính trị của Việt Nam cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước. Truyền thông Lào nhấn mạnh, bầu cử Quốc hội là dịp để người dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, đồng thời góp phần củng cố hệ thống chính trị của đất nước.