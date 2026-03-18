Cơ quan Thuế khuyến nghị việc hộ kinh doanh phải thông báo toàn bộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử

Thuế tỉnh Quảng Ninh vừa ra thông báo đề nghị hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh chủ động rà soát và thông báo đầy đủ các tài khoản ngân hàng, ví điện tử phục vụ hoạt động kinh doanh thông qua ứng dụng eTax Mobile, nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật thuế và tránh sai sót trong kê khai.

Theo thông tin từ Thuế tỉnh Quảng Ninh, để thực hiện đúng quy định về quản lý thuế, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh cần thông báo đầy đủ tất cả các tài khoản ngân hàng và ví điện tử có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thông qua ứng dụng eTax Mobile.

Cơ quan thuế cho biết, việc thông báo đầy đủ và kịp thời sẽ giúp người nộp thuế thực hiện đúng quy định của pháp luật, hạn chế sai sót trong quá trình kê khai, nộp thuế, đồng thời thuận tiện trong công tác quản lý và đối chiếu thông tin.

Trước đó, theo quy định tại Nghị định 68/2026 của Chính phủ và Thông tư 18/2026 của Bộ Tài chính, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có nghĩa vụ thông báo cho cơ quan thuế các tài khoản ngân hàng, ví điện tử liên quan đến hoạt động kinh doanh.

Cụ thể, đối với hộ kinh doanh đang hoạt động và có doanh thu năm 2025 dưới 500 triệu đồng, thời hạn gửi thông báo chậm nhất là ngày 20/4/2026.

Đối với hộ kinh doanh có doanh thu năm 2025 trên 500 triệu đồng hoặc mới thành lập, việc thông báo cần thực hiện kèm theo tờ khai thuế đầu tiên của năm 2026.

Cơ quan thuế cũng khuyến cáo, với các hộ kinh doanh đang hoạt động, cần thực hiện ngay việc đăng ký tài khoản ngân hàng phục vụ riêng cho hoạt động kinh doanh. Sau đó, tiến hành thông báo số tài khoản ngân hàng hoặc tài khoản ví điện tử theo Mẫu số 01/BK-STK (ban hành kèm theo Thông tư 18) thông qua Cổng dịch vụ công của Tổng cục Thuế hoặc liên hệ cán bộ thuế quản lý địa bàn để được hỗ trợ.

Trong trường hợp có thay đổi về thông tin tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử sử dụng cho hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh phải thực hiện thông báo lại với cơ quan thuế theo quy định của pháp luật về quản lý thuế.

Thuế tỉnh Quảng Ninh đề nghị người nộp thuế chủ động rà soát và thực hiện thông báo đầy đủ theo quy định.