Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương công chức khi thay đổi vị trí việc làm

Công chức lãnh đạo thực hiện theo cấp có thẩm quyền

Đáng lưu ý, dự thảo dự kiến sẽ sửa đổi điều kiện, tiêu chuẩn đối với công chức được thay đổi vị trí việc làm. Trong đó, với vị trí việc làm công chức lãnh đạo, quản lý sẽ được thực hiện theo quyết định của cấp có thẩm quyền về công tác cán bộ.

Đối với vị trí việc làm công chức chuyên môn, nghiệp vụ và vị trí việc làm công chức hỗ trợ, phục vụ thì sẽ được thay đổi trong trường hợp còn vị trí việc làm phù hợp với tỷ lệ công chức cần bố trí theo vị trí việc làm trong cơ quan, tổ chức sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Bộ Nội vụ sẽ hướng dẫn việc xếp lương công chức khi thay đổi vị trí việc làm.

Việc thay đổi vị trí việc làm cũng được áp dụng trong trường hợp đáp ứng được năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ theo yêu cầu của bản mô tả công việc và khung năng lực vị trí việc làm dự kiến bố trí.

Theo dự thảo, khi thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn, ngoài quy định trên còn phải đáp ứng 2 yêu cầu quan trọng khác.

Cụ thể, công chức phải được xếp loại chất lượng ở mức hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong năm công tác liền kề trước năm thay đổi vị trí việc làm; không đang trong thời hạn xử lý kỷ luật; không đang trong thời gian chấp hành quyết định kỷ luật; không đang trong thời gian bị khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử; không đang trong thời gian thực hiện các quy định liên quan đến kỷ luật theo quy định của Đảng và của pháp luật.

Cùng với đó, công chức này phải có kết quả thực hiện nhiệm vụ thể hiện thông qua số lượng, chất lượng và tiến độ của sản phẩm tại vị trí việc làm đảm nhận phù hợp với vị trí việc làm dự kiến bổ nhiệm.

Xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ thay đổi ra sao?

Lần sửa đổi này cũng quy định, khi thay đổi vị trí việc làm chuyên môn, nghiệp vụ có ngạch công chức xếp theo thứ bậc về chuyên môn, nghiệp vụ cao hơn ngạch hiện giữ, người đứng đầu cơ quan có trách nhiệm xây dựng phương án thay đổi vị trí việc làm đối với công chức thuộc phạm vi quản lý, báo cáo người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng quyết định.

Nội dung phương án thay đổi vị trí việc làm bao gồm: Tổng số biên chế được giao, tổng số biên chế có mặt; tỷ lệ công chức cần bố trí theo từng vị trí việc làm trong cơ quan sử dụng công chức đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt; số lượng công chức hiện có theo từng vị trí việc làm;

Cùng với đó là kết quả đánh giá, xếp loại hằng năm; kết quả theo dõi, đánh giá thường xuyên của công chức dự kiến bố trí vào vị trí việc làm mới; số lượng công chức đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện để bố trí vào vị trí việc làm mới; phương án lựa chọn nếu có số dư.

"Trường hợp công chức bị xếp loại chất lượng ở mức không hoàn thành nhiệm vụ do bị xử lý kỷ luật trong năm đánh giá thì cấp có thẩm quyền xem xét, đánh giá năng lực, kết quả thực hiện nhiệm vụ để quyết định việc thay đổi vị trí việc làm có ngạch công chức thấp hơn theo quy định tại khoản này hoặc giữ vị trí việc làm có ngạch công chức đang đảm nhiệm”, dự thảo quy định.

Điểm đáng chú ý khác, dự thảo cũng sửa đổi theo hướng bổ sung quy định “Bộ Nội vụ hướng dẫn việc xếp lương đối với công chức khi thay đổi vị trí việc làm”.