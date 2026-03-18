Vượt San Francisco và Osaka, một thành phố Việt Nam bất ngờ lọt top 50 tốt nhất thế giới 2026

Thành phố Việt Nam góp mặt trong bảng xếp hạng toàn cầu

Mới đây, tạp chí du lịch – văn hóa đô thị nổi tiếng của Anh là Time Out đã công bố bảng xếp hạng Best Cities 2026, danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới để sống và khám phá.

Bảng xếp hạng được xây dựng dựa trên khảo sát hơn 24.000 cư dân tại 150 thành phố trên toàn cầu, cùng với ý kiến của hơn 100 chuyên gia, phóng viên và biên tập viên. Các tiêu chí đánh giá bao gồm đời sống văn hóa, ẩm thực, hoạt động giải trí, mức độ hạnh phúc của cư dân, chi phí sinh hoạt và khả năng kết nối cộng đồng.

Trong danh sách 50 thành phố tốt nhất thế giới năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 38. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Trong danh sách năm nay, Thành phố Hồ Chí Minh đứng ở vị trí thứ 38. Với thứ hạng này, đô thị lớn nhất Việt Nam đã vượt qua nhiều thành phố lớn trên thế giới, trong đó có Osaka và San Francisco.

Theo Time Out, bảng xếp hạng không chỉ tìm ra những thành phố phát triển mà còn hướng tới những nơi mang lại trải nghiệm sống động, giàu bản sắc và đáng sống, nơi cư dân cảm thấy gắn bó và du khách muốn quay trở lại.

"Thành phố không ngủ" với nhịp sống đặc trưng

Trong phần mô tả, Time Out gọi TP.HCM là "thành phố không ngủ", phản ánh nhịp sống năng động và không ngừng chuyển động của đô thị này.

Theo tạp chí, chỉ cần quan sát một ngã tư lớn tại thành phố cũng có thể cảm nhận rõ sự sôi động của dòng xe cộ và con người. Thành phố gần như không có khoảng lặng, từ sáng sớm đến đêm khuya đều tràn đầy năng lượng.

Time Out gọi TP.HCM là "thành phố không ngủ", phản ánh nhịp sống năng động và không ngừng chuyển động của đô thị này. (Ảnh: Báo Chính phủ)

Chính nhịp sống này đã tạo nên sức hút riêng của TP.HCM. Không giống nhiều thành phố mang tính nghỉ dưỡng hoặc phát triển theo hướng chậm rãi, nơi đây gây ấn tượng bởi sự nhanh nhạy, linh hoạt và luôn đổi mới.

Kết quả khảo sát của Time Out cho thấy 75% cư dân TP.HCM cảm thấy hạnh phúc khi sống tại đây. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp thành phố ghi điểm trong bảng xếp hạng năm nay.

Ngoài ra, TP.HCM còn được đánh giá là nơi dễ kết bạn, nơi du khách có thể nhanh chóng hòa nhập với cộng đồng địa phương và trải nghiệm đời sống đô thị một cách gần gũi.

Làn sóng sáng tạo và ẩm thực lên ngôi

Một điểm đáng chú ý trong đánh giá của Time Out là sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng sáng tạo tại TP.HCM.

Cuối năm 2025, UNESCO đã công nhận TP.HCM là "Thành phố sáng tạo về điện ảnh", trở thành đô thị đầu tiên ở Đông Nam Á nhận danh hiệu này. Điều này cho thấy vai trò ngày càng lớn của thành phố trong lĩnh vực công nghiệp văn hóa và sáng tạo.

Một điểm đáng chú ý trong đánh giá của Time Out là sự phát triển mạnh mẽ của làn sóng sáng tạo tại TP.HCM. (Ảnh: Traveloka)

Bên cạnh đó, ẩm thực cũng là một trong những yếu tố giúp TP.HCM ghi điểm. Nhiều đầu bếp trẻ đang tạo ra những dấu ấn riêng, kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, góp phần đưa ẩm thực thành phố đến gần hơn với tiêu chuẩn quốc tế. Ngày càng có nhiều nhà hàng tại đây xuất hiện trong danh sách Michelin.

Sự kết hợp giữa sáng tạo và ẩm thực đã góp phần định hình diện mạo mới cho TP.HCM – một đô thị không chỉ phát triển về kinh tế mà còn ngày càng đa dạng về văn hóa và trải nghiệm.

Điểm đến mang lại trải nghiệm sống động

Bảng xếp hạng Best Cities năm 2026 cũng đánh dấu 10 năm công bố của Time Out. Năm nay, khảo sát được mở rộng sang nhiều khía cạnh đời sống như sự gắn kết cộng đồng, tình yêu, sự lãng mạn và cảm giác "thuộc về" của cư dân.

Trong bối cảnh đó, TP.HCM được đánh giá là một trong những thành phố mang lại trải nghiệm sống động và chân thực. Du khách không chỉ đến đây để tham quan mà còn để hòa mình vào nhịp sống đô thị, từ những khu chợ sầm uất, quán ăn vỉa hè cho tới các trung tâm thương mại hiện đại.

Việc góp mặt trong top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 là một dấu hiệu tích cực, cho thấy sức hút ngày càng lớn của TP.HCM trên bản đồ du lịch và đô thị toàn cầu. (Ảnh: Báo Chính phủ)

So với nhiều đô thị trong khu vực, TP.HCM nổi bật nhờ sự pha trộn giữa truyền thống và hiện đại, giữa nhịp sống nhanh và những giá trị văn hóa lâu đời. Điều này giúp thành phố trở thành điểm đến hấp dẫn với nhiều nhóm du khách khác nhau.

Việc góp mặt trong top 50 thành phố tốt nhất thế giới năm 2026 là một dấu hiệu tích cực, cho thấy sức hút ngày càng lớn của TP.HCM trên bản đồ du lịch và đô thị toàn cầu. Không chỉ là trung tâm kinh tế, thành phố này đang dần khẳng định vị thế như một điểm đến sáng tạo, năng động và giàu trải nghiệm của khu vực Đông Nam Á.

Nguyệt Phạm (Theo Time Out, Báo Chính phủ, VOV)