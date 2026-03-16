Cục Thuế phát thông báo mới

Cục Thuế thông báo nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai HTKK lên phiên bản 5.6.0 nhằm đáp ứng các quy định tại Nghị định số 373/2025/NĐ-CP.

Cục Thuế vừa thông báo về việc nâng cấp ứng dụng Hỗ trợ kê khai (HTKK) lên phiên bản 5.6.0 nhằm đáp ứng quy định tại Nghị định số 373/2025/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế, đồng thời thực hiện theo Thông tư số 18/2026/TT-BTC về hồ sơ, thủ tục quản lý thuế đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh.

Theo đó, phiên bản HTKK 5.6.0 nâng cấp, bổ sung một số tờ khai thuế theo quy định mới, cập nhật tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN và bổ sung các tờ khai áp dụng đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh.

Cụ thể, hệ thống nâng cấp, bổ sung một số tờ khai nhằm đáp ứng quy định tại Nghị định số 373/2025/NĐ-CP của Chính phủ. Trong đó, cập nhật tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt mẫu 01/TTĐB, tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp đối với tổ chức nhận TBH NN mẫu 01/TBH, tờ khai tạm tính đối với dầu khí mẫu 01/TK-DK và tờ khai tạm tính tiền lãi dầu, khí nước chủ nhà mẫu 01/LNCN.

Đối với tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân mẫu 05/QTT-TNCN, ứng dụng cũng được cập nhật một số chỉ tiêu theo quy định mới. Theo đó, từ kỳ quyết toán năm 2025, trên phụ lục 05-1/QTT bổ sung chỉ tiêu 15.1 “Thu nhập miễn thuế, thu nhập cá nhân theo nghị quyết”, cho phép nhập giá trị lớn hơn hoặc bằng 0. Chỉ tiêu này được đưa vào công thức xác định thu nhập tính thuế, theo đó thu nhập tính thuế được xác định bằng thu nhập chịu thuế trừ đi các khoản giảm trừ và các khoản thu nhập được miễn theo quy định.

Bên cạnh đó, từ kỳ quyết toán năm 2026, công thức tại chỉ tiêu 17 về giảm trừ gia cảnh được điều chỉnh. Cụ thể, mức giảm trừ cho bản thân người nộp thuế được tính theo số tháng tờ khai nhân với 15,5 triệu đồng, trong khi mức giảm trừ đối với người phụ thuộc được tính theo số tháng giảm trừ trên phụ lục 05-3/QTT-TNCN nhân với 6,2 triệu đồng cho mỗi người phụ thuộc.

Ngoài ra, trên phụ lục 05-2/QTT, từ kỳ quyết toán năm 2025 sẽ bổ sung chỉ tiêu 14.1 “Thu nhập miễn thuế, thu nhập cá nhân theo nghị quyết”. Chỉ tiêu này cho phép nhập số lớn hơn hoặc bằng 0 và không ràng buộc với các chỉ tiêu khác trên tờ khai.

Đối với hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh, phiên bản HTKK 5.6.0 cũng bổ sung một số tờ khai mới. Cụ thể gồm tờ khai thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mẫu 01/CNKD; tờ khai thuế của tổ chức khai thay mẫu 01/TCKT; và tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 01/XSBHDC.

Theo thông báo của Cục Thuế, kể từ ngày 16/3/2026, khi lập hồ sơ khai thuế liên quan đến các nội dung được nâng cấp nêu trên, tổ chức và cá nhân nộp thuế cần sử dụng các chức năng kê khai trên ứng dụng HTKK phiên bản 5.6.0 thay cho các phiên bản trước đây.

Người nộp thuế có thể tải bộ cài và tài liệu hướng dẫn sử dụng ứng dụng HTKK tại địa chỉ http://www.gdt.gov.vn/wps/portal/home/hotrokekhai hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan thuế địa phương để được hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng. Đồng thời, mọi phản ánh, góp ý có thể được gửi tới cơ quan Thuế thông qua các số điện thoại hoặc hộp thư hỗ trợ người nộp thuế do cơ quan Thuế cung cấp.

Thư Lương

An ninh tiền tệ

