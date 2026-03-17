Tin vui: Ngay tuần sau, tỉnh rộng thứ 2 cả nước sẽ đón dòng vốn trên 8 tỷ USD

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia Lai, ngày 28/3, UBND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2026 - một trong những hoạt động trọng tâm tại Tuần lễ Khai mạc Năm Du lịch quốc gia.

Tại sự kiện này, UBND tỉnh Gia Lai sẽ trao biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư cho gần 120 dự án với tổng vốn đăng ký hàng tỷ đô; trao Quyết định chủ trương và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho gần 130 dự án với tổng vốn đăng ký hơn 8 tỷ USD.

Thông qua Hội nghị, địa phương khẳng định quyết tâm hiện thực hóa các chỉ tiêu, mục tiêu đã đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đưa Gia Lai trở thành điểm sáng về tăng trưởng trong khu vực.

Trước đó, tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Gia Lai năm 2025, địa phương đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và Ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư (MOU) cho 69 dự án với tổng vốn 119.700 tỷ đồng, tương đương hơn 4,6 tỷ USD.

Theo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Gia Lai, trong năm 2025, toàn tỉnh thu hút 192 dự án đầu tư, vượt 27 dự án so với chỉ tiêu 165 dự án UBND tỉnh giao. Khu vực đầu tư trong nước vẫn giữ vai trò chủ đạo với 176 dự án, tổng vốn đăng ký gần 124.191 tỷ đồng, chiếm khoảng 77,7% tổng vốn.

Theo số liệu từ Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Tài chính), năm 2025, Gia Lai thu hút hơn 1,5 tỷ USD vốn FDI đăng ký, gấp 14 lần so với cùng kỳ, đứng thứ 9 trong số 34 tỉnh thành trên cả nước.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Gia Lai, một số dự án có quy mô lớn được thu hút trong năm 2025 có thể kể đến như: Dự án Tổ hợp sản xuất tái chế vải Polyester của Tập đoàn Syre (Thụy Điển), có tổng vốn đăng ký đầu tư 24.970 tỷ đồng (1 tỷ USD); 3 dự án Khu đô thị, dịch vụ du lịch nổi Trung tâm đầm Đề Gi với tổng vốn đăng ký 8.553 tỷ đồng; dự án Nhà máy điện gió Vân Canh Bình Định với tổng vốn đăng ký đầu tư 5.700 tỷ đồng; dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Phù Mỹ - Giai đoạn 1 với tổng vốn đăng ký đầu tư 4.569,4 tỷ đồng...

Trong tháng 2/2026, Gia Lai thu hút 20 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 12.387 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh thu hút 51 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký trên 51.369 tỷ đồng (tăng 121,7% về số dự án thu hút đầu tư mới và 363,7% về tổng số vốn đăng ký đầu tư so với cùng kỳ).

Phân theo lĩnh vực, từ đầu năm 2026, địa phương đã thu hút 13 dự án thuộc lĩnh vực Công nghiệp; 10 dự án thuộc lĩnh vực Xây dựng - hạ tầng; 21 dự án thuộc lĩnh vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản; 2 dự án thuộc lĩnh vực Bất động sản, kinh tế đô thị; 5 dự án thuộc lĩnh vực Thương mại dịch vụ, du lịch.

Phân theo địa bàn, Gia Lai thu hút 47 dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư trên 46.278 tỷ đồng và 4 dự án trong khu kinh tế, khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 5.090 tỷ đồng.