Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Qatar đẩy mạnh hợp tác năng lượng với Việt Nam

17-03-2026 - 15:44 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Sáng ngày 17/3, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Nhà nước Qatar tại Việt Nam Khalid Ali Abdullah Abel - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Tại cuộc tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi lời chúc mừng nhân dịp tháng lễ Ramadan của người Hồi giáo; đánh giá cao và trân trọng cảm ơn sự đóng góp của Đại sứ cho quan hệ hai nước thời gian qua.

Thủ tướng bày tỏ quan ngại trước diễn biến tình hình hiện nay tại khu vực Trung Đông, gây thương vong cho dân thường, thiệt hại cho các cơ sở hạ tầng dân sự và tác động nghiêm trọng đến thị trường kinh tế, năng lượng toàn cầu. Là quốc gia đã trải qua lịch sử nhiều năm chiến tranh, Việt Nam hiểu rõ những mất mát, đau thương mà chiến tranh gây ra cho người dân và mong các bên tìm ra giải pháp để xung đột sớm chấm dứt.

Nêu rõ lập trường nhất quán của Việt Nam là các tranh chấp, xung đột phải được giải quyết bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và đàm phán, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên Hợp Quốc, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẵn sàng hợp tác với Qatar và làm hết sức mình để tìm kiếm giải pháp và đóng góp vào các nỗ lực chung mang lại hòa bình, ổn định của mỗi quốc gia và khu vực, với tinh thần đoàn kết để tạo lập sức mạnh, hợp tác để tạo lập nguồn lực và đối thoại để tạo lập lòng tin. Việt Nam sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ bảo đảm an ninh lương thực với Qatar.

Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận trong cuộc điện đàm ngày 9/3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, nhất là đảm bảo cung cấp khí LNG theo hợp đồng cho Việt Nam - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng đề nghị Đại sứ phối hợp chặt chẽ với phía Việt Nam khẩn trương triển khai các thỏa thuận trong cuộc điện đàm ngày 9/3 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jasim Al-Thani, nhất là đảm bảo cung cấp khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) theo hợp đồng cho Việt Nam khi tình hình ổn định, tạo điều kiện cho Việt Nam tiếp cận các kho dự trữ dầu khí ngoài vùng Vịnh của Qatar, đồng thời phối hợp xây dựng kho dự trữ dầu khí khu vực tại Việt Nam trong thời gian tới và sớm đưa quan hệ Việt Nam - Qatar lên tầm cao mới.

Thủ tướng cũng đề nghị Đại sứ tiếp tục thúc đẩy hợp tác song phương trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, giáo dục - đào tạo, văn hóa, lao động, du lịch, giao lưu nhân dân…; nhất là các nội dung ưu tiên như phối hợp tích cực với các nước vùng Vịnh (GCC) đẩy nhanh tiến độ khởi động đàm phán FTA Việt Nam – GCC; thúc đẩy mở cửa thị trường của nhau, khuyến khích doanh nghiệp Qatar đầu tư vào Việt Nam, nhất là vào Trung tâm tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng với nhiều ưu đãi; hỗ trợ Việt Nam phát triển ngành công nghiệp Halal, có cơ chế công nhận chứng chỉ Halal lẫn nhau.

Thủ tướng cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar là các đầu mối phía Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Đại sứ thời gian tới - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Thủ tướng cho biết Bộ Ngoại giao, Bộ Công Thương, Tập đoàn Công nghiệp – Năng lượng Quốc gia Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Qatar là các đầu mối phía Việt Nam sẽ tích cực phối hợp với Đại sứ thời gian tới.

Về phần mình, Đại sứ chuyển lời chào, lời chúc mừng thịnh vượng từ Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Qatar tới các nhà lãnh đạo và nhân dân Việt Nam; cảm ơn Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chia sẻ về tình hình khu vực Trung Đông; đánh giá cao những quan điểm của Việt Nam và cuộc điện đàm của hai Thủ tướng đã thể hiện sự ủng hộ mạnh mẽ của Việt Nam đối với nước này.

Chia sẻ về tình hình và quan điểm của Qatar liên quan xung đột tại Trung Đông, trong đó có vấn đề bảo đảm lương thực trong tình trạng khẩn cấp, Đại sứ Qatar cho biết sẽ tiếp tục thúc đẩy những nội dung hợp tác mà Thủ tướng đã đề cập và cho rằng hai bên cần tính tới việc tiếp tục thúc đẩy hợp tác mạnh mẽ hơn sau khi xung đột kết thúc với tư duy mới, đưa ra các quy hoạch phát triển tương ứng.

Theo Hà Văn

Báo Chính phủ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không chỉ mở kho dự trữ xăng dầu, nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á gợi mở hướng hỗ trợ Việt Nam tại 'siêu' dự án 12 tỷ USD để đảm bảo an ninh năng lượng

Không chỉ mở kho dự trữ xăng dầu, nền kinh tế lớn thứ 2 châu Á gợi mở hướng hỗ trợ Việt Nam tại 'siêu' dự án 12 tỷ USD để đảm bảo an ninh năng lượng Nổi bật

Hộ chiếu Việt Nam tăng thêm 7 bậc trên bảng xếp hạng: Người Việt có thể đi đâu mà không phải xin visa?

Hộ chiếu Việt Nam tăng thêm 7 bậc trên bảng xếp hạng: Người Việt có thể đi đâu mà không phải xin visa? Nổi bật

Lưu ý kê khai thuế cho hộ kinh doanh mới ra kinh doanh

Lưu ý kê khai thuế cho hộ kinh doanh mới ra kinh doanh

15:40 , 17/03/2026
Đồng ý hỗ trợ Việt Nam: "Vàng đen" Angola có đặc tính nhiều nhà máy ưa thích, có thể lọc ở Nghi Sơn, Dung Quất

Đồng ý hỗ trợ Việt Nam: “Vàng đen” Angola có đặc tính nhiều nhà máy ưa thích, có thể lọc ở Nghi Sơn, Dung Quất

15:30 , 17/03/2026
Tin vui: Ngay tuần sau, tỉnh rộng thứ 2 cả nước sẽ đón dòng vốn trên 8 tỷ USD

Tin vui: Ngay tuần sau, tỉnh rộng thứ 2 cả nước sẽ đón dòng vốn trên 8 tỷ USD

15:29 , 17/03/2026
Quản lý thị trường TP HCM: Những cây xăng bán nhỏ giọt và găm hàng đã bị xử lý

Quản lý thị trường TP HCM: Những cây xăng bán nhỏ giọt và găm hàng đã bị xử lý

15:00 , 17/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên