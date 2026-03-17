Gia Lai xúc tiến gần 250 dự án, vốn đăng ký hơn 8 tỉ USD

Ngày 17-3, UBND tỉnh Gia Lai cho biết sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 vào ngày 28-3 tại Trung tâm Hội nghị tỉnh (phường Quy Nhơn), với sự tham dự của hơn 1.000 đại biểu. Trong đó, có khoảng 700 doanh nghiệp, doanh nhân trong và ngoài nước.

Các nhà đầu tư nước ngoài đến khảo sát thực địa tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định, tại xã Vân Canh, tỉnh Gia Lai.

Tại hội nghị, tỉnh dự kiến trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho gần 120 dự án với tổng vốn đăng ký hàng tỉ USD. Đồng thời, khoảng 130 dự án sẽ được trao quyết định chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn hơn 8 tỉ USD.

Sự kiện là một trong những hoạt động trọng tâm trong khuôn khổ Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, nhằm quảng bá tiềm năng, lợi thế và thu hút nguồn lực đầu tư cho địa phương.

Theo UBND tỉnh Gia Lai, hội nghị sẽ tập trung giới thiệu định hướng phát triển, các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư như nông nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, năng lượng tái tạo và du lịch. Đồng thời, các chuyên gia, nhà đầu tư sẽ trao đổi, phân tích cơ hội hợp tác, góp phần định hình chiến lược phát triển kinh tế của tỉnh trong thời gian tới.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động bên lề như trưng bày sản phẩm OCOP, quảng bá du lịch và khảo sát thực tế cũng được tổ chức nhằm tạo điều kiện để doanh nghiệp kết nối, tìm kiếm cơ hội đầu tư.

Lãnh đạo tỉnh kỳ vọng hội nghị sẽ tạo cú hích thu hút dòng vốn, nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước đưa Gia Lai trở thành điểm sáng tăng trưởng của khu vực Tây Nguyên.