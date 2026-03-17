Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Gia Lai xúc tiến gần 250 dự án, vốn đăng ký hơn 8 tỉ USD

17-03-2026 - 16:59 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Gia Lai đẩy mạnh thu hút đầu tư, dự kiến trao loạt dự án quy mô lớn với tổng vốn hơn 8 tỉ USD.

Ngày 17-3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 vào ngày 28-3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu. Trong đó, có khoảng 700 doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Gia Lai xúc tiến gần 250 dự án, vốn đăng ký hơn 8 tỉ USD - Ảnh 1.

Các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, tỉnh dự kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho gần 120 dự án với tổng vốn đăng ký hàng tỉ USD. Đồng thời, khoảng 130 dự án sẽ được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 8 tỉ USD.

Sự kiện là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và thu hút nguồn lực đầu tư cho địa phương.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hội nghị sẽ tập trung giới thiệu định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch. Đồng thời, các chuyên gia, nhà đầu tư sẽ trao đổi, phân tích cơ hội hợp tác, góp phần định hình chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề như trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch và khảo sát thực tế cũng được tổ chức nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng hội nghị sẽ tạo cú hích thu hút dòng vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm sáng tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên.

Theo Đức Anh

Người lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ mở kho dự trữ xăng dầu, nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á gợi mở hướng hỗ trợ Việt Nam tại 'siêu' dự án 12 tỷ USD để đảm bảo an ninh năng lượng

Không chỉ mở kho dự trữ xăng dầu, nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á gợi mở hướng hỗ trợ Việt Nam tại 'siêu' dự án 12 tỷ USD để đảm bảo an ninh năng lượng Nổi bật

Hộ chiếu Việt Nam tăng thêm 7 bậc trên bảng xếp hạng: Người Việt có thể đi đâu mà không phải xin visa?

Hộ chiếu Việt Nam tăng thêm 7 bậc trên bảng xếp hạng: Người Việt có thể đi đâu mà không phải xin visa? Nổi bật

Cập nhật mới nhất: Người trên 40 tuổi muốn "nghỉ hưu sớm" sẽ nhận được gì? Có được hưởng lương hưu không?

Cập nhật mới nhất: Người trên 40 tuổi muốn "nghỉ hưu sớm" sẽ nhận được gì? Có được hưởng lương hưu không?

16:50 , 17/03/2026
Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ quan trọng cho các Bộ và các Chủ tịch tập đoàn lớn

Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ quan trọng cho các Bộ và các Chủ tịch tập đoàn lớn

16:41 , 17/03/2026
Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương công chức khi thay đổi vị trí việc làm

Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương công chức khi thay đổi vị trí việc làm

16:30 , 17/03/2026
Hình hài sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở ngoại thành Hà Nội

Hình hài sân vận động Trống Đồng lớn nhất thế giới ở ngoại thành Hà Nội

16:24 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên