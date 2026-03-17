Từ tháng 4, các hãng bay Việt đối diện một nguy cơ lớn, Cục Hàng không kiến nghị các giải pháp khẩn

17-03-2026 - 14:30 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Nếu chi phí này tăng kéo dài, các hãng hàng không và du lịch sẽ phải đối mặt với một bài toán không dễ giải.

Nguy cơ thiếu nhiên liệu bay từ tháng 4

VOV dẫn nguồn từ Cục Hàng không Việt Nam cho biết, các hãng bay trong nước có thể đối mặt nguy cơ thiếu nhiên liệu từ tháng 4 năm nay khi nguồn cung từ khu vực bị gián đoạn. Một trong những nguyên nhân là việc một số đối tác lớn như Trung Quốc, Thái Lan sẽ hạn chế xuất khẩu nhiên liệu máy bay để đảm bảo nguồn cung nội địa.

Việt Nam hiện phụ thuộc khá lớn vào nguồn nhập khẩu nhiên liệu hàng không, với khoảng 70% nhu cầu phải nhập khẩu và hơn 60% nguồn cung đến từ Trung Quốc và Thái Lan .

Bên cạnh đó, hầu hết nhà cung cấp, nhà máy trong khu vực không có hàng sẵn. Các nước có năng lực sản xuất - xuất khẩu lớn đều đã và có nguy cơ phải giảm, ngừng xuất khẩu bán hàng (bao gồm cả Hàn Quốc, Nhật Bản) dẫn đến tình trạng tranh mua, đẩy giá lên cao.

Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Uông Việt Dũng cho biết, với tính chất phức tạp, chưa xác định thời điểm kết thúc, có thể thấy vận tải hàng không sẽ phải đối mặt với tình hình khó khăn trong các tháng tới đây do việc tăng giá nhiên liệu, sụt giảm nhu cầu du lịch, giao thương trực tiếp, đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hóa và việc siết chặt chi tiêu của người dân.

Nhiều doanh nghiệp cung cấp nhiên liệu cho biết nguồn cung hiện tại chỉ có thể đảm bảo đến hết tháng 3, trong khi việc nhập hàng cho giai đoạn sau đang gặp nhiều khó khăn do đối tác trì hoãn giao hàng.

Trên thị trường quốc tế, giá nhiên liệu bay cũng đang tăng nhanh do biến động địa chính trị toàn cầu.

Giá nhiên liệu Jet A-1 tại thị trường Singapore đã tăng từ khoảng 83–89 USD/thùng lên hơn 230 USD/thùng, tương đương mức tăng tới 160% trong thời gian ngắn.

Nhiên liệu hiện chiếm khoảng 35–40% tổng chi phí vận hành của các hãng hàng không, nên khi giá nhiên liệu tăng mạnh, chi phí khai thác của doanh nghiệp lập tức bị đẩy lên cao.

Theo Hiệp hội Vận tải hàng không quốc tế - IATA, giá Jet A-1 tăng sẽ khiến chi phí khai thác của các hãng hàng không sẽ đội thêm 50-60%. Nếu giá Jet A-1 tăng đến mức 200USD/thùng trở lên thì chi phí của hãng hàng hàng không sẽ tăng trên 70%.

Giá vé máy bay và tour du lịch chịu áp lực

Chi phí nhiên liệu tăng khiến nhiều hãng bay phải cân nhắc điều chỉnh kế hoạch khai thác. ﻿Giá vé máy bay được cho là khó tránh khỏi áp lực tăng trong thời gian tới, đặc biệt khi bước vào giai đoạn cao điểm du lịch như dịp lễ 30/4 – 1/5 và mùa hè.

Giá vé máy bay tăng cũng có thể kéo theo giá tour du lịch, bởi chi phí vận chuyển bằng đường hàng không thường chiếm tỷ trọng lớn trong giá tour. Tuy vậy, nhiều doanh nghiệp du lịch cho biết đang cố gắng tối ưu chi phí và giữ giá tour ở mức hợp lý để kích cầu du lịch.

Để giảm bớt áp lực cho ngành hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã đề xuất một số giải pháp như: Miễn hoặc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay trong một thời gian nhất định; Xem xét giảm thuế VAT đối với nhiên liệu hàng không; Cho phép áp dụng phụ thu nhiên liệu linh hoạt theo biến động giá Jet A-1; Làm việc với các quốc gia cung cấp để đảm bảo nguồn nhập khẩu nhiên liệu.

Giá nhiên liệu bay đang tăng nhanh trên thị trường toàn cầu. Ảnh: Baochinhphu.vn

Ngoài ra, ngành hàng không cũng nghiên cứu tối ưu đường bay, giảm thời gian bay và tiết kiệm nhiên liệu để giảm chi phí khai thác.

Dù đối mặt nhiều thách thức, ngành du lịch Việt Nam vẫn ghi nhận lượng khách quốc tế tăng tích cực (hơn 4 triệu lượt khách trong 2 tháng đầu năm 2026, chiếm 195 mục tiêu cả năm) và được kỳ vọng tiếp tục tăng trưởng mạnh trong năm nay.

Các doanh nghiệp du lịch cho rằng nếu nguồn cung nhiên liệu sớm được ổn định, giá vé và giá tour sẽ được giữ ở mức hợp lý, giúp duy trì đà phục hồi của ngành trong mùa cao điểm sắp tới.

Theo T.Hường

Nhịp sống thị trường

