Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Đề xuất 'nóng' về kỷ luật viên chức

17-03-2026 - 10:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về xử lý kỷ luật viên chức, trong đó đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng”.

Về các hành vi bị xử lý kỷ luật, Bộ Nội vụ đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định: Viên chức có hành vi vi phạm quy định của Đảng và pháp luật có liên quan đến hoạt động nghề nghiệp; các quy định về nghĩa vụ của viên chức;

Cùng với đó là những việc viên chức không được làm; vi phạm đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, văn hóa giao tiếp ở công sở, giao tiếp với nhân dân; vi phạm nội quy, quy chế của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo cơ quan soạn thảo, việc bổ sung quy định này để phù hợp với Luật Viên chức năm 2025.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ cũng đề xuất bỏ mức độ vi phạm “gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng” để thống nhất với mức độ vi phạm trong xử lý kỷ luật đảng viên quy định tại Quy định số 69-QĐ/TW.

Dự kiến sẽ có 4 hình thức kỷ luật với viên chức. Ảnh minh họa

Về mức độ, Dự thảo Nghị định xác định, vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ tác hại không lớn, tác động trong phạm vi nội bộ, làm ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại lớn, tác động ngoài phạm vi nội bộ, gây dư luận xấu trong viên chức và Nhân dân, làm giảm uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác;

Đặc biệt, vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng là vi phạm có tính chất, mức độ, tác hại rất lớn, phạm vi tác động đến toàn xã hội, gây dư luận rất bức xúc trong viên chức và Nhân dân, làm mất uy tín của cơ quan, tổ chức, đơn vị công tác.

Về mức độ sẽ có 4 hình thức kỷ luật: Khiển trách; cảnh cáo; cách chức, áp dụng đối với viên chức quản lý; buộc thôi việc.

Viên chức bị kỷ luật bằng một trong các hình thức trên còn bị hạn chế thực hiện hoạt động nghề nghiệp theo quy định của pháp luật có liên quan.

Trường hợp viên chức bị tòa án kết án phạt tù mà không được hưởng án treo hoặc bị kết án về tội phạm tham nhũng thì đương nhiên bị buộc thôi việc kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật;

Đối với viên chức quản lý phạm tội bị tòa án kết án và bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật thì đương nhiên thôi giữ chức vụ được bổ nhiệm.

Cục Thuế phát thông báo mới

Theo Luân Dũng

Tiền Phong

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nghỉ hưu năm 2026, đóng BHXH đủ 21 năm, lương hưu mỗi tháng được nhận bao nhiêu?

Hộ chiếu Việt Nam tăng thêm 7 bậc trên bảng xếp hạng: Người Việt có thể đi đâu mà không phải xin visa?

Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính, Bộ Công Thương về điều hành giá xăng dầu

09:45 , 17/03/2026
Lý do cán bộ thuế đến chợ gặp tiểu thương

09:00 , 17/03/2026
Chỉ đạo mới nhất của Thủ tướng về thị trường xăng dầu

08:30 , 17/03/2026
Khai thác tối đa tiềm năng khác biệt các đặc khu kinh tế Vân Đồn, Vân Phong, Phú Quốc

08:00 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên