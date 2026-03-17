Lưu ý kê khai thuế cho hộ kinh doanh mới ra kinh doanh

Việc kê khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh là câu hỏi được nhiều người quan tâm. Cục Thuế đã đưa ra nhiều trường hợp cần lưu ý:

Kê khai thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động từ 6 tháng đầu năm

Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới bắt đầu hoạt động sản xuất kinh doanh từ 6 tháng đầu năm

Nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống thì thực hiện khai báo doanh thu phát sinh từ khi bắt đầu tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh đến hết 30/6 và hạn cuối cùng là ngày 31/7.

Thông báo doanh thu thực tế trong 6 tháng cuối năm chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Kê khai thuế với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu hoạt động vào 6 tháng cuối năm

Trường hợp hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh bắt đầu ra sản xuất, kinh doanh vào 6 tháng cuối năm. Nếu có doanh thu thực tế từ 500 triệu đồng trở xuống thì kê khai thuế chậm nhất là ngày 31/1 của năm dương lịch tiếp theo.

Đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh mới tham gia vào hoạt động sản xuất, kinh doanh có doanh thu lũy kế trên 500 triệu đồng, thuộc ngưỡng chịu thuế thì thực hiện khai thuế theo quý kể từ quý phát sinh doanh thu trên 500 triệu đồng./.