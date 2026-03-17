Thủ tướng giao loạt nhiệm vụ quan trọng cho các Bộ và các Chủ tịch tập đoàn lớn

Tại Công điện số 23/CĐ-TTg ngày 16/3/2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu.

Theo công điện, trong 2 tháng đầu năm 2026, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hàng hóa đạt 155,7 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó xuất khẩu đạt 76,4 tỷ USD (tăng 18,3%) và nhập khẩu đạt 79,3 tỷ USD (tăng 26,3%). Tuy nhiên, từ đầu tháng 3/2026, bối cảnh thế giới diễn biến phức tạp, xung đột tại Trung Đông, chi phí logistics leo thang và chính sách thuế quan của nhiều quốc gia thay đổi đang tạo áp lực lớn đối với hoạt động xuất khẩu.

Để ứng phó với tình hình này, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời đẩy mạnh đa dạng hóa thị trường, sản phẩm và chuỗi cung ứng.

Trong đó, Bộ Công Thương được giao đảm bảo nguồn cung xăng dầu phục vụ sản xuất và tiêu dùng, không để xảy ra đứt gãy; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), mở rộng thị trường xuất khẩu, đặc biệt tại các khu vực như Trung Đông, Mỹ Latinh, châu Phi và thị trường Halal.

Bộ này cũng được yêu cầu đẩy mạnh xúc tiến thương mại theo hướng bám sát nhu cầu doanh nghiệp, tăng cường hoạt động của hệ thống thương vụ tại nước ngoài, cung cấp thông tin thị trường, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch sản xuất, giao hàng trong bối cảnh biến động địa chính trị.

Đối với lĩnh vực nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Môi trường được giao triển khai các giải pháp chống khai thác IUU, gỡ “thẻ vàng”, thúc đẩy mở cửa thị trường, nâng cao chất lượng chế biến, xây dựng thương hiệu và truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

Bộ Tài chính có nhiệm vụ theo dõi sát diễn biến thị trường, phối hợp điều hành giá xăng dầu, quản lý Quỹ Bình ổn giá, đồng thời rà soát chính sách thuế xuất nhập khẩu phù hợp với lộ trình hội nhập. Lực lượng hải quan được yêu cầu tăng cường kiểm soát chất lượng hàng hóa, chống gian lận xuất xứ và vi phạm sở hữu trí tuệ.

Ngân hàng Nhà nước điều hành tỷ giá linh hoạt, ổn định thị trường tiền tệ, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng phục vụ sản xuất, xuất khẩu.

Bộ Xây dựng được giao phát triển hạ tầng logistics, cảng biển, trung tâm vận tải nhằm giảm chi phí, nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa xuất nhập khẩu. Bộ Ngoại giao đẩy mạnh ngoại giao kinh tế, mở rộng thị trường và hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận thị trường quốc tế.

Cùng với đó, Bộ Khoa học và Công nghệ tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn chất lượng, thúc đẩy ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong truy xuất nguồn gốc sản phẩm. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kết hợp xúc tiến du lịch với quảng bá sản phẩm xuất khẩu.

Đối với địa phương, Thủ tướng yêu cầu chủ động tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thu hút đầu tư vào các dự án sản xuất, xuất khẩu quy mô lớn, công nghệ cao, đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin về sản xuất, tiêu thụ nông sản để tránh ùn ứ.

Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước và doanh nghiệp xuất khẩu được yêu cầu xây dựng kế hoạch sản xuất linh hoạt, nâng cao chất lượng sản phẩm, phát triển thương hiệu, đẩy mạnh xuất khẩu chính ngạch và khai thác các thị trường ngách.