Doanh nghiệp 'rối' việc xác định doanh thu năm nào để áp dụng thuế suất 15%,17%: Cục Thuế giải đáp rõ 3 trường hợp cần lưu ý

18-03-2026 - 15:20 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cục Thuế đã có câu trả lời gửi đến doanh nghiệp.

Tại Hội nghị trực tuyến hỗ trợ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) năm 2025, người nộp thuế tại Vĩnh Long đã đề nghị cho biết để xác định doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 15%, 17% trong kỳ tính thuế TNDN năm 2025 thì điều kiện về doanh thu được lấy theo năm nào?

Trả lời vấn đề này, Cục Thuế dẫn khoản 4 Điều 11 Nghị định số 320/2025/NĐ-CP và làm rõ ba trường hợp.

Thứ nhất, đối với doanh nghiệp thành lập trước năm 2024, tổng doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 15% và 17% của kỳ tính thuế TNDN năm 2025 là tổng doanh thu năm 2024. Tổng doanh thu được xác định là doanh thu từ hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ, không bao gồm các khoản giảm trừ doanh thu, doanh thu từ hoạt động tài chính và thu nhập khác trên phụ lục kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh kèm theo tờ khai quyết toán thuế TNDN của kỳ tính thuế năm trước liền kề.

Thứ hai, đối với doanh nghiệp mới thành lập năm 2024, tổng doanh thu làm căn cứ xác định doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 15% và 17% cho kỳ tính thuế TNDN năm 2025 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế năm 2024 chia cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế, sau đó nhân với 12 tháng.

Thứ ba, đối với doanh nghiệp mới thành lập trong năm 2025, nếu doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế không quá 3 tỷ đồng hoặc không quá 50 tỷ đồng thì được xác định tạm nộp hằng quý tương ứng theo mức thuế suất 15% hoặc 17%. Kết thúc kỳ tính thuế 2025, nếu tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế không quá 3 tỷ đồng hoặc không quá 50 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai, quyết toán thuế TNDN theo quy định. Ngược lại, nếu doanh thu thực tế lớn hơn 3 tỷ đồng hoặc lớn hơn 50 tỷ đồng dẫn đến nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp thì doanh nghiệp phải nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tiền chậm nộp theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Theo Khánh Huy

Nhịp sống thị trường

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới

Bí thư Thành uỷ TPHCM Trần Lưu Quang nhận nhiệm vụ mới Nổi bật

Rủi ro pháp lý và tài chính với EVN trước nguy cơ bị nhà đầu tư năng lượng tái tạo khởi kiện quốc tế

Rủi ro pháp lý và tài chính với EVN trước nguy cơ bị nhà đầu tư năng lượng tái tạo khởi kiện quốc tế Nổi bật

Đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

Đề xuất hỗ trợ 2 triệu đồng cho phụ nữ sinh đủ hai con trước 35 tuổi

15:05 , 18/03/2026
Những trường hợp có thể bị xóa đăng ký tạm trú: Sinh viên thuê trọ cần lưu ý

Những trường hợp có thể bị xóa đăng ký tạm trú: Sinh viên thuê trọ cần lưu ý

15:00 , 18/03/2026
Đồng Nai chốt khởi công đường Vành đai 4 - TPHCM

Đồng Nai chốt khởi công đường Vành đai 4 - TPHCM

14:37 , 18/03/2026
Đề xuất phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

Đề xuất phương án tăng lương hưu, trợ cấp từ ngày 1/7

14:15 , 18/03/2026

