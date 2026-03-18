Người dân có tài khoản ngân hàng chú ý: Ai sinh những năm này cần đổi thẻ Căn cước càng sớm càng tốt

Bước sang năm 2026, hàng triệu người dân sẽ đối mặt với tình trạng thẻ Căn cước hết hạn sử dụng. Nếu không chủ động cấp đổi kịp thời, công dân không chỉ bị xử phạt hành chính mà còn gặp rắc rối lớn trong các giao dịch tài chính và thủ tục hành chính.

Những năm sinh nào nằm phải đi làm lại thẻ?

Theo Luật Căn cước 2023, thẻ Căn cước có thời hạn sử dụng theo các mốc tuổi cố định. Trong năm 2026, những người có năm sinh sau đây bắt buộc phải thực hiện thủ tục cấp đổi:

Lưu ý đặc biệt: Nếu bạn đã làm lại thẻ trong vòng 2 năm trước các cột mốc tuổi này (ví dụ: làm thẻ lúc 38 hoặc 39 tuổi), thì thẻ đó vẫn có giá trị sử dụng cho đến mốc tuổi tiếp theo.

Hệ lụy khi dùng thẻ quá hạn

Việc chậm trễ đổi thẻ không chỉ là vấn đề "quên" giấy tờ, mà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi của bạn:

Giao dịch ngân hàng bị tê liệt: Theo quy định của Ngân hàng Nhà nước, các ngân hàng sẽ tạm dừng mọi dịch vụ rút tiền, chuyển khoản tại quầy lẫn trực tuyến nếu thông tin giấy tờ tùy thân của khách hàng hết hiệu lực. Tài khoản của bạn có thể bị "đóng băng" hoàn toàn cho đến khi cập nhật Căn cước mới.

VNeID bị vô hiệu hóa: Khi thẻ vật lý hết hạn, tài khoản định danh điện tử cũng không còn giá trị. Bạn sẽ không thể dùng ứng dụng để làm thủ tục bay hay thực hiện các dịch vụ công trực tuyến.

Phạt tiền đến 500.000 đồng: Theo Nghị định 144/2021/NĐ-CP, hành vi không đổi thẻ theo quy định sẽ bị cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 đến 500.000 đồng.

Các trường hợp khác cần cấp đổi ngay

Ngoài độ tuổi bắt buộc, Điều 24 Luật Căn cước 2023 cũng nêu rõ bạn phải làm lại thẻ nếu thuộc các trường hợp:

Quy trình cấp lại thẻ Căn cước công dân

Bước 1: Công dân điền vào Tờ khai Căn cước công dân tại Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an cấp tỉnh hoặc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công cấp tỉnh/thành phố (nếu đã triển khai) hoặc khai Tờ khai điện tử trên trang thông tin điện tử dịch vụ công trực tuyến.

Bước 2: Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra, đối chiếu thông tin về công dân trong Tờ khai Căn cước công dân với thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định chính xác người cần cấp lại thẻ:

Trường hợp công dân thông tin có sự thay đổi, chưa được cập nhật vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư thì yêu cầu công dân xác định thông tin chính xác và xuất trình các giấy tờ hợp pháp về những thông tin cần ghi trong Tờ khai Căn cước công dân.

Trường hợp đủ điều kiện, thủ tục thì tiến hành thu nhận vân tay, chụp ảnh chân dung của công dân, Phiếu thu nhận thông tin Căn cước công dân (mẫu CC02) chuyển cho công dân kiểm tra xác nhận thông tin, thu lệ phí theo quy định, in giấy hẹn trả thẻ Căn cước công dân cho công dân.

Trường hợp đủ điều kiện nhưng thông tin chưa đầy đủ, chính xác thì hướng dẫn công dân bổ sung hoặc kê khai lại. Nếu thiếu giấy tờ liên quan theo quy định thì hướng dẫn bằng văn bản cho công dân, ghi rõ nội dung cần bổ sung.

Trường hợp qua đối chiếu thông tin thấy không đủ điều kiện thì trả lại hồ sơ cho công dân và ghi rõ lý do vào Tờ khai Căn cước công dân.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết).

Bước 3: Thời gian trả kết quả: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết); nơi trả kết quả tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.